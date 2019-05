V Slovenijo prihaja zvezdnik Gira

BORA – hansgrohe je prva ekipa svetovne serije, ki je razkrila imena kolesarjev, ki bodo letos natopili na dirki Po Sloveniji. Veseli nas, da je v ekipi tudi ta čas eden najboljših šprinterjev na svetu in aktualni nemški državni prvak Pascal Ackermann.

Nemec trenutno dirka na italijanskem Giru in je z dvema etapnima zmagana in dvema tretjima mestoma drugi v razvrstitvi po točkah. V zaključku 10. etape je sicer grdo padel in mnogi so se spraševali, ali bo naslednje jutro sploh štartal. Ne le, da je štartal, celo boril se je za etapno zmago in dosegel izvrstno tretje mesto. Dokazal je, da je izreden borec, ki se ne preda kar tako. Letos je dosegel pet zmag in je po številu le-teh šesti kolesar na lestvici, na kateri vodi Primož Roglič z devetimi zmagami.