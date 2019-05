Kolesarji na Giru ostali brez spektakularnega vzpona

Prireditelji kolesarske dirke po Italiji so potrdili, da se kolesarji v torkovi 16. etapi ne bodo podali na prelaz Gavia. Za to so se odločili zaradi nevarnosti snežnih plazov.

Tekmovalci tako ne bodo zavili čez prelaz Gavio, čaka jih nov vzpon na Covo. Etapa bo krajša, kot je bilo sprva predvideno, končala se bo po 194 kilometrih. Začela se bo v Lovereju in končala v Ponte di Legnu.

Snežne vremenske razmere so kraljevsko etapo in bržčas najtežjo letošnje italijanske pentlje postavile pod vprašaj že pred dnevi. Delavci so sicer na vse načine čistili sneg, a so se prireditelji na koncu odločili, da ne bodo tvegali. Nevarnost plazov in nizke temperature bi lahko ogrozili varnost tekmovalcev, zato so iz etape črtali prelaz Gavio.

Route change to Stage 16 of the #Giro on Tuesday due to avalanche risk on the Gavia. The new Cima Coppi will be Passo Manghen on stage 20. #Giro102 pic.twitter.com/JUIrMquksa — What Stage Is It Today? 🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️ (@WhatStage) May 25, 2019

