Kmalu po začetku letošnjega Gira je postalo jasno, da ekipa Jumbo-Visma na Giro očitno ni poslala svojih najboljših mož. Robert Gesink je zaradi poškodbe ostal doma (namesto njega je vskočil Američan Sepp Kuss), Laurens De Plus pa se je zaradi bolezni z Gira poslovil predčasno.

Rogliča že od sobote pestijo želodčne težave:

Kolesarji v rumeno-črnih opravah so sicer opazni na začetku etap, po zahtevnejših vzponih in nanizanih kilometrih pa hitro zdrsnejo na rep kolone in Rogliču ne nudijo skoraj nikakršne podpore.

Do reakcij ekipe Jumbo-Visma je bil kritičen tudi nekdanji kolesar, danes strokovni komentator na Eurosportu Bradley Wiggins:

"It's gobsmacking!" @SirWiggo and @BriSmithy lay into Team Jumbo-Visma after their team car's ill-timed nature break on Stage 15 #Giro #TheBreakaway pic.twitter.com/DK0SCNP71G

Ravno obratno se dogaja v moštvih Rogličevih največjih konkurentov, v Movistarju, ki diktira tempo za svojega kapetana in trenutno vodilnega na Giru Richarda Carapaza, in moštvu Bahrain Merida, ki je svojemu kapetanu Vincenzu Nibaliju pomagalo do 2. mesta v skupni razvrstitvi.

Ricard Carapaz in njegovi ekipini tovariši iz Movistarja imajo obilo razlogov za dobro voljo. Foto: Giro/LaPresse

Za nameček so Rogličevi spremljevalci (športni direktor moštva Jumbo-Visma Addy Engels in mehanik) na nedeljski etapi v trenutku, ko je Roglič zaradi okvare kolesa nujno potreboval menjavo, naredili nedopustno napako in se 20 kilometrov pred ciljem ustavili zaradi male potrebe, njihov glavni adut pa je medtem pedaliral na kolesu svojega ekipnega tovariša, ki je imelo drugačne nastavitve, kot jih je sam vajen in mu ustrezajo, in je zato tudi padel pri spustu s Civiglia.

Navijači Primoža Rogliča svoje nezadovoljstvo z vodenjem ekipe izražajo na vsakem koraku, zelo jasni in glasni pa so na družbenih omrežjih, kjer se pod vsako objavo na profilu Jumbo-Visme vrstijo negativni komentarji na račun vodstva in zelo pozitivni na račun Rogliča.

Izbrali smo nekaj najbolj izstopajočih:

- He has no fakin SUPPORT from TEAM jesus. Look at MOVISTAR and Merida!! He is fighting alone like a LION🔥🔥🔥 CMOOOON Primoz

(- Od ekipe nima nobene podpore. Poglejte samo Movistar in Merido. On pa se sam bori kot lev. Gremooooooo, Primož.)

- This story reminds me of the formula one and the Ferrari team. No tactics, wrong decisions, Jumbo riders, except Roglič, arrived on a tourist trip through Italy. Primož fight to the end 💪🇸🇮

(- Ta zgodba me spominja na formulo ena in ekipo Ferrarija. Brez taktike, slabe odločitve, kolesarji Jumba, razen Primoža, so v Italijo prišli na turistično potovanje. Primož, bori se do konca. 💪🇸🇮)

- Vsi se te bojijo... mogli so se združit... pa še te ne morejo uničit! žival si, borec, pravi šampion! samo do konca, več si ne bi mogli želeti. C. A. R.!!!

-But why the heck couldn't you give him a stronger team? Movistar have four riders in the front all the time, but PR is alone from the second climb. Did you expect the Giro to be a walk in the park??

(- Zakaj mu niste zagotovili močnejše ekipe? Movistar ima ves čas v ospredju štiri kolesarje, Primož pa je po drugem vzponu ostal sam. Ste pričakovali, da bo Giro preprost kot sprehod po parku?)

- Heroj, ne obupaj. Nekaj sekund preveč je na tvojem kontu, a verjamem, da boš naredil vse, kar telo še dopušča, da oblečeš roziko v Veroni.

- Promoz is the only rider without the team, and all GS riders are playing against him, they use even a help of camera bike WTF??? Primoz dej stisn do konca, ne se dat!!! 😈😈😈

(- Primož je edini kolesar brez ekipe in vsi kolesarji, ki se potegujejo za visoka mesta v skupni razvrstitvi, igrajo proti njemu. Pomagajo si celo s pomočjo motorja ....)

- _primoz_roglic_ nisi sam na Giru, imaš nas zveste navijače, ki stiskamo zobe s teboj. Zdrži do kraja pa jim pokaži, iz kje si.👊💪