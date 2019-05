Roglič ne sme imeti slabega dne. Ta ga lahko odreže. #video

"Giro je celo bolj zanimiv kot Tour. Tukaj je veliko taktiziranja, medtem ko je tam po navadi dirka zaprta. Že vnaprej se ve, kako bo potekala etapa. Tukaj so ekipe bolj enakovredne, nihče ne izstopa tako kot Sky (zdaj Ineos, op. p.) na Touru. Po mojem mnenju bo napeto do konca, do zadnjega dne," je nad dogajanjem na letošnji italijanski pentlji navdušen nekdanji odlični profesionalni kolesar, danes pa trener Boštjan Mervar.

Kakšne pasti čakajo Rogliča v zadnjem tednu dirke?

Navdušen ni zgolj zaradi izpostavljenosti slovenskih kolesarjev, a dejstvo, da sta letos kar dva Slovenca oblekla znamenito "maglio roso" in da je Primož Roglič v boju za skupno zmago v tem drugem največjem kolesarskem spektaklu na svetu, vendarle dodaja dodatno draž.

Osrednji slovenski junak Gira je v skupnem seštevku drugi, 47 sekund zaostaja za Ekvadorcem Richardom Carapazom, pred tretjim Italijanom Vincenzom Nibalijem pa ima minuto prednosti.

Kakšne pasti čakajo 29-letnega Zasavca v zadnjem tednu dirke? Na kaj bo moral biti pozoren, kaj bo moral narediti, da bi v nedeljo v Veroni slavil zgodovinski mejnik za slovensko kolesarstvo?

"Njegova prva skrb je, da nima slabega dne"

Martin Hvastija: Tudi Primož bo moral napadati. Foto: Vid Ponikvar Na kaj mora Roglič paziti v prihodnjih dneh, kakšne zaostanke še lahko izniči na zaključnem kronometru v Veroni? "Njegova prva skrb je, da nima slabega dne. To se mu ne sme zgoditi in to ve že ves čas. To je stvar, o kateri razmišlja že tri tedne. Slab dan ga lahko odreže," opozarja še en odličen nekdanji kolesar Martin Hvastija.

"Po težavah, ki jih je imel v nedeljo, tudi ni več dovolj, da samo čaka, kot je čakal do zdaj. Tudi on bo moral napadati in pridobiti kakšno sekundo predvsem v primerjavi s Carapazom, ki se je do zdaj, ob takšnem razpletu dogodkov, izkazal za zelo neugodnega nasprotnika."

Carapazu še pred Verono ukrasti kakšno sekundo

Boštjan Mervar: Dobro bi bilo, da bi Carapazu še kakšno sekundo ukradel. Foto: Vid Ponikvar Ekvadorec je osupljivo dobro formo v gorah pokazal na sobotni 14. etapi, ko je izkoristil nepozornost bolj izrazitih in izpostavljenih favoritov, ki so pazili drug na drugega, nanj pa pozabili. Predvsem Roglič in Nibali sta na najzahtevnejših etapah prilepljena drug na drugega.

A Mervar meni, da bo moral Roglič nekaj časa vzeti tudi vodilnemu: "Dobro bi bilo, da bi Carapazu še kakšno sekundo ukradel, da bi prišel na pol minute zaostanka. Tako bi bil pred nedeljskim kronometrom lahko bolj miren. Obenem pa na najtežjih etapah ne sme preveč izgubiti za Nibalijem. Tudi če ga bo kdaj spustil, pol minute še ne bi bilo tako hudo. Še vedno je namreč v kronometru boljši od obeh."

Potreboval bo tudi nekaj sreče

Carapaz ima pred Rogličem 47 sekund prednosti. Foto: Giro/LaPresse Pred kronometrom v Veroni bo moral Roglič preživeti dve strupeni gorski etapi (16. in 20.), pa dve zahtevni hriboviti (17. in 19.), le četrtkova 18. ravninska etapa bo favoritom za skupno zmago še ponudila možnost za predah, sicer kolesarje čaka peklenski in odločilen teden.

Razlike so majhne, odločale bodo malenkosti, Roglič pa bo potreboval tudi nekaj sreče, meni Mervar: "Veliko sreče bo potreboval, v nedeljo smo videli, kaj se lahko zgodi, če je nimaš."

Kljub Nibalijevim očitkom, da je Roglič preveč pasiven, da ne napada, je taktika nizozemskega moštva Jumbo-Visma in njenega kapetana Rogliča prava, še pravi Mervar: "S tako taktiko, kot jo ima zdaj, da pazi na Nibalija, je čisto v redu. Ko bo Nibali napadel, verjetno tudi Carapaz ne bo mogel vedno odgovoriti in lahko 'Rogla' tam pridobi kakšno sekundo proti Ekvadorcu. Morda pobere še kakšne bonifikacijske sekunde. Res si želim, da mu uspe. Vse nas bi razveselil."

Kaj pripravlja Nibali?

Tako kot Hvastija se tudi Mervar boji morebitnega slabega Rogličevega dne. "Upam samo, da ne bo imel dneva krize. Če pa pade v krizo, potem bi to lahko bila resna težava," pravi. Slab dan, ko kolesar naleti na tako imenovani zid, je lahko katastrofa, nekajsekundni zaostanek pa hitro naraste v nekajminutnega. Da Roglič popusti v tretjem tednu, je pred začetkom Gira ugotavljal tudi Vincenzo Nibali, ki bo bržčas napadel na eni od preostalih težkih gorskih etap, do veronske ure resnice si mora priboriti nekaj prednosti, saj sicer možnosti za zmago nima.

Jan Polanc cilja med deset

Jan Polanc še naprej dirka odlično. Foto: Giro/LaPresse Iz Rogličeve sence je na letošnji rožnati pentlji stopil tudi Jan Polanc in oblekel "maglio roso" v 12. etapi ter jo v 13. tudi ubranil, nato v 14. predal Richardu Carapazu, trenutno pa z zaostankom štirih minut in 12 sekund drži sedmo mesto v skupnem seštevku.

Polanc je postal drugi Slovenec v rožnatem, vsekakor dosežek vreden vsega spoštovanja, pravi Hvastija: "To se je zgodilo zaradi pobega, v katerega se je vključil. Položaj je bila tak, da so mu to dopustili in je lahko pokazal svojo kakovost. Jasno je bilo, da jo bo težko obdržal, kar se je tudi pokazalo, še vedno pa ni daleč, obdržal se je med deseterico, še vedno se odlično drži in več kot pohvaliti ga ne morem."

Sedemindvajsetletni kolesar moštva UAE Emirates je navdušil tudi Mervarja. "Kolikor ga gledam, vozi zelo pametno. V klance se ne zapodi, ne gre prek svojih zmožnosti, ampak poskuša odpeljati optimalno. Le tako bo v cilj prišel z najmanjšim zaostankom, kot ga je sposoben. Če ne bo imel smole ali kakšne bolezni, je uvrstitev med deseterico zanj čisto realna. V nedeljo je v cilj prišel z Rogličem. Ne zaostaja veliko. Morda bi šel lahko v klanec še hitreje, pa noče pretiravati, mislim, da je tako prav."

Boletovega dela se ne vidi na televiziji

Tudi tretjemu Slovencu na dirki gre odlično, le da Grega Bole na Giru ni zato, da bi se boril za vidne uvrstitve, temveč je pomočnik kapetana Bahrain-Merida Vincenza Nibalija. "Njegovega dela se ne vidi na televiziji. V gorskih etapah ga opravi, še preden se prenos začne. Na ravninskih je bil do konca ob Nibaliju, on svoje delo opravlja z odliko. Je pač tam zato, da dela, kar dela. In svoje naredi. Dobro se pelje čez klance in časovna zapora pri njem ni težava. Nikoli ni bila," o nevidnem delu garača Boleta pravi Hvastija.

Dobro delo opravlja tudi Grega Bole, ki pa ga v televizijskih prenosih vidimo zelo redko. Foto: Vid Ponikvar

V Bahrain-Meridi vsi disciplinirano delajo za Nibalija, se strinja Mervar: "On je že pred dirko dobil jasna navodila: Nibali mora osvojiti Giro. Da bi se udeleževal kakšnih šprintov, zanj odpade. Ko je na dirki Nibali, je vse podrejeno samo njegovi skupni razvrstitvi. Bole je na teh ravninskih etapah in zavitih terenih izvrsten pomočnik. Velikokrat ga vidimo na čelu glavnine, Nibalija drži tudi v šprinterskih etapah v ospredju, da se izognejo padcem in nevšečnostim. On ne pričakuje rezultatov in tudi mi gledalci jih od njega ne. Vemo, kakšna je njegova naloga, in to opravlja odlično. Čestitke za podporo kapetanu."

Se bo v bitko za rožnato vmešal še Landa?

Lahko v boj za zmago na Giru v zadnjem tednu poseže še kdo, ali bodo za prestižni pokal obračunali Carapaz, Roglič in Nibali? "Že Carapaz pred nekaj dnevi sploh ni bil v ožjem krogu favoritov, pa je vseeno prevzel vodstvo. Morda se lahko vmeša Mikel Landa, drugi imajo pa pravzaprav že preveč zaostanka. Landa se je moral zdaj dva dni držati nazaj, ni smel napadati (na dirki vodi njegov moštveni kolega pri Movistaru, Carapaz, op. p.). Mogoče pa bodo naredili podobno, kot je UAE, ko je Conti majico predal Polancu. Mogoče bodo poslali Lando v beg in s tem premešali karte ter Lando postavili višje. Ker je vseeno bolj izkušen," razmišlja Mervar.

