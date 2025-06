Vse bolj je jasno: McLaren ima dva resna tekmeca

Prvi trening v Spielbergu na avstrijskem Štajerskem je dobil George Russell, zmagovalec prejšnje dirke v Montrealu. Drugi je bil Max Verstappen in vse bolj se zdi, da bosta to dirkača, ki bosta v srednjem delu letošnje sezone formule 1 najresneje ogrožala ekipo McLaren, ki vodi tako v dirkaškem kot konstruktorskem seštevku.

Oscar Piastri je bil na prvem treningu tretji. Foto: Reuters Premoč McLarna iz prve tretjine prvenstva formule 1 se zdi končana. Oscar Piastri in Lando Norris sta dobila sedem od uvodnih devetih dirk, pred 14 dnevi pa sta v Montrealu oba ostala brez zmagovalnega balkona. Ta konec tedna dirkajo za točke velike nagrade Avstrije in prvi trening je dal vedeti, da je konkurenca vse bolj izenačena. George Russell (Mercedes) je bil dva tedna po svoji prvi zmagi letos najhitrejši, a je kar 18 dirkačev za njim zaostalo manj kot sekundo. Drugi čas je dosegel Max Verstappen (Red Bull), zmagovalec dveh letošnjih dirk.

Ta dva dirkača se še lahko vključita v boj za prvaka, saj v dirkaškem seštevku prednosti Piastrija in Norrisa nista preveliki. Avstralec je bil na prvem treningu z desetinko in pol zaostanka tretji, Britanec pa ga je izpustil. McLaren je dal namreč priložnost za učenje mlademu Ircu Alexu Dunnu. Ta se je izkazal s četrtim mestom. Mladi up je bil tudi v Ferrarijevem dirkalniku, a Šved z bosanskimi koreninami Dino Beganović je dosegel 18. čas. Ferrari kljub posodobitvam na dirkalniku očitno tudi v Spielbergu ne bo konkurenčen za zmago, morda tudi ne za stopničke. Lewis Hamilton je na devetem mestu zaostal dobre pol sekunde.

VN Avstrije, prvi trening:



1. George Russell (Mercedes) 1:05,542

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,065

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,155

4. Alexander Dunne (McLaren) +0,224

5. Pierre Gasly (Alpine) +0,238

6. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,332

7. Alex Albon (Williams) +0,404

8. Carlos Sainz (Williams) +0,475

9. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,557

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,568

11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,588

12. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,598

13. Lance Stroll (Aston Martin) +0,618

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,628

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,647

16. Franco Colapinto (Alpine) +0,704

17. Juki Cunoda (Red Bull) +0,720

18. Dino Beganović (Ferrari) +0,827

19. Esteban Ocon (Haas) +0,968

20. Oliver Bearman (Haas) +1,196

Verstappen z rezervnih dirkaškim inženirjem

Max Verstappen je bil na prvem treningu na drugem mestu. Foto: Reuters Verstappen se bo ta konec tedna moral znajti brez stalnega svojega dirkaškega inženirja. Gianpiero Lampiase zaradi osebnih razlogov ni pripotoval na Red Bull Ring. Zamenjal ga bo Simon Rennie, ki je bil v tej vlogi Marku Webbru in Danielu Ricciardu. Gre za inženirja, ki med dirkanjem prek radijske zveze dirkaču sporoča vse potrebne informacije. Večina ekip je sicer v Avstrijo prišla s številnimi posodobitvami na dirkalnikih, McLaren denimo na vzmetenju, Ferrari in Red Bull pa na podvozju.

Drugi trening sledi ob 17. uri, po sobotnem (12.30) pa bo šlo zares na kvalifikacijah ob 16. uri. Enajsta dirka sezone bo v nedeljo ob 15. uri.