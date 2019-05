Jan Polanc: Vsi so mi govorili, da moram poganjati

27-letni Polanc ima zdaj v skupnem seštevku Gira štiri minute in sedem sekund prednosti pred Primožem Rogličem (Jumbo-Visma), ki je rožnato majico po uvodnem prologu Gira oblekel kot prvi slovenski kolesar v zgodovini.

"Vsi so mi govorili, da moram poganjati"

"Taktični načrt, ki smo si ga zadali pred etapo, nam je popolnoma uspel. Doslej vodilni Conti, s katerim sva podobna tipa kolesarja, danes ni imel možnosti, sem pa jih imel jaz in sem jih tudi izkoristil. V glavi sem imel tudi etapno zmago, a ko smo si prikolesarili prednost in ko se je videlo, da imam možnost za rožnato majico, so mi vsi govorili, da moram poganjati. Večinoma sem moral sam vleči, tako da me je to zadnjih 20 kilometrov utrudilo, tako da na etapno zmago nisem mogel računati. Ostalim je bilo vseeno, ali pridemo z minuto ali s petimi minutami prednosti, meni seveda ni bilo. A glavni cilj sem izpolnil, oblekel sem rožnato majico, kar so bile vedno moje sanje," je po 12. etapi, ki jo je končal na šestem mestu, povedal Jan Polanc.

27-letni Kranjčan je drugi Slovenec v zgodovini, ki je oblekel znamenito rožnato majico. Foto: Giro/LaPresse

Kaj je lepše, dve etapni zmagi ali rožnata majica?

Kranjčan ima z Gira že dve etapni zmagi, in sicer je bil najboljših v letih 2015 in 2017, na hitro pa se težko odloči, ali mu ti zmagi pomenita več kot rožnata majica: "Takoj zdaj bi rekel, da mi rožnata majica pomeni več, saj jo le redki oblečejo, toda po temeljitem premisleku bi najbrž spoznal, da se motim. Kdo ima rožnato majico, je važno na koncu, vmesno vodstvo se pozabi, etapni zmagi pa ostaneta za vedno. A današnji uspeh je zame nekaj velikega in pomembnega."

Kako braniti vodstvo?

"Moštveni kolega Conti je majico nosil nekaj dni, a pri branjenju njegovega vodstva nismo imeli težkega dela, saj so bile po njegovem prevzemu vodstva na sporedu ravninske etape. Majico na meni bo precej težje braniti. Upam, da bi jo vseeno lahko zadržal kak dan ali dva, upam, da se danes nisem preveč iztrošil. Da bi bil zmagovalec na koncu, najbrž ni nobenih možnosti, a vsak športnik vendarle upa, da bi se zgodil čudež in jaz nisem izjema. Ampak o zmagi realno ne razmišljam, želim dati vse od sebe, potem pa bomo vedeli, kam me bo to pripeljalo."

"Da bi bil zmagovalec na koncu, najbrž ni nobenih možnosti, a vsak športnik vendarle upa, da bi se zgodil čudež in jaz nisem izjema." Foto: Giro/LaPresse

O dopingu in preiskavi Milana Eržena?

"O tem je bilo kar veliko govora. Veliko je bilo vprašanj, a večina ljudi ve, da jaz z Erženom nisem sodeloval. Zato teh reči ne morem komentirati, vsekakor pa nisem zadovoljen, da je vse to prišlo na površje zdaj, med Girom. Očitno gredo nekomu v nos naši uspehi in to, da je Roglič prvi favorit dirke."

