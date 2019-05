Polanc odbil vse napade in junaško ubranil rožnato majico #video

Na dirki po Italiji tako tudi po 13. etapi, prvi gorski, na kateri so morali kolesarji premagati tri kategorizirane vzpone, dva prve in enega druge kategorije, na vrhu skupnega seštevka vztrajata dva Slovenca. Rožnato majico bo tudi v soboto na 14. etapi nosil Jan Polanc, na drugem mestu ostaja Primož Roglič.

Roglič je v cilj danes prišel na sedmem mestu, minuto in 43 sekund pred Polancem, ki je bil 15., v skupnem seštevku pa je nekaj časa izgubil.

Polanc ima po 13. etapah 2:25 minute prednosti pred Rogličem, Zakarin je tretji in zaostaja 2:56 minute.

Etapne zmage se je veselil Rus Zakarin, ki je v cilj prikolesaril 35 sekund pred Špancem Nievejem in 1:20 pred še enim Špancem Lando.

Močno razočaran je bil tudi danes Britanec Simon Yates (Michelton-Scott), ki je ciljno črto prečkal na 17. mestu in Rogliču ter Nibaliju podaril še dobri dve minuti.

Nič manj ne bo zahtevna sobotna etapa, ki se bo začela v Saint Vincentu in se bo po 131 kilometrih končala v Courmayeurju, kolesarji pa bodo morali premagati pet vzponov.

"Morda sem nekoliko težje zaspal, a je bilo potem v redu. Zbudil sem se vesel, poln čustev in komaj sem čakal, da začnemo z današnjo etapo," je v kratki izjavi pred današnjo 13. etapo povedal Polanc, dodal še, da bo osredotočen na svoj ritem, kar se mu je tudi obrestovalo.

Potek 13. etape:

Cilj: Zmagovalec etape je Rus Ilnur Zakarin (Katjuša-Alpecin), Jan Polanc je ubranil rožnato majico vodilnega na dirki, se mu je pa Roglič vseeno nekoliko približal.

Second victory at the #Giro for @IlnurZakarin after Imola 2015

16:55: Mikel Landa (Movistar) leti in naglo zmanjšuje zaostanek za vodilnim kvartetom (Ciccone, Mollema, Zakarin in Ituralde - imajo še 1:17 prednosti), dobre pol minute za njim je skupina z Rogličem, Nibalijem in Rafalom Majko, Polanc in Simon Yates za čelom dirke zaostajata 2 minuti in 20 sekund, obema pa pohajajo moči. V ospredju je skočil Zakarin.

16:41: karavana je raztrgana na številne skupinice, v vodstvu še vztrajajo Ciccone, Mollema, Zakarin in Ituralde, dobro minuto in pol za njimi pospešujeta Landa in Amador, še 20 sekund za njim je skupiica z Rogličem (že nekaj časa kolesari sam, brez moštvenih pomočnikov) in Vincenzom Nibalijem, rožnata majica (Polanc) pa je še dodatne pol minute zadaj.

16:34: ciljni vzpon je že terja žrtve, Polanc je izgubil pomočnika Contija, ki se je v delu za vodilnega na dirki povsem izčrpal, Rogličeva skupina favoritov je medtem polovila domala vse ubežnike, v zadnjih najbolj strupenih sedmih kilometrih etape bo jasno, kdo ima najmočnejše noge. Polančeva skupina za čelom dirke zaostaja 2 minuti in 20 sekund, a iz nje že skačejo kolesarji z dinamitom v nogah. Mikel Landa je z dvigom tempa dodobra razpotegnil skupino. Do cilja je še dobrih 10 kilometrov.

16:17: 22 kilometrov pred ciljem, dva kilometra pred pričetkom ciljnega vzpona na Ceresole Reale (Lago Serru) - 2.247 m.n.v. - je skupina s Polancem spet izgubila dobro minuto proti skupini z Rogličem. Ta za vodilnimi na dirki zaostaja dobrih 50 sekund.

15:58: do cilja etape je še 32 kilometrov, skupina z Rogličem in Polancem je po združitvi nekoliko umirila tempo, vodilni ostajajo 46 sekund pred njo.

15:43: dobrih 41 kilometrov do cilja je Polančeva skupina ujela Rogličevo, vodilnim pa so pošle moči in se en za drugim predajajo, slovenska asa do čela dirke loči le še 30 sekund.

15:39: karavana se približuje ciljnemu vzponu, trenutno ima do cilja še 43 kilometrov, Rogličeva skupina za čelom dirke zaostaja le še 43 sekund, Polančeva pa je v spustu in po dolini garala in za vodilnimi zaostaja le še minuto.

Composition Gruppo Roglic | Composizione del Gruppo Roglic



1 Landa (MOV)

3 Carapaz (MOV)

31 López (AST)

32 Bilbao (AST)

41 Nibali (TBM)

61 Majka (BOH)

96 Carthy (EF1)

131 Yates (MTS)

136 Hamilton (MTS)

161 Sivakov (INS)

171 Roglic (TJV)#Giro — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2019

15:20: kolesarji se spuščajo s Pian Del Lupa, Roglič zaostaja dobro minuto za vodilnimi, Polanc dobri dve minuti.

15:10: Polanc se muči in je izgubil stik s skupino favoritov (Roglič, Nibali, Yates, Landa, Majka ...), ki se je podala v lov za vodilnimi, pomaga mu moštveni kolega Valerio Conti, katertemu je včeraj vzel rožnato majico vodilnega. Skupina lovcev je zaostanek za vodilnimi zmanjšala na dobro minuto, Polanc zaostaja še dobro minuto več.

15:05: kolesarji se vzpenjajo na Pian Del Lupo (1.405 m.n.v.), iz vodilne skupine odpadajo kolesarji, ki ne zdržijo ostrega tempa, iz glavnine, ki zaostaja nekaj več kot dve minuti, pa se je odcepila skupina z Rogličem in Polancem, ki zdaj zmanjšuje zaostanek za vodilnimi. Napad sta sprožila Lopez in Bilbao iz Astane.

Next climb, Pian del Lupo

14:50: Kolesarji so že spopadajo z drugim vzponom - Pian Del Lupo. Prva skupina ima prednost nekaj več kot dve minuti.

26 riders leading with 2'00''.



14:18: Po stotih kilometrih je spredaj 26 kolesarjev in imajo nekaj več kot dve minuti prednosti pred drugo skupino. Kmalu jih že čaka drugi vzpon (Pian del Lupo).



13:38: Rožnata majica za vodilno skupino zaostaja več kot tri minute. Zgodil se je tudi padec. Na tleh se je znašel Tao Geoghegan Hart (INS), a so se mu uspeli vsi ostali kolesarji izogniti. Mladi Britanec je končal letošnji Giro.

Sadly we can confirm that @taogeoghegan has been forced to abandon the #Giro after a crash. He is OK and our Team Doctor is with him.





13:08: Kolesarji so že opravili s prvi vzponom Colle del Lys. Prvi je na vrh prišel Giulio Ciccone (TFS).



13:01: Še dva odstopa. Poslovila sta se Mark Renshaw (TDD) in Giovanni Lonardi (NIP) . Vodilna skupina ima pred rožnato majico prednost 2:12.

km 42. The bunch is climbing Colle del Lys



12:38: Začel se je prvi vzpon - Colle del Lys. Rožnata majica, v katero je danes oblečen Jan Polanc, je v drugi skupini. Vodilna skupina ima pred njimi 35 sekund prednosti.



12:27: Četverica kolesarjev (Rojas, Guillermoz, De Gendt, Jenseon) je uspela pobegniti za 18 sekund, a so njihov zaostanek kmalu zmanjšali. Skupina z rožnato majico zaostaja 57 sekund.



12:19: Na 30. kilometru so se ustvarile tri skupine.



12:06: Na 15. kilometru je odstopil Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), ki je leta 2009 zmagal etapo na Giru.



11:44: Kolesarji so na sedmem kilometru in imajo že visoko hitrost. Do zdaj še ni ustvarila skupina ubežnikov.



11:30: Začela se je 13. etapa Dirke po Italiji. S štarta se je pognalo 156 kolesarjev.