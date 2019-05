Roglič razkril, s kakšnimi zdravstvenimi tegobami se ubada te dni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič se kljub številnim težavam, ki ga pestijo na letošnjem Giru (od ekipe, ki je za tako raven tekmovanja preprosto preskromna, do sovražne nastrojenosti italijanskih navijačev in njihovega ljubljenca Vincenza Nibalija, okvare kolesa, napake spremljevalnega moštva in za nameček še padca pri spustu), ne predaja.