Domen Novak, eden od sedmih slovenskih kolesarjev v ekipah World Tour, se je pravkar vrnil z Dirke po Kataloniji, kjer je kot pomočnik v prvi vrsti spremljal šov prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, ki je na dirki matiral konkurenco s kar štirimi etapnimi zmagami in visoko zmago v skupnem seštevku dirke. Ob robu predstavitve trase jubilejne 30. dirke Po Sloveniji se je razgovoril o sodelovanju z najboljšim kolesarjem sveta, novostih v procesu treninga in pojasnil, zakaj po novem sliši tudi na vzdevek 'traktor Lamborgini.'

Za Domnom Novakom, izkušenim kolesarjem ekipe UAE Emirates, so pestri in naporni meseci. 28-letni Dolenjec je z dirkami začel že konec januarja in do danes 'naklepal' že 18 tekmovalnih dni. S prvim delom sezone je izredno zadovoljen, enako zadovoljstvo z njegovim delom kažejo tudi vodilni v ekipi Emiratov, ki se ji je pridružil lani. "Svoje delo opravljam tako kot si je ekipa želela, morda celo bolje, tudi Tadej (Pogačar, op. a.) je zadovoljen in to je zame najbolj pomembno," je v pogovoru z novinarji povedal Novak.

Domen Novak in Tadej Pogačar na prvem kolesarskem spomeniku sezone, dirki Milano-Sanremo. Foto: Guliverimage

V nasprotju s Pogačarjem, ki je takoj po dirki po Kataloniji odpotoval na višinske priprave v Sierra Nevado v Španiji, ki jo je v teh dneh pobelil sneg, Novak ostaja v dolini in v napol tekmovalnem ritmu. "Čaka me nekaj dni pavze, da si odpočijem po Kataloniji, nato pa se bom doma počasi pripravil na nastop na Valonski puščici (17.41.) in dirki Liege-Bastogne-Liege (21.4.), nato pa me čaka še nastop na Dirki po Italiji (4. do 26. maj). Višinskih priprav nimam v načrtu, saj sem ugotovil, da mi te ne ustrezajo."

Novak pri fizični pripravi sodeluje z domačim strokovnjakom Josipom Radakovičem, s katerim je sodeloval že v kategoriji mlajšim mladincev, ima pa tudi zeleno luč ekipe UAE, na cesti pa tako kot Pogačar s Špancem Javierjem Solo. Novak je nad njim navdušen. "Trener je zelo profesionalen in se nam posveča individualno. Take podpore, kot jo dobivam z njegove strani, nisem bil deležen še od nikogar. Vsak dan skrbi zame, me pokliče ali pošlje sms, analizira vse moje treninge. Ko podatke s treninga naložim na platformo, najkasneje v roku pol dobim oceno učinkovitosti treninga in možnosti izboljšav."

Zakaj se je Novaka oprijel vzdevek 'traktor Lamborgini'? Razlogov je več. "Ker sem vedno na čelu dirke in narekujem tempo in ker sem vedno, ko debata med kolesarji nanese na traktorje, eden najbolj glasnih. Traktorje imam enostavno rad," je pojasnil Novak.

Novak na dirki Strade Bianche. Foto: Guliverimage

Polovička za nastop na največji domači dirki

Glede njegovega nastopa na dirki Po Sloveniji, ki ji je bila posvečena obsežna novinarska konferenca, je vse še dokaj nedorečeno. "Obstaja 50 odstotkov možnosti, da nastopim. Glede na profil trase ocenjujem, da bo zmagal kolesar za generalno razvrstitev, 'klančar', mislim, da tukaj ni nobene skrivnosti in da bo o končnem zmagovalcu dirke odločil vzpon na Krvavec (kraljevska, 4. etapa, op. a.)," napoveduje Novak.

Na dirki po Sloveniji (12. do 16. 6.), ki bo letos jubilejna 30., bo najverjetneje nastopil njegov moštveni kolega Diego Uliss, ki je na slovenski pentlji zmagal že dvakrat, medtem ko so za nastop Pogačarja možnosti minimalne oz. jih ni.

