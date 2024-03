Spremenjena prva etapa Gira zdaj bolj po meri Tadeja Pogačarja

Prireditelji kolesarske Dirke po Italiji so nekoliko spremenili letošnjo prvo etapo. Ta bo sedem kilometrov daljša od sprva predvidenih 136 kilometrov, obenem pa bo tik pred ciljem na vrsti zelo strm klanec, ki bi lahko prvemu favoritu dirke, Slovencu Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates), prinesel rožnato majico vodilnega.

Potem ko so organizatorji pred časom predstavili prve tri etape oz. začetek dirke (Grande partenza) v okolici Torina, so v zadnjih dneh nekoliko spremenili traso prve etape. Ta se bo predvidoma začela na obrobju Torina pri Venaria Realeju in končala v Torinu, a bo sedem kilometrov daljša (143 kilometrov).

Pred zaključkom v Torinu se bo karavana podala čez Supergo z lažje strani in 22 kilometrov pred ciljem še čez prelaz Maddalena (6,1 kilometra/7,4 odstotka). Tri kilometre pred koncem prve etape pa bodo kolesarji prečkali še 1,5 kilometra dolg klanec na San Vito s povprečnim naklonom deset odstotkov. Sledi le še spust do cilja v Torinu.

Foto: zajem zaslona

Prvi favorit za končno slavje v Rimu 26. maja je debitant na Giru Pogačar, ki bi utegnil po spremembi trase že po prvi etapi prevzeti skupno vodstvo in obleči rožnato majico. Ob Pogačarju bo v ekipi UAE Team Emirates nastopil tudi Domen Novak, na seznamu pri ekipi Visma | Lease a Bike pa je še Jan Tratnik. Lani je Giro dobil Primož Roglič.

To je sicer že druga sprememba trase pred začetkom italijanske pentlje, ki se bo začela 4. maja. Najprej so morali zaradi varnosti in finančnih razlogov spremeniti gorsko 15. etapo.

