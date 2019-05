V dramatični igri sekund rožnata majica iz rok Slovencev

Potek 14. etape:

17:18 Zmagovalec 14. etape Dirke po Italiji, na kateri so se kolesarji povzpeli na 1.951 metrov visok Colle San Carlo, je Ekvadorec Richard Carapaz, ki je tudi novi vodilni na dirki. V zadnjih kilometrih je svojo prednost pred Rogličem krepko povečal in se oblekel v rožnato.



17:08: Carapaz ima prednost minute in 20 sekund, napada etapno zmago in drugo mesto v skupnem seštevku, v tem je trenutno njegov zaostanek za virtualno rožnatim Rogličem manj kot minuto. Medtem se Polančev zaostanek bliža sedmim minutam.

17:03: Kolesarji so začeli ciljni vzpon (3. kategorije). Carapaz ima 45 sekund presnosti pred skupino favoritov z Rogličem, ki sta se je pridružila tudi Yates in Dombrowski, bliža pa se ji tudi Nibalijev pomočnik pri Bahrain-Meridi Caruso. Še šest kilometrov do cilja.

17:01: Carapaz vztraja v vodstvu, skupina z Rogličem, ki bo, kot kaže, novi lastnik rožnate majice, je 30 sekund za njim, Jan Polanc zaostaja že šest minut in 20 sekund. Do cilja še 7 kilometrov.

20 kilometrov do cilja: Carapaz tudi na spustu vztraja v vodstvu. Nibali, Landa, Majka, Roglič, ki kolesari v virtualni majici, in Lopez mu sledijo s 25 sekundami zaostanka. Še deset sekund zadaj je Yates, zaostanek Polančeve skupine pa je presegel šest minut.

16:42: Ekvadorec Carapaz je prvi prečkal najvišjo točko dneva, favoriti so 34 sekund za njim, zdaj sledi 16 kilometrov spusta. Polančev zaostanek je narasel na pet minut in pol.

16:40: Carapaz ima že več kot 20 sekund prednosti, Rogliča, Nibalija, Lopeza in Lando je ujel Rafal Majka. Prihajata še Dombrowski in Yates.

16:37: Landa, Lopez, Roglič in Nibali lovijo Carapaza, ki je 20 sekund pred njimi.

16:35: Richard Carapaz je napadel in si prikolesaril nekaj deset metrov pred favoriti, napad poskuša pokriti Nibali, Roglič in ostali mu sledijo.



16:34: 28 kilometrov do cilja so favoriti ujeli Cicconeja, Simon Yates in Rafal Majka sta zaostala, Polanc se bori kot lev, a njegov zaostanek počasi raste, bliža se štirim minutam.

16:30: V skupini favoritov, ki lovi vodilnega Cicconeja je spet več kolesarjev, Nibali, Roglič, Landa, Caruso, Formolo, Majka, Yates in Mollema.

16:28: Ciccone vztraja na čelu dirke, 15 sekund za njim so Roglič, ki je "prevzel virtualno rožnato majico" Polancu (zaostaja več kot tri minute), Nibali, Landa in Lopez.

16:22: Polanc popušča, vse kaže, da bo danes izgubil rožnato majico, pred Rogličem ima zdaj v virtualnem seštevku le še 30 sekund prednosti, do konca današnje zahtevne etape pa je še 30 kilometrov. Ob Rogliču in Nibaliju so še Landa, Caruso. Formolo in Majka, Yates in Mollema sta nekoliko zaostala.

16:20: Skupine se na vzponu že trgajo, v ospredju sta ostala samo še Ciccione in Cattaneo, medtem je iz glavnine skočil Nibali, Roglič se ni pustil presenetiti in je ostal z Italijanom, ki je nato hitro obupal, Polanc nima moči, da bi sledil. Vodilna imata 35 sekund prednosti pred skupinico z Rogličem in Nibalijem, Polanc zaostaja dve minuti in 20.

Kolesarje čaka 10 kilometrov vzpona, s povprečnim naklonom 9,8 %, nato pa 16 kilometrov vratolomnega spusta. Roglič je v preteklosti že dokazal, da se dobro spušča. Bo to njegov dan? Vzpon na Colle San Carlo se lahko izkaže za najtežjega na celotnem Giru, če bo v torek zaradi snega in nevarnosti snežnih plazov odpovedan vzpon na Gavio, sicer najvišjo točko letošnjega Gira.

