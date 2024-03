Slovenija odpira meje #video

Za letošnjo jubilejno 30. izvedbo dirke po Sloveniji je organizator poskrbel posebno traso. Med 12. in 16. junijem se bodo kolesarji potegovali za naziv kralj največje slovenske kolesarske pentlje, ki bo prešla meje vseh sosednjih držav, ključni sobotni dan pa se bo končal na smučarskem središču Krvavec - na znani plaži -, kjer bo znan junak dirke in bo zelena majica najboljšega najverjetneje ostala na njegovih plečih vse do tradicionalnega cilja dan kasneje v Novem mestu. Na štartu bosta tudi ekipi UAE Emirates in BORA - hansgrohe, a je možnost nastopa Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča praktično nična. Letošnja dirka bo rekordna, saj bo prvič nastopilo kar 154 kolesarjev, ki bodo morali opraviti z 848,5 kilometra dolgo preizkušnji z 12.345 višinskimi metri.

V zgodovini je peterica kolesarjev, ki se lahko pohvali z dvema zmagama na dirki Po Sloveniji, ki ima zadnja leta status UCI 2.Pro in je del serije ProSeries. Mitja Mahorič, Diego Ulissi, Jure Golčer, Primož Roglič in Tadej Pogačar so se podpisali pod tovrstni podvig.

Da bi slovenska šampiona nastopila na letošnji izvedbi, praktično ni možnosti, saj imata pred seboj priprave na sloviti Tour de France, in imata v tistem času predvidene priprave, Roglič bo pred tem na začetku junija nastopil na Kriteriju po Dofineji.

"Ko se je dirka pred 30 leti prvič priredila, je bila čar za vsakega mladeniča. Tudi zame. Na štartu je bilo organizatorjem težko, tudi nam, ker so prišli tujci in znana imena. Prva leta smo dirkali v neznanju. Potem smo se razvijali, prišle so zmage. Tudi moje zmage. Prvo je zmagal Boris Premužič. Težko je bilo. In to nas je gnalo naprej, da dosežemo dobre rezultate," se je Mahorič na novinarski konferenci v prostorih Telekoma Slovenije, dolgoletnega sponzorja dirke, dotaknil razvoja dirke in dodal: "Dirka je imela vseskozi dobre tekmovalce. Vsako leto je pridobivala na prepoznavnosti. Organizator se je potrudil, da so prišli znani tekmovalci. Jasno, znani v tistem času. Dirka je bila vseskozi prepoznavna. Dobra podlaga za kasnejše štarte na dirkah je bila."

Jure Golčer je dvakrat osvojil dirko Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Z Golčerjem sta bila velika tekmeca, a tudi prijatelja. Eno izmed dirk je zaradi bonifikacijskih sekund dobil Mahorič, a zamer ni bilo. "Bila sva tekmeca na dirki, prijatelja v prostem času. Vseskozi sva trenirala skupaj. Na Štajerskem je en hrib. To je Areh. On je pod njim doma, jaz 20 km stran. Tisto dirko sem jaz dobil, zamer ni bilo. Jure tudi ni kazal zamer," je izpostavil Mahorič, Jure pa se je prav tako dotaknil dirke same: "Zame osebno je bila najlepša dirka. Vedno je privabila dobre kolesarje, kajti po dirki je takoj državno prvenstvo v številnih državah. Sledi še Tour de France. Pred tem je bil Giro in so prihajali dobri kolesarji v Slovenijo na dirko. Radi so hodili na našo dirko, ker etape niso predolge. Vse je bilo poskrbljeno za njih. V preteklosti so bile kar velike borbe med slovenskimi klubi, tekmovalci, a smo bili v večini prijatelji. Tudi midva z Mitjo, s katerim se je končal boj na bonifikacijske sekunde. Družila sva se in bila dobra prijatelja. Tudi danes sva"

Da bi ta mejnik dveh skupnih morda presegli, imajo v letošnji izvedbi možnost trije kolesarji. Aktivni so namreč še Ulissi, ki je prijavljen za dirko, ter slovenska šampiona Roglič in Pogačar, ki slovenske dirke nimata v načrtu priprav za sloviti Tour de France.

