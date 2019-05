Slab dan Primoža Rogliča, njegov šef: Ne predajamo se! #video

Na dirki po Italiji je bila v torek gorska etapa, v kateri so se karte med najboljšimi nekoliko premešale. Primož Roglič je na ključnem delu trase izgubil stik z rožnato majico in v skupnem seštevku zaostal tudi za Vincenzom Nibalijem. Vodilni Richard Carapez ima zdaj pred njim že dobri dve minuti prednosti.

Na Giru je bil v 16. etapi predviden tudi vzpon na Gavio, a na nadmorski višini 2600 metrov vladajo zimske razmere, zato so prelaz umaknili s trase.

Poglejte si ključne dogodke 16. etape

A je bila etapa kljub temu izjemno razburljiva. Kolesarji, ki jih zanima rožnata majica, so čakali na ključni vzpon. Tega je predstavljal Mortirolo. Približno 12 kilometrov dolg je bil, s povprečnim naklonom 10,9, maksimalen pa je znašal 18 odstotkov.

Slovenski adut za rožnato majico Primož Roglič (Jumbo-Visma) je kmalu ostal brez pomočnikov. Sam se je moral boriti z močnimi moštvi Movistarja in Bahrain Meride.

Nibali naredil etapo razburljivo, Roglič začel zaostajati

Približno 34 kilometrov pred ciljem je skočil Vincenzo Nibali (Bahrain Merida). Sprva mu niso mogli slediti in si je nabral lepo prednost. A so člani Movistarja pospešili in zmanjševali zaostanek za Italijanom. Tempo je bil za Rogliča prehud.

"V teh trenutkih ga skušaš motivirati. Sporočali smo mu, koliko je do konca in da je to njegov boj. Naj kolesari po svojih najboljših močeh. Govorili smo mu, naj pritiska in se bori," je po koncu dneva dejal športni direktor Jumbo Visme Addy Engels.

Richard Carapaz, nosilec rožnate majice, je uspel s pomočnikoma ujeti priključek z Nibalijem, s katerim so nato kolesarili skupaj vse do cilja. Na vzponu na Mortirolo so imeli že 1:45 prednosti pred Rogličem, nakar je sledila nora vožnja slovenskega kolesarja pri spustu.

Nora vožnja Rogliča pri spustu - imel je najvišjo hitrost na spolzki cesti

Skupaj s Simonom Yatesom (Mitchelton Scott) sta znižala zaostanek na vsega 40 sekund. Roglič je imel s 83,1 km/h med vsemi kolesarji pri spustu celo največjo hitrost. Ob tem je treba dodati, da je bila cesta zaradi dežja zelo spolzka.

V zaključnih kilometrih spet izgubljal, v skupnem seštevku 2:09 od rožnate majice

A je bila Rogličeva skupina premajhna, da bi v zaključnih kilometrih ujela Carapaza in Nibalija, ki sta si celo prikolesarila naskok 1:22. "Če si sam, bi bil zaostanek večji. Dobro so kolesarili. Ob koncu spusta so nam sporočili, da je le 40 sekund za rožnato majico. Upali smo, da bi se lahko še približal, vendar so imeli v ospredju večjo podporo in močnejše noge," je poudaril Engels.

A bad day for Primoz Roglic, who rolls in 1’20” down on Nibali, Carapaz et al #Giro #TheBreakaway pic.twitter.com/vjB6RHLpYJ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 28, 2019

Primož je prikolesaril na cilj na 15. mestu, bolj pa ga je zanimal zaostanek v boju za skupno zmago na Giru. Za Carapazom zdaj zaostaja že za 2:09, na tretje mesto pa ga je izrinil Nibali, ki ima pred Rogličem 22 sekund prednosti. Zmagovalec etape je postal Italijan Giulio Ciccone.

"Na drugo etapno zmago na Giru sem čakal dve leti, zato sem se tako drl ob prihodu na cilj. Zlasti, ker je bil dan zelo zahteven. Deževalo je, mrzlo je bilo, Jan Hirt ni želel sodelovati pri pobegu. Veliko nervoze je bilo med nama. Na koncu sem z vsem zelo zadovoljen," je bil vidno vesel Ciccone.

"Dan je bil težak, ker so bile težke razmere, sploh na ključnem vzponu. Kot ekipa smo delali zelo dobro za Lando in zame. Za mano je zelo dober dan, če gledam skupni vrstni red, saj sem pridobil nekaj časa," pa so bile besede Carapaza.

Ni predaje, pravi njegov šef

"Borili se bomo, da bomo nadoknadili zaostanek. Ne bomo se predali. Primož danes ni bil najboljši na vzponu. Na Giru se stvari lahko hitro spremenijo. Morda se bodo. Ne bomo se predali v boju za rožnato majico in oder za zmagovalce," je še po koncu torkovega dne dejal športni direktor Jumbo Visme.

Pred kolesarji je v sredo nova nekoliko zahtevnejša etapa, vendar ne bo imela takšnih vzponov, kot je bil današnji Mortirolo – dva vzpona bosta tretje kategorije, eden pa četrte. Zaključni na Anterselvo bi lahko spet naredil dirko razburljivo, saj bo večji del zadnjih devetih kilometrov povprečni naklon devet – maksimalen dvanajst odstotkov.