The break - 1'30" ahead of the reduced bunch - will soon start the Colle san Carlo. With ten kilometres of climbing at 9.8% average, this is a brutal one! #Giro pic.twitter.com/dP0OAETYzZ — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) May 25, 2019

16:03: Kolesarji začenjajo vzpon na najzahtevnejši gorski cilj letošnjega Gira. Ubežniki imajo pred glavnino, na čelu katere je še vedno Rogličevo moštvo, minuto in 45 sekund prednosti. Do cilja 37 kilometrov.



15:39: Vodilni v razvrstitvi gorskih kolesarjev Ciccone je tudi na tretji gorski cilj prišel najhitreje. Glavnina, ki ji tempo diktira Rogličevo moštvo, je na vrhu tretjega gorskega cilja za ubežniki zaostajala le še minuto in 25 sekund. Do konca etape še 54 kilometrov.



15:29: Tempo v glavnini diktirajo pomočniki slovenskih asov Polanca in Rogliča, vzdržujejo nekaj čez dve minuti zaostanka za ubežniki, ki se bližajo vrhu tretjega klanca v etapi. Po tem sledi vrhunec etape, vzpon na Colle San Carlo.

🇮🇹 #Giro



Strong climb by our boys. They're chasing the first and second group. pic.twitter.com/JeKZBHhJ3q — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 25, 2019

15:16: Četverica (Gallopin, Dupont, Izaguirre, Caruso) je ujela prvo osmerico, tako da je zdaj v ubežni skupini 12 kolesarjev, ki ima do cilja še 62 kilometrov. Pred glavnino, v tej sta tudi Roglič in "rožnati" Polanc, imajo dve minuti in 25 sekund prednosti. Rogličev Jumbo-Visma je ves čas aktiven na čelu glavnine.

14:54: Osmerica je na drugem gorskem cilju, tudi na drugem je bil najhitreje vodilni v razvrstitvi gorskih kolesarjev Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), ki je tako še povečal prednost pred zasledovalci.

14:46 Osmerica ima do drugega vzpona na etapi, prvega resnejšega, še tri kilometre, pred glavnino pa tri minute in 13 sekund prednosti. Med skupinama so štirje kolesarji.

14:35 Osmerica kolesarjev Amador (MOV), Sosa (INS), Masnada (ANS), Cattaneo (ANS), Ciccone (TFS), Hamilton (MTS), Juul Jensen (MTS) in Carthy (EF1) je 85 kilometrov do cilja zvišala prednost pred glavnino na tri minute in 20 sekund. Na čelu glavnine ostaja Roglič, sta pa Tony Gallopin in Hubert Dupont poskušala "pobegniti" glavnini, sledila sta jim še Ion Izaguirre in Caruso.

14:12: V vodstvu je osmerica kolesarjev Amador (MOV), Sosa (INS), Masnada (ANS), Cattaneo (ANS), Ciccone (TFS), Hamilton (MTS), Juul Jensen (MTS) in Carthy (EF1). Glavnina z Rogličem, ki je nekaj časa narekoval tempo zasledovalcem, in Polancem zaostaja dve minuti in 35 sekund. Kolesarji so pred drugim vzponom 14. etape.



13:42: 117,3 kilometra do cilja. Kolesarji so na prvem gorskem cilju, najhitrejši je bil Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), ki je vodilni v razvrstitvi gorskih kolesarjev in je tako še povečal prednost pred zasledovalci.

13:42: Ubežniki, skupina z Yatesom, Rogličem in Carapazom in ostali favoriti so skupaj v eni skupini 27 kolesarjev. V tej skupini je v ozadju še vedno tudi Jan Polanc.



13:38: Napad Simona Yatesa, Primož Roglič je hitro odgovoril. V trojici vodilnih je še Richard Carapaz. Trojica je ujela skupinico kolesarjev, ki je pobegnila ob začetku etape. V ozadju tempo glavnini narekuje Antonio Nibali, brat Vincenza Nibalija.

Yates, Roglic and Carapaz catch leading group Vincenzo Nibali (TBM) darts across the gap and in an instant is on the wheel of the big three. 118 km to go. 🇬🇧 Follow live: https://t.co/FZDdMndfsW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2019

13:17: Pred kolesarji je po prevoženih 7,3 kilometra že prvi vzpon. Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) in Marco Haller (Katusha-Alpecin) sta poskusila s pobegom, a je glavnina z rožnato majico hitro ujela priključek. V ospredju je skupinica nekaj kolesarjev.



13:10: Začela se je 14. etapa dirke po Italiji. Pred kolesarji je zahtevna etapa s petimi peklenskimi vzponi.