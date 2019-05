Mladenič, ki je cepljen proti hvalisanju in se raje drži v ozadju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uspehi slovenskih kolesarjev se v teh dneh vrstijo kot po tekočem traku. Potem ko je Primož Roglič z dvema zmagama na kronometru letošnjega Gira še kako opozoril nase in kar nekaj dni preživel v rožnati majici, je v nedeljo z zmago na Dirki po Kaliforniji , ki šteje za svetovno serijo, navdušil tudi Tadej Pogačar, z 20 leti najmlajši zmagovalec te preizkušnje. Vrsti kolesarskih uspehov se je včeraj po dolgem begu v 12. etapi Gira pridružil še Jan Polanc, ki je trenutno vodilni na rožnati pentlji. Kdaj bo na prestižni tritedenski dirki vozil tudi Pogačar, eden najbolj obetavnih evropskih kolesarjev?

Foto: zajem zaslona Tadej Pogačar, mladenič iz Klanca pri Komendi, deluje kot izredno umirjen in skromen fant. Komentator Dirke po Kaliforniji, na kateri je Pogačar zmagal, ga je opisal kot izjemno zrelega in vljudnega fanta, ki mu nobena stvar ni odveč.

Ne mara se izpostavljati. Verjetno ne bomo doživeli, da bi s pričesko in bleščečimi sončnimi očali po zadnji modi na zadnjem kolesu vzbujal pozornost kolesarskih navijačev, tako kot to denimo počne slovaški zvezdnik Peter Sagan. Tudi pretirane hvalnice in postavljanje v vlogo prihodnjega slovenskega junaka večetapnih dirk sprejema bolj kot ne z nelagodjem.

Tamau (Pogi), kot ga kličejo, se je s kolesarstvom resneje začel ukvarjati leta 2009, pri 11 letih. Kalil se je v Kolesarskem klubu Rog pri trenerju Mihi Konciliji, tesno je sodeloval z zdajšnjim selektorjem slovenske članske reprezentance Andrejem Hauptmanom, čigar mnenje in nasvete izjemno spoštuje in upošteva, ter trenerjem Markom Polancem, ki Pogačarja hvali kot velikega garača. V začetku letošnjega leta je prestopil v klub svetovne serije UAE Emirates, kjer se je pridružil Janu Polancu, trenutno vodilnemu na Giru.

Nase je opozoril že na prvi dirki svetovne serije - na šestdnevni Dirki po Avstraliji je bil odličen 13. - in nato že na svoji drugi večetapni dirki v tej sezoni, - po portugalski pokrajini Algarve - zmagal na etapi in v skupni razvrstitvi. Na Dirki po Baskiji je bil izvrsten šesti, v nedeljo pa je z zmago na Dirki po Kaliforniji dosegel tudi svojo prvo zmago na večetapni dirki svetovne serije.

Pogačar velja za enega od najobetavnejših kolesarjev v Evropi. Lani je zmagal na Dirki prihodnosti (Tour de l'Avenir), ki se je je oprijel vzdevek Tour za mlade, in bil 4. na dirki Po Sloveniji, kjer bo letos v vlogi glavnega favorita.

S Pogačarjem smo se pogovarjali o vtisih, ki jih je nabral čez lužo, teži kapetanskega traku, dopinškem udarcu, ki je prizadel ekipo Emiratov, ter Dirki po Italiji in dirki Po Sloveniji, kjer imata s kolesarjem novomeške Adrie Mobil Markom Kumpom vlogo ambasadorjev.

V začetku tedna ste se vrnili iz Kalifornije. Še čutite posledice naporov ali ste tako mladi, da se ekspresno hitro regenerirate?

Sem nekoliko utrujen, najbolj pa čutim časovno razliko. V Kaliforniji so devet ur pred nami.

Kaj počnete v dneh po večetapni dirki? Strogo mirujete ali kolesarite tako kot mi, povsem običajni kolesarji?

Potrebujem nekaj časa za regeneracijo, malo se vozim s kolesom.

V začetku marca so mu sokrajani v Komendi ob zmagi na Dirki po Algarveju pripravili sprejem. Kot je ob tem komentiral eden od uporabnikov Facebooka, kjer je bilo objavljeno vabilo na sprejem, se bo treba na takšne sprejeme kar navaditi. Foto: Urban Meglič/Sportida V začetku marca so vam krajani v Komendi pripravili sprejem za zmago na Dirki po Algarveju. Povezovalec sprejema je dejal, da se bo treba na takšne sprejeme kar navaditi, češ da jih bo v prihodnje še veliko. Kaj so vam pripravili tokrat?

Pričakali so me na letališču Brnik, moram reči, da tudi tega res nisem pričakoval.

Že februarja ste v pogovoru za naš medij dejali, da bo vaš glavni cilj sezone Dirka po Kaliforniji. Glede na to, da ste dobili kraljevsko etapo in zmagali v skupni razvrstitvi, lahko rečemo, da je misija v celoti uspela. Kdo je predlagal ravno Kalifornijo, vi ali moštvo?

Odločitev smo sprejeli skupaj, in sicer na podlagi trase in konkurence.

Koga ste vi videli v vlogi favorita za skupno zmago?

Georgea Bennetta (v skupni razvrstitvi je končal na 4. mestu, op. p.), Teyana van Garderena (na koncu deveti, op. p.) in Richieja Porta (5. mesto, op. p.). Ti so se mi zdeli največji favoriti.

