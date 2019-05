Oglasil se je tudi premraženi Roglič: Nesreča mi ni pomagala #video

Primož Roglič je po izjemnem začetku kolesarske dirke po Italiji, ko je imel vse pod nadzorom, še drugič zapored klecnil na gorski etapi. V nedeljo mu jo je zagodla smola, v torek pa ni mogel slediti favoritoma Ekvadorcu Richardu Carapazu in Italijanu Vincenzu Nibaliju, ki je v skupni razvrstitvi na drugem mestu prehitel slovenskega kolesarja in ima zdaj pred njim 22 sekund naskoka. Vodilni Južnoameričan ima pred Rogličem že več kot dve minuti naskoka.

Čeprav številni menijo, da je slovenskega boja za skupno zmago konec, 29-letni Zasavec ne obupuje. ''Bil je eden od ključnih dni, a v nadaljevanju Gira imamo še nekaj težkih etap,'' je po novem razočaranju spregovoril tudi kapetan ekipe Jumbo-Visma.

''Na Giru se lahko vsak dan kaj spremni, moja naloga je, da ostanem zbran,'' še ne meče puške v koruzo Roglič, ki ima za vodilnim Ekvadorcem že dve minuti in devet sekund zaostanka. To je zaostanek, ki ga slovenski šampion niti na kronometru ne more nadoknaditi. Če k temu prištejemo še težke noge, se vse skupaj zdi še toliko bolj nemogoče.

Roglič je proti Nibaliju in Carapazu izgubil dragocene sekunde:

A bad day for Primoz Roglic, who rolls in 1’20” down on Nibali, Carapaz et al #Giro #TheBreakaway pic.twitter.com/vjB6RHLpYJ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 28, 2019

Ni mogel odgovoriti na napad Nibalija in Carapaza

Roglič se je v zahtevni 16. etapi v težavah znašel na zahtevnem prelazu Mortirolo (1.861 metrov nadmorske višine). Slabih 35 kilometrov pred ciljem je izgubil še zadnjega pomagača, nato pa na vzponu ni bil kos Nibaliju in Carapazu, ki sta dokončno napadla 33 kilometrov pred ciljem in pobegnila slovenskemu kolesarju, ki ni mogel držati peklenskega tempa.

''Proti koncu etape je postalo zelo mrzlo. Nisem imel veliko pričakovanj in nisem vedel, ali bi lahko šel z Nibalijem, Carapazom in preostalimi. Tudi nesreča pred dvema dnevoma mi ni pomagala, a sem dal vse od sebe. Moram biti zadovoljen z rezultatom," je sklenil Roglič.

Nibali je skočil na Mortirolo:

Na sporedu še tri težke etape in kronometer

V zadnjem tednu Gira so na sporedu še tri gorske etape, ena ravninska in za konec še kronometer. Čeprav je Roglič specialist za vožnjo na čas, bo moral, če želi še upati na skupno zmago, v naslednjih dneh napasti tudi v gorah in poskušati na levi nogi ujeti odličnega Carapaza.

Morda že v sredo, ko bo na sporedu 17. etapa. Ta bo znova precej razgibana, začela se bo Val di Soleju, končala pa z vzponom na Anterselvo.

Osnutek zanimive 16. etape: