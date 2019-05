"Jan je tak kolesar, da bo vozil do konca. Kolikor bo lahko."

"Dirko seveda spremljam, Super je bilo videti! Vedno je pomembno, da se vse sestavi tako, kot se mora," nam je povedal Marko Polanec, ki je včeraj zvečer prejemal številne čestitke in klice novinarjev, a poudarja, da bi bil še bolj vesel, če bi se o Janovih naporih poročalo tudi takrat, ko ga ti ne popeljejo povsem na vrh.

"Lahko bi spet vlekel, kot je doslej, pa ne bi bilo nič"

"V kolesarstvu sem že toliko let, da mi je precej jasno, kako je. Za tem Janovim uspehom je ogromno garanja in odrekanja," pravi ponosni oče, Jan je svojo kakovost pokazal že večkrat, včeraj pa je odlično izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila: "Lahko bi spet vlekel, kot je doslej, pa ne bi bilo nič. To je šport, to je kolesarstvo, v katerem se stvari vsak dan obračajo. Če v ekipi nisi številka ena, moraš iskati takšne priložnosti, kot jih Jan. Tako to je."

V begu se je 27-letni Kranjčan znašel z nekaj sreče, glede na njegov zaostanek v skupnem seštevku (5 minut in 24 sekund za dotlej vodilnim Valerijem Contijem) mu glavnina s favoriti ne bi smela dovoliti pobegniti, pa mu je. Je to res sreča? "Poglejte, sreča spremlja hrabre. Sicer pa, kaj je sploh sreča? Jaz sem srečen zdajle, ampak v teh trenutkih nihče ne pomisli na preostalih 365 dni, ko je treba delati. Tam sreče ni, samo garanje," razmišlja Polanc starejši.

Videli bomo, kaj se bo izcimilo

Preden se najde prava kombinacija kolesarjev za beg, je nešteto neuspešnih poskusov, še pojasnjuje: "Včasih desetkrat skočiš, pa ne uspe, enajstič pa uspe, ampak se zraven odpeljejo tudi drugi. Gre za splet okoliščin." Te so bile Janu v 12. etapi naklonjene, zato bo zanimivo nadaljevanje Gira, že jutri bo rožnato majico branil na 196-kilometrski etapi z dvema klancema prve in enim druge kategorije.

"Kolikor ga poznam, je tak kolesar, da bo vozil do konca, kolikor bo lahko. Kaj se bo iz tega izcimilo, pa bomo videli. On bo svoje dal. Kar bo zmogel. Kako se bodo v ekipi pripravili na branjenje majice, pa ne vem," o sinu pravi naš sogovornik, dodaja pa, da ekipa UAE Emirates lahko le preži na takšne priložnosti, kot se ji je ponudila v 12. etapi.

V UAE Emirates zadržali rožnato majico

"Ta beg je bil ena od možnosti, da druge zaslepijo, priložnost so izkoristili na tak način, kot so jo. Super so izpeljali, seveda pa je jasno, da so morali biti vsi za to," pravi, dejstvo, da je Jan rožnato majico vzel moštvenemu kolegu, pa tudi ne bi smelo biti težava: "To je bila njihova možnost, da obdržijo majico, ki je sicer bila Contijeva, a bi jo zlahka vzel kdo drug." UAE Emirates so sicer sestavili bolj ekipo za šprint kot pa za skupno razvrstitev, še pravi Marko Polanc.

Ni kolesar, ki bi si lahko izmišljeval, kam bo šel

Janu očitno Giro zelo ustreza, v letih 2015 in 2017 je na italijanski pentlji prišel do dveh etapnih zmag, zdaj je kot drugi Slovenec v zgodovini oblekel še znamenito "maglio roso". "Janu ustreza tudi Tour, a je tam vozil samo enkrat, ko je bil še čisto mlad. Ampak tak program dirk ima, ni pa kolesar, ki bi si lahko izmišljeval, kam bo šel," še pove kolesarski trener, na vprašanje o Janovih možnostih na letošnjem Giru pa odgovori: "Mislim, da tako dober, da bi zmagal na Giru, ni, ampak če bo v ekipi vse urejeno, lahko pripelje precej visoko. Na katerem mestu bo, pa bomo videli."

Čistka 15 let prepozno "Zagotovo," se s trditvijo, da je slovensko kolesarstvo v teh dneh po uspehih Jana Polanca in Primoža Rogliča na Giru in pred dnevi imenitnega uspeha Tadeja Pogačarja na dirki po Kaliforniji v zelo zanimivem obdobju, strinja Polanc starejši, o bolj temačnih vidikih slovenske kolesarske izpostavljenosti – med osumljenci zaradi zlorabe dopinga so se znašli Kristijan Koren, Borut Božič in nazadnje še funkcionar Milan Eržen – pa pravi: "To, kar se dogaja, se dogaja 15 let prepozno."