"Ekipa UAE je zelo močna ekipa in lahko se zgodi, da na dirko pride tudi kdo drug od naših kolesarjev. Sam še ne vem, kako bo, grem iz dirke na dirko in se ne želim ozirati predaleč v prihodnost. Pred dirko Po Sloveniji me čaka še 23 dni dirkanja in v tem času se lahko zgodi vse mogoče. Lahko se zgodi, da nastopim, lahko da ne, več bo znanega po koncu Giru," pušča odprte možnosti Novak, ki pravi, da v ekipi upoštevajo njegove želje in da bi mu v primeru, da bi izrazil željo po nastopu, v ekipi najverjetneje prižgali zeleno luč.

Na 30. dirki Po Sloveniji bo 22 ekip, od tega šest iz svetovne serije



Tudi direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink pričakuje, da se bo startna lista izoblikovala po koncu Gira, že zdaj pa je znano, da bo na jubilejni 30. dirki Po Sloveniji nastopilo 22 ekip, od tega šest WorldTour ekip, in sicer Bahrain-Victorious, Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Jayco-AlUla, UAE Team Emirates in Groupama-FDJ. Skupaj bo na startu 154 kolesarjev, kar bo rekordna udeležba na dirki.

Leta 2022 je dirko Po Sloveniji končal na odličnem tretjem mestu, za Tadejem Pogačarjem in Rafalom Majko. Foto: Vid Ponikvar

Enkrat si zagotovo želi zmagati na dirki Po Sloveniji, a si ne bo belil glave, če se to ne zgodi

Domen Novak poudarja, da na dirki Po Sloveniji ne želi nastopiti samo zato, da nastopi, ampak se želi na domačih cestah dokazati, izkazati in boriti za svoj rezultat. "To pomeni, da bi na dirko prišel samo v primeru, da bi bil dobro pripravljen in konkurenčen. Če bi bilo tako kot lani, bi mi bilo žal, da sem nastopil," je priznal tretji z dirke po Sloveniji leta 2022, ki mu lani na domači dirki nikakor ni šlo po načrtih.

"Če bom pripravljen in če bom imel voljo ni motivacijo, bom prišel kot kapetan ekipe ali eden od kapetanov," je bil jasen Novak, ki ne skriva, da si enkrat v karieri želi zmagati na dirki Po Sloveniji, si pa s to željo ne beli glave. "Če mi to uspe bom užival, če pa mi ne, sem zadovoljen s svojo trenutno vlogo. Zelo veliko dirkam s Tadejem in to mi je všeč," pravi Novak.

Pogačar je dirko po Kataloniji končal s pokrom etapnih zmag in dominantno predstavo v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage

"Zakaj bi zmage podarjali?"

Pred dnevi se je vrnil iz Katalonije, kjer je iz prve vrste spremljal šov Pogačarja. "Z eno besedo, uživali smo. Tadej je razred zase in mislim, da tako dober, kot je zdaj, še ni bil in to je tudi dokazal na dirki. Tudi vsi ostali smo opravili svoje delo, in uživali na dirki ter po dirki in to je v končni fazi najbolj pomembno."

Kaj meni o dominantnosti Pogačarja in nekaterih kritikah, da je zmag preveč in da bi občasno priložnost moral prepustiti tudi konkurentom? "Kolesarji se zdaj že zavedajo, da se, kadar je na dirki Tadej, borijo za drugo mesto. Mogoče se sliši čudno, da je na Kataloniji zmagal štiri etape, ampak tako kot pravi in menim, da ima prav, zakaj bi zmage podarjali? Če lahko zmagamo, zakaj ne bi zmagali? Nikomur ni bilo nič podarjeno in tudi on zmag ne bo podarjal. Mislim, da je tako prav in da če lahko zmaga, ali če lahko zmaga nekdo drug iz ekipe, zakaj torej ne bi," je s hipotetičnim vprašanjem zaključil Novak.

Preberite še: