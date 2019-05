Tadej Pogačar do uspeha kariere: Presenetil sem tudi sebe

Pogačar si je rumeno majico vodilnega prikolesaril z zmago v predzadnji kraljevski šesti etapi. Tam je na vzponu na Mt. Baldy v napetem obračunu ugnal Kolumbijca Sergio Higuita, ki je zasedel tudi drugo mesto na koncu dirke.

V zadnji etapi prednosti nato ni več zapravil, v cilj je prišel z vsemi favoriti, in postal najmlajši zmagovalec največje kolesarske dirke v ZDA.

Edini resen napad na Pogačarja je v zadnji etapi uprizoril Nemec Maximilian Schachmann, ki se je priključil skupini ubežnikov, a je glavnina 10 kilometrov pred ciljem vnovič ujela vodilne.

Še lani član ljubljanskega Roga je februarja letos zmagal tudi na dirki po Algarveju, ki sicer nosi oznako ekstra kategorije, a na njej številni zvezdniki pilijo formo za pomembnejše spomladanske dirke.

Tadej Pogacar becomes the youngest ever winner of a @UCI_cycling WorldTour stage race.#AmgenTOC pic.twitter.com/FvVAlpmAo3 — AmgenTOC (@AmgenTOC) May 18, 2019

Presenetil tudi sebe

"Dirka po Kaliforniji je bila moj osrednji cilj leta. Vedel sem, da sem dobro pripravljen, a sem s skupno zmago presenetil tudi sebe. Nisem je pričakoval. Zelo sem vesel. Veselim se vrnitve prihodnje leto," je Pogačar povedal v pogovoru za cyclingnews.com in dodal, da ga je nad kolesarstvom navdušil starejši brat: "Najprej je začel kolesariti moj brat, nato še jaz, saj sem želel delati vse, kar je on. Nato je on kolesarstvo opustil, jaz pa sem k sreči nadaljeval.

Najmlajši zmagovalec Dirke po Kaliforniji

Dvajsetletnik je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini dirke. Pred tem je bil z 21 leti najmlajši Egan Bernal.

Youngest Tour of California winners:

20 - Tadej Pogacar

21 - Egan Bernal

23 - Julian Alaphilippe

24 - Tejay van Garderen

25 - Peter Sagan — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) May 18, 2019

Zadnja etapa Nizozemcu

Zadnjo 141 km dolgo etapo od Santa Clarite do Pasadene je sicer dobil Nizozemec Cees Bol, ki je v skupinskem sprintu premagal nekdanjega svetovnega prvaka Slovaka Petra Sagana. Pogačar je bil 20., Simon Špilak (Katjuša) 27. Slednji je bil skupno šesti.

Tadej Pogačar - rojen: 21. 9. 1998

- prebivališče: Komenda

- poklic: profesionalni kolesar

- klub: UAE Emirates * Največji uspehi:

1. mesto skupno, dirka po Kaliforniji 2019

1. mesto v etapi, dirka po Kaliforniji 2019

1. mesto skupno, dirka po Algarveju 2019

1. mesto v etapi, dirka po Algarveju 2019

1. mesto skupno, dirka po l'Avenirju 2018

1. mesto skupno, dirka po Furlaniji-Julijski krajini 2018

1. mesto skupno, Grand Prix Priessnitz spa 2018

1. mesto skupno, Giro della Lunigiana, 2016

2. mesto v etapi, dirka po Baskiji 2019

2. mesto, državno prvenstvo v vožnji na čas 2018

3. mesto, evropsko prvenstvo, mladinci, Plumelec 2016

4. mesto skupno, dirka po Sloveniji 2018

7. mesto, svetovno prvenstvo, mlajši člani, Innsbruck 2018

Preberite še: