"Pravi Giro se je šele začel!" Zdaj se bodo vrstili napadi na Primoža Rogliča. #video

Zdi se, da je slovensko kolesarstvo te dni v središču svetovne pozornosti. Primož Roglič in Jan Polanc blestita na dirki po Italiji in skrbita za pozitivne naslove, a žal so se Slovenci znašli tudi na straneh črnih kronik zaradi suma dopinških zlorab. O uspehih je lahko govoriti, o težavah težko. Pogovarjali smo se s selektorjem reprezentance Andrejem Hauptmanom.

"Pravi Giro, za generalno razvrstitev, se začne danes in vsak dan je lahko odločilen" je v kamero Planet TV včeraj, ko je bila na dirki po Italiji na sporedu prva etapa z resnim vzponom, povedal selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman.

Ena pentlja, dva junaka

Prvi teden Gira je zaznamoval Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je dobil oba kronometra in že prvi dan 102. italijanske pentlje kot prvi Slovenec oblekel znamenito rožnato majico vodilnega na dirki, na drugega slovenskega junaka, ki bi mu uspelo ponoviti dosežek Zasavca, pa ni bilo treba čakati dolgo.

Vodstvo na dirki je včeraj na 12. etapi prevzel še drugi slovenski junak, Jan Polanc (UAE Emirates), ki sicer etape ni dobil, bil je šesti, a je v cilj prikolesaril s časovno prednostjo pred vsemi tekmeci. Še najbližje mu je zdaj Roglič, ki na drugem mestu v skupnem seštevku zaostaja nekaj čez štiri minute.

Zgodovinsko dvojno slovensko vodstvo

Dvojno slovensko vodstvo je zgodovinsko, a pravi Giro, prava bitka za rožnato, se je šele dobro začel. Prav v prihodnjih dneh si bodo zahtevne gorske etape sledile druga za drugo, favoriti bodo med seboj obračunali brez milosti, vrstili se bodo napadi na Rogliča, ki letos velja za enega od glavnih favoritov za končno zmago. Že jutri bo vroče Janu Polancu, ki bo rožnato majico branil v etapi s tremi kategoriziranimi vzponi (dvema I. kategorije in enim II.). Kaj lahko pričakujemo?

"Tako dolgo sem že v kolesarstvu, da vem, da se na Giru ali pa preostalih večjih tritedenskih dirkah lahko vsak dan vse obrne na glavo," odgovarja Hauptman, človek, ki je bil prvih deset dni na Giru pomočnik športnega direktorja moštva UAE Emirates.

Pogačar, Gaviria, Conti, Polanc

Prav to moštvo, ki ga vzdržuje denar iz Združenih arabskih Emiratov, je letos hit. Tudi zaradi slovenskega pridiha. Tadej Pogačar je ekipo razveselil z zmago na dirki po Kaliforniji, na letošnjem Giru mu je prvo etapno zmago prinesel kolumbijski šprinter Fernando Gaviria, ki je slavil po diskvalifikaciji Elie Vivianija, nato je rožnato majico Rogliču slekel Valerio Conti in jo včeraj predal Janu Polancu.

A med favoriti za skupno zmago ekipe UAE Emirates ni pri vrhu, medtem ko Roglič, ki pedala poganja za nizozemsko Jumbo-Vismo nedvomno je. Hauptman je navdušen, a pri napovedih previden. "Primož in preostali slovenski kolesarji so v zadnjih letih dosegli toliko vrhunskih rezultatov, da verjamem, da je pripravljen tudi na ta velik korak. To, kar pa dela trenutno na Giru, pa je … Mogoče se zdi to gledalcem samoumevno, ampak to so res zgodovinski rezultati, ki bodo težko ponovljivi," pravi.

Eržen, Koren in Božič

Žal pa v teh dneh ni bilo govora le o slovenskih kolesarskih uspehih, temveč tudi o dopinških nečednostih. Med osumljenci sta se v zadnjih tednih znašla kolesar Kristijan Koren in pomočnik športnega direktorja pri Bahrain Meridi Borut Božič, kmalu za tem pa so se svetovni mediji razpisali še o domnevnih grehih Milana Eržena, enega od vodilnih funkcionarjev pri Bahran-Meridi.

O dopinški aferi in Slovencih, ki so se znašli v preiskavah, Hauptman ni žele govoriti, je pa včeraj nekaj besed tej neprijetni temi namenil slovenski junak dneva na Giru Jan Polanc: "Z Erženom nisem sodeloval, zato teh reči ne morem komentirati, vsekakor pa nisem zadovoljen, da je vse to prišlo na površje zdaj, med Girom. Očitno gredo nekomu v nos naši uspehi in to, da je Roglič prvi favorit dirke."

Prvi pravi preizkus nog

Giro se torej po besedah selektorja Hauptmana šele začenja in že danes bo 13. etapa postregla s pravim preizkusom moči. Kolesarje čaka 196 kilometrov dirkanja, povzpeli se bodo najprej na 1.311 metrov visoki Colle Del Lys (I- kategorija), nato na 1.405 metrov visoki Pian Del Lupo (II. kategorija) in za konec še na 2.247 metrov visoki Ceresole Reale.

