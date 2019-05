Ko je Roglič potreboval novo kolo, so direktor in mehaniki opravljali malo potrebo

"Nisem imel dobrega dne, pa tudi najslabšega ne. Z razpletom današnje etape lahko živimo, še posebej če upoštevamo vso smolo," je po težavni etapi povedal slovenski kolesarski junak Roglič in dodal: "Do Verone je še daleč, zgodi se lahko še vse."

Slab tajming

Na spustu z vzpona Colma di Sormano je bil v Roglič v skupini favoritov in z vodilnim na dirki Richardom Carapazom, ko je imel tehnično okvaro in je hitro potreboval novo kolo. Ravno v tistem trenutku klubskega avtomobila ni bilo v bližini, saj so se direktor moštva in mehaniki ustavili in opravljali malo potrebo, kot poroča nizozemski novinar Daan Hakkenberg.

Da so jih Rogličeve težave presenetile je priznal tudi športni direktor moštva Jumbo-Visma Addy Engels: "Dali smo mu nekaj bidonov, nato pa smo skočili na hitro pavzo za stranišče. ko smo se usedli nazaj v avto, smo po radijski zvezi slišali, da Primož potrebuje novo kolo. Kar se smole in slabega tajminga tiče, se to ne bi moglo zgoditi ob bolj neprimernem trenutku."

"Imel sem odlomljen sprednji menjalnik in se moral res povsem ustaviti. A ni bilo avtomobila, da bi zamenjali kolo. Tako sem moral počakati skupino z Antwanom Tolhoekom, s katerim sem zamenjal kolo," je za Val 202 povedal Roglič, ki je po okvari dirko nadaljeval na sposojenem kolesu.

Favoriti izkoristili Rogličeve težave

Kolesarja sta približno enake rasti, a nadaljevanje na Tolhoekovem kolesu za Rogliča ni bilo optimalno. "Vse je malo drugače, glavna razlika je bila v pritisku gum, ker ga ima nekaj več, sam imam manj pritiska, da imam lahko več oprijema pri samih spustih," je nekdanji smučarski skakalec iz Strahovelj pojasnil za slovenski radio. Na kolesu, ki ga ni vajen, tudi ni bil sposoben odgovoriti na napade tekmecev, ki so ob njegovih težavah zavohali kri.

Že ob Rogličevem vračanju v skupino favoritov so ti močno pospešili, da nizozemski ekipi ne bi ponudili možnosti za menjavo koles. "Pogovarjali smo se, ali bi še enkrat zamenjal kolo, da bi vzel svoje rezervno, a ker so sprednji vozili s takšno hitrostjo, to ni bilo mogoče," je za Val 202 pojasnil Engels.

Na sposojenem kolesu tvegal preveč

Močno je zagrizel prekaljeni Vincenzo Nibali, napadel je v trenutku, ko Roglič ni mogel odgovoriti, in do cilja Slovencu v skupnem seštevku odvzel 40 sekund. Zdaj za njim zaostaja natanko minuto. Roglič ostaja drugi, za rožnatim Richardom Carapazom ima zdaj 40 sekund zaostanka.

"Nibali in Carapaz sta bila danes zelo močna. Na vrhu Civiglia sem bil blizu, nato pa na spustu preveč tvegal," je o padcu na ciljnem spustu za klubsko spletno stran povedal Rogla, ki je utrpel še nekaj prask in bušk. Pravi, da se še vedno počuti "precej dobro", se pa veseli dneva premora.

Športni direktor Engels dodaja: "40 sekund je velik zaostanek za etapo, kot je bila današnja, a če upoštevamo vse, kar se je zgodilo, sploh ni tako slabo. Lahko bi bilo veliko huje. Danes smo izgubili bitko, ostajamo pa v vojni za rožnato majico."

V ponedeljek je na Giru dan počitka, v torek pa se bo ta nadaljeval z nekoliko spremenjeno kraljevsko etapo, ki kolesarjev ne bo vodila čez prelaz Gavio, ki bi bil z 2.618 metri najvišja točka (Cime Coppi) letošnje rožnate pentlje. Vseeno tekmovalce čaka 196 alpskih kilometrov s kar 4.800 višinskimi metri.

