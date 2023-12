Znan datum jubilejne slovenske pentlje. "Pripravite se za zelo posebno dirko!"

"30. izvedba dirke Po Sloveniji bo sestavljena iz petih zanimivih etap, seveda pa pričakujte tudi močno konkurenco in globalni prenos v živo," piše na spletni strani Tour of Slovenia in še: "Dirka ima status UCI 2. Pro in je del serije ProSeries, etape pa bomo razkrili v naslednjih mesecih."

30TH TOUR OF SLOVENIA – 12TH-16TH JUNE 2024

30th edition of the race will have 5 stages, strong competition and live broadcast. For now make sure you reserve the dates!

https://t.co/iD8mQqW7wu

#TourOfSlovenia #ifeelsLOVEnia #cycling #proseries pic.twitter.com/elAXTmaCHw