Etape na dirki Po Sloveniji: 1.etapa, Murska Sobota – Ormož (192,3 km) "Sodeč po profilu bomo imeli na koncu šprint velike skupine. Trasa bo dolga. Ne vem, kakšen je lahko veter. Gorski cilj ni selektiven, da bi prišla čez manjša skupina kolesarjev. Po mojem se bo končalo v šprintu," je traso etape pokomentiral Domen Novak, član UAE Emirates, ki je izpostavil, da je polovična možnost, da nastopi na domači dirki. 3D video etape 2.etapa, Žalec – Rogaška Slatina (180,7 km) "Po profilu je videti etapa srednje težka. Vse bo odvisno od tempa na gorski cilj. Če bo interes kakšne od ekip, da se znebi šprinterjev, lahko pride manjša skupina pelotona, približno polovica, skozi. Če bo šlo vse po načrtih, bo šprint glavnine, kot je to praksa v Rogaški Slatini," je imel besedo Novak. 3D video etape 3. etapa, Ljubljana – Nova Gorica (160,5 km) "Etapa je po profilu kar težka, srednja zahtevnost. Eden od favoritov je Matej Mohorič, če bo nastopil. In tudi naš Diego Ulissi. Diego ga lahko drži na klanec," poudarja Domen. 3D video etape 4. etapa, Škofljica – Krvavec (147,2 km) "Vzpon je dolg in zahteven. Malo je takšnih vzponov v Sloveniji. Na vrhu na Zvohu še nismo, upajmo, da bomo nekoč. Etapa se bo končala na plaži," je dejal vedeti direktor dirke Bogdan Fink. "Zelo zahtevna etapa. V tej etapi se bo videlo, kdo bo najboljši kolesar na dirki Po Sloveniji. Skoraj 12 km dolg klanec, skoraj 8% naklon. Tu se na bo varčevalo." 3D video etape 5. etapa, Šentjernej – Novo mesto (159,8 km) "Zadnji vzpon na Trško Goro je zelo zahteven. Če bom nastopil, si bom podrobno pogledal. Na Trški Gori je super vzdušje in je super nato tudi v cilju," je še proti zadnjemu dnevu pogledal Novak. 3D video etape

Prav posebna je bitka med slovenskimi in tujimi kolesarji. Po lanskoletnem zmagoslavju Filippa Zane je prednost na strani tujcev, ki so zbrali 15 zmag, kar je eno več od slovenskih tekmovalcev. Zato pa naši kolesarji prepričljivo vodijo na lestvici etapnih zmagovalcev. Po do zdaj odpeljanih 157 etapah so slavili 56-krat. Na čelu tega seznama še vedno kraljuje Boštjan Mervar s sedmimi zmagami. Nizozemec Dylan Groenewegen je najbližji zasledovalec in edini kandidat, ki se lahko povzpne na vrh lestvice, na kateri zaostaja za tri etapne zmage. Od štirih je kar tri osvojil v Rogaški Slatini, sicer pa je prvič slavil leta 2018 – na lanski izvedbi pa je osvojil dve etapi.

Dirka Po Sloveniji ima veliko veljavo v mednarodnem merilu in so na njej nastopili že številni kolesarji, ki so se izkazovali na največjih dirkah, prvenstvih in olimpijskih igrah. Sloviti Tour de France so denimo osvojili Vincenzo Nibali, Egan Bernal, Carlos Sastre in Pogačar. Pogi je bil celo edini kolesar, ki je prišel na dirko kot zmagovalec Toura. Potem so tu še trije olimpijski prvaki Aleksander Vinokurov, Fabian Cancellara in Roglič …