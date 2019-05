Panika v spremljevalnem avtu Rogličevega moštva #video

"Ko nas je Primož najbolj potreboval, nas ni bilo v bližini. Seveda to obžalujemo, a v ekipi smo se o tem pogovorili in to ni več težava. Povsem osredotočeni smo na zadnji teden dirke," je pred začetkom zadnjega, najbolj odločilnega tedna na Dirki po Italiji zatrdil Addy Engels, športni direktor Rogličevega moštva Jumbo-Visma. Posnetek dogajanja v avtu, v trenutku, ko so po opravljeni biološki potrebi znova sedli v avto, in izvedeli, da ima Roglič okvaro kolesa, je medtem že pricurljal v javnost.

Posnetek dogajanja v spremljevalnem avtu Jumbo Visma v trenutku, ko so izvedeli, da ima Roglič okvaro na kolesu:

Po dnevu počitka, namenjenem tudi medijskim obveznostim, kolesarje danes čaka kraljevska etapa. Izredno zahtevna 16. etapa od kraja Lovere na višini 252 metrov do finiša na Ponte di Legno je zaradi preobilice snega speljana po nekoliko spremenjeni trasi, ob 226 kilometrih pa vsebuje 4.800 višinskih metrov.

Kolesarji ne bodo vozili na prelaz Gavia, kar so organizatorji nadomestili z dvema drugima vzponoma 3. kategorije Cevo in Aprica, še vedno pa jih čaka brutalen vzpon na Mortirolo, ki slovi kot eden od najbolj zahtevnih kolesarskih vzponov v Evropi.

Skoraj 13-kilometrski klanec s povprečnim naklonom 10,1 odstotka in maksimalnim naklonom 18 odstotkov je dovolj zgovoren.

Je Roglič svoj delež smole že "pokuril"?

Poznavalca kolesarstva Martin Hvastja in Boštjan Mervar, eden prvih trenerjev Primoža Rogliča, opozarjata, da 29-letni Zasavčan preprosto ne sme imeti slabega dne. Še posebej ne tako slabega, kot ga je imel na nedeljski 15. etapi, v kateri ga je doletelo toliko smole, da marsikdo verjame, da je svoj delež nesreče na tej dirki že "pokuril" in da bi zdaj tudi zanj vendarle moralo posijati sonce, če smo nekoliko poetični.

Zaradi okvare menjalnika je moral tako zamenjati kolo, ker pa njegovega spremljevalnega osebja, v katerem sta bila tudi športni direktor in klubski mehanik, zaradi biološke potrebe ni bilo blizu, je moral sesti na kolo klubskega tovariša Antwana Tolhoeka. To ni enako, saj ima vsak kolesar na kolesu specifične nastavitve, za nameček pa je še padel v odločilnem končnem spustu s Civiglia in si pridelal dodatne sekunde zaostanka.

V trenutku, ko je Nibali med spustom s Ceviglie nabiral prednost, se je Roglič ukvarjal s padcem. Foto: zajem zaslona

Neprijetna vprašanja o aferi krvnega dopinga Aderlass



Tako Roglič kot Nibali sta včeraj morala odgovarjati na vprašanja o Milanu Erženu, ki ga Mednarodna kolesarska zveza preiskuje zaradi domnevne vpletenosti v afero krvnega dopinga Aderlass.



"Eržen je bil leta 2013 glavni trener kolesarskega kluba Adria, kjer sem začel svojo kariero in je bil potemtakem tudi moj trener. Dobro sva se razumela in nisva imela nobenih težav, a v resnici niti nisva imela veliko stikov. Nekajkrat me je povabil v svojo ekipo, tako da sva vedno po malem govorila. Ampak bolj kot prijatelja, zato ker je Slovenec." Lovke Aderlassa je na Giru lahko občutil tudi Nibali, saj je ostal brez pomembnega pomočnika Kristijana Korena, ki je prav tako osumljen vpletenosti v afero Aderlass. Vsa vprašanje o tej temi je Siciljan preusmeril na vodstvo ekipe Bahrain Merida, katere neformalni vodja je prav Eržen.