Ste sami čutili, da tudi vas kdo postavlja v to vlogo?

Da, malo pa sem imel tega občutka.

Na dirki ste prvič prevzeli kapetansko vlogo. Kako obremenjujoč je kapetanski trak, ali prinaša tudi dodatne ugodnosti?

Vloga kapetana je dokaj zahtevna, še posebej če razočaraš svoje sotekmovalce. Na srečo jih jaz nisem.

Katera etapa vam bo najbolj ostala v spominu? Predzadnja, kraljevska, na kateri ste v zadnjem ovinku prehiteli Sergia Higuita?

Res je, te zagotovo ne bom pozabil, niti druge, kjer smo ekipno etapo res odpeljali vrhunsko.

Pogačar je na Dirki po Kaliforniji zmagal na predzadnji, kraljevski etapi in oblekel rumeno majico vodilnega:

Na zmagovalnem odru so vam podelili ogromnega plišastega medveda. Domnevno namesto penine, ker še nimate 21 let, kar po ameriških merilih pomeni polnoletnost. To drži?

Ne, mislim, da to ne drži, nič nisem slišal o tem.

Kako sicer Američani sprejemajo kolesarstvo? Je čutiti, da gre za pomembno tekmovanje, je ob progi veliko navijačev?

Da, bilo je kar nekaj navijačev, ne sicer največ, zagotovo pa je za Američane ta dirka pomembna.

Ste opazili kakšno slovensko zastavo?

Pravzaprav sem jo res, srečal sem nekaj izseljenih Slovencev.

Sklepna etapa Dirke po Kaliforniji 2019:

Verjetno spremljate tudi Dirko po Italiji. Ste imeli čas pogledati vsaj vrhunce etape ali se zadovoljite s končnimi rezultati?

V Kaliforniji, ki je devet ur pred Evropo, smo lahko ravno ujeli zaključek etape Gira, preden smo se sami podali na štart.

Predvidevam, da se veselite tudi uspeha ekipe UAE Emirates. Valerio Conti je bil nekaj dni vodilni v skupni razvrstitvi, od včeraj je to Jan Polanc.

Da, biti nosilec rožnate majice je res nekaj posebnega.

Kako gledate na Rogličevo superiornost, predvsem v kronometru?

Fenomenalen je, če ne bo šlo nič narobe, bo rožnato majico zagotovo prinesel do Verone.

"Fenomenalen je, če ne bo šlo nič narobe, bo rožnato majico zagotovo prinesel do Verone," o Rogličevi predstavi na Giru pravi Pogačar. Foto: zajem zaslona

Načrtujete obisk Verone?

Najverjetneje ne.

Pogosto se vas omenja kot še enega Slovenca, ki mu gre odlično na večetapnih dirkah. Kako vam godijo te hvalnice? Se jim raje izogibate in se hkrati izognete tudi previsokim pričakovanjem?

Ne vem, pravzaprav nisem ravno naklonjen temu, da bi me povsod vlačili in hvalili. Raje se držim bolj zase. Tak sem.

Kdaj načrtujete nastop na prvi tritedenski dirki?

Mislim, da bom lahko vozil že prihodnje leto. Najverjetneje bo to Giro ali Vuelta.

Ste zasledili podatek, da ima Slovenija največ zmag na večetapnih dirkah ProToura v zadnjih treh letih? Kje vidite razloge za uspeh? Slovenski kolesarji imate osem, španski pa sedem zmag.

Zanimivo, da, vendar mislim, da morate glede ključa uspeha vprašati Rogliča, večino jih je prispeval prav on.

Ravno v času Dirke po Kaliforniji je v javnosti odjeknila afera o domnevnih dopinških prekrškarjih, med katerimi je tudi Kristijan Đurasek, član vaše ekipe. Vas takšne novice presenetijo?

Vedno me preseneti, nikoli si ne bi predstavljal. Ni prijetno, se pa trudim takšne stvari čim prej odmisliti, saj nikomur ne koristijo kaj dosti.

Pogačar, lani 4. na dirki Po Sloveniji, bo letos skušal obleči zeleno majico vodilnega. Foto: Vid Ponikvar

Čez slabe štiri tedne (od 19. do 23. junija) se začenja dirka Po Sloveniji, kjer boste eden glavnih favoritov za skupno zmago. Kako gledate na ta pritisk?

Dirka Po Sloveniji mi je zelo všeč. Res je, tja odhajam v vlogi favorita, še prej pa potrebujem nekaj počitka. Potem bomo videli, kako bo s pripravljenostjo in konkurenco. Večina najboljših bo na kriteriju Dauphiné in na Dirki po Švici. Pustimo se presenetiti.

Ste prevozili že vse ceste, ki bodo vključene v dirko?

Večino da, ne pa vseh. Nisem še vozil na Predmejo in v Idrijo, imam pa to v načrtu še pred dirko. Še prej me čakata državno prvenstvo v kronometru in DP Logano v Švici.

Načrtujete naskok na naslov državnega prvaka (lani je bil Pogačar drugi, za Janom Tratnikom, op. p.)?

Bomo videli, odvisno od konkurence.

Že veste, kakšen program vas čaka po dirki Po Sloveniji?

Najprej bo čas za počitek, za počitnice. Morda ob morju, se bom še odločil.

