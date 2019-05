Roglič izgubil nove sekunde v boju za rožnato majico #video

Dirka po Italiji, 17. etapa, podrobno

CILJ - Zmagovalec etape je postal Francoz Nans Peters, kar je prva zmaga za ekipo Ag2R-La Mondiale na Giru po letu 2011. Mikel Landa (Movistar) je v zaključnem vzponu pobegnil osredjim favoritom za skupno zmago in prišel na cilj z zaostankom 4:26. Da ima močne noge, je potrdil tudi vodilni Richard Carapaz, ki se je prav tako odlepil od Primoža Rogliča in Vincenza Nibalija. Pridobil je dodatnih sedem sekund. Zato pa se je Landa v skupnem seštevku približal Rogliču, ki ostaja na tretjem mestu, na 47 sekund.

3 km do cilja - Primož Roglič skupaj s Carapazom in Nibalijem, zato pa je skočil Landa, ki je v skupnem seštevku tik za Rogličem.

5 km do cilja - Skupina z rožnato majico je začela zaključni vzpon. Primož Roglič je spet ostal brez pomoči svoje ekipe.

9 km do cilja - povprečna hitrost do tega trenutka je bila 39,2 kim/h.

🇮🇹#Giro@rogla looking fine in the peloton. We are close to the last climb of the day. It will be an uphill finish. pic.twitter.com/mdGa2Ctx1X — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 29, 2019

10 km do cilja - Nans Peters se je odlepil od ubežne skupine in ima 50 sekund prednosti. V skupini z rožnato majico, ki zaostaja 5:25, je še vse mirno.

19 km do cilja - Kolesarje čaka še zaključni vzpon do cilja, ki ga predstavlja znano biatlonsko središče Anterselva. Najtežji del bo na sredini, kjer bo maksimalen naklon 12 odstotkov. Vzpon je dolg 5,5 kilometra, povprečni naklon pa je 6,9 odstotka.

24 km do cilja - Zdaj je spet skupina 18 ubežnikov, ki ima 5:42 prednosti pred skupino z rožnato majico, v kateri kolesari tudi Primož Roglič.

35 km do cilja - deset ubežnikov ima pred rožnato majico 6:32 naskoka.

Danes 26. rojstni dan praznuje Richard Carapaz, nosilec rožnate majice.

That feeling when your are celebrating your 26th birthday in Maglia Rosa! Happy Birthday @RichardCarapazM! | ¡Esa sensación cuando estás celebrando tu 26° cumpleaños en Maglia Rosa! Feliz cumpleaños @RichardCarapazM! #Giro pic.twitter.com/5hxvI2tIG8 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2019

45 km do cilja - Prvi je skozi gorski cilj Trento prikolesaril Masnada. Ubežniki imajo pred glavnino 6:30 prednosti. V skupini z rožnato majico je še vse mirno. Zato pa lahko pričakujemo skoke pri zaključnem vzponu na Anterselvo, kjer bo tudi cilj 17. etape.

50 km do cilja - Kolesarji se spopadajo z gorskim ciljem III. kategorije na Trento. Dolg je 6,6 kilometra, povprečni naklon 7,6, maksimalen pa 12 odstotkov. Vrh klanca je na 1277 metrov. Nato sledi spust in zaključni vzpon na Anterselvo, kjer bo pestro v skupini najboljših v skupnem seštevku..

60 km do cilja - Ekipi Movistarja in Bahrain Meride, ki imata v svojih vrstah moža za skupno zmago - Richarda Carapaza in Vincenza Nibalija -, sta začeli v glavnini narekovati hitrejši tempo, zato je prednost vodilnega Jana Bakelantsa padla na 7:10.

67 km do cilja - Na Giro prihaja najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec, ki bo v petek gostja ekipe Bahrain Merida, za katero kolesari Vincenzo Nibali.

67 km do cilja - Primož Roglič, Richard Carapaz in Vincenzo Nibali so že opravili z vzponom na Elvas. V ubežni skupini je napadel Jan Bakelants in ima pred rožnato majico 8:33 prednosti, pred preostalimi ubežniki pa 53 sekund.

84 km do cilja - Kolesarji se približujejo prvemu kategoriziranemu gorskemu cilju. Elvas predstavlja gorski cilj IV. kategorije in je dolg le 3,4 km. Povprečni naklon je 7,6 odstotkov, maksimalen pa 12 odstotkov. Prednost ubežnikov je 6:55.

105 km do cilja - Prednost ubežnikov je narasla na 5:54.

116 km do cilja - Skupina z rožnato majico nadzira ubežnike, ki imajo slabi dve minuti prednosti.

50 km od štarta - Zdaj je že 18 ubežnikov in imajo 1:27 prednosti pred rožnato majico Richarda Carapaza. V njegovi družbi kolesari tudi Primož Roglič. Ubenižki: Andrea Vendame in Fausto Masnada (both Androni Giocattoli-Sidermec), Nans Peters (Ag2R-La Mondiale), Amaro Antunes in Victor De La Parte (CCC), Tanel Kangert (EF Education First), Krists Neilands (Israel Cycling Academy), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Nicola Conci (Trek-Segafredo), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Bob Jungels (Deceuninck-QuickStep, Valerio Conti in Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) in Jan Bakelants (Team Sunweb)..

39 km - V begu je zdaj enajst kolesarjev (De Gendt, Antunes, Peters, De la Parte, Neilands, Kangert, Chaves, Masnada, Conci, Bouwman, Vendrame). Med njimi je tudi Rogličev moštveni kolega Bouwman. Njihove prednost znaša 55 sekund.

34 km – Štirje kolesarji so se odločili za beg – De Gendt, Antunes, De la Parte, Neilands.

32 km - Kolesarji so začeli z vzponom na Mendolo, ki ni označena kot kategoriziran klanec. V 102. izvedbi Gira so šli skozi ta prelaz devetnajstkrat.

20 km - Ubežnike so ujeli.

15 km – Pet kolesarjev (Frapporti, Maestri, Wyss, Neilands in Conci) se je odločilo za beg.

12 km – Kolesarji imajo pred seboj tri gorske cilje. Prvi bo na vrsti kmalu. Prelaz Mendola ima povprečni naklon 4,5 odstotkov in je dolg 8,4 km.

– 17. etapa se je začela v Val di Soleju. Pred kolesarji je 181 km dolga trasa