"Recimo raje, da smo trenutno povsem osredotočeni na Giro, zato o drugih temah ne razmišljamo. Po koncu dirke bo čas tudi za takšna vprašanja. So pa zanje bolj pristojni drugi kot jaz," je bil jasen Nibali.

Richard Carapaz je prvi ekvadorski kolesar, ki vozi v rožnati majici vodilnega na Giru. Pred prvim zasledovalcem Rogličem ima 47 sekund naskoka. Foto: Giro/LaPresse

Debelih 47 sekund zaostanka za vodilnim Ekvadorcem

Trenutno za vodilnim Richardom Carapazom iz ekipe Movistar zaostaja debelih 47 sekund, medtem ko glavni konkurent Vincenzo Nibali na tretjem mestu v skupni razvrstitvi za Slovencem zaostaja minuto. Tudi Jan Polanc, ki je dva dneva preživel v rožnati majici vodilnega na dirki, dirka odlično in je z zaostankom štirih minut in 12 sekund trenutno na 7. mestu.

Športni direktor Jumbo-Visme: Ko nas je Primož potreboval, nas ni bilo v bližini

O potezi spremljevalne ekipe Jumbo-Visma, o kateri te dni govori ves kolesarski svet, je športni direktor Addy Engels na drugi prost dan letošnjega Gira spregovoril tudi za kolesarski portal Cyclingnews.

"Kot ekipa res nismo imeli dobrega dne, vsaj kar zadeva podporo našim kolesarjem," je priznal Engels.

"Ko nas je Primož najbolj potreboval, nas ni bilo v bližini. Seveda to obžalujemo, a v ekipi smo se o tem pogovorili in to ni več težava. Povsem osredotočeni smo na zadnji teden dirke," je dejal Engels. To je v pogovoru za nacionalni radio in televizijo sinoči potrdil tudi Roglič, ki zatrjuje, da se s tekmeci ne obremenjuje, ampak se osredotoča samo nase in svoje dirkanje.

Foto: Giro/LaPresse

Kam je izginilo Rogličevo kolo z okvaro?

Engels je v pogovoru za Cyclingnews povedal še, da so Talhoeka, ki je Rogliču po okvari odstopil svoje kolo, sam pa ostal brez, s kolesom oskrbeli člani ekipe Movistar. "Ti so tudi prevzeli Primoževo pokvarjeno kolo," je dejal. "Ne vem sicer, kako dolgo je kolesaril na Movistarjevem kolesu, je pa vožnjo nadaljeval, vse dokler ga ni doseglo naše drugo vozilo in mu dalo njegovo kolo, Movistarejevo pa smo vrnili ekipi."

Odgovoril je tudi na vprašanje, zakaj Rogličevo pokvarjeno kolo ni bilo na pregledu pri pristojnih Mednarodne kolesarske zveze, ki vsako kolo pregledajo zaradi morebitnih znakov mehanskega dopinga.

"Vprašali so me, kje je kolo, in povedal sem jim, da je na strehi drugega spremljevalnega vozila naše ekipe. To je v cilj pripeljalo zelo pozno, za zadnjimi kolesarji iz naše ekipe," je pojasnil Engels. "Šlo je isto kolo kot na sobotni etapi, to pa je bilo pregledano takoj po koncu etape in že večkrat prej," je Engels ovrgel pisanje novinarjev italijanskega športnega časnika La Gazzetta dello Sport, ki so se obregnili ob podatek, da Rogličevo kolo ni bilo na skeniranju.

Engels jasen in odločen

Ob vprašanju, ali Roglič po vrsti nesrečnih dogodkov, ki so se mu zgodili na nedeljski etapi, in 47 sekundah zaostanka za vodilnim Carapazom še vedno lahko zmaga na Giru, je Engels ponudil kratek, a odločen odgovor: "Seveda."