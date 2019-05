Kljub modricam se Roglič ne predaja: Dokler sem tu, se bom boril! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrtkov dan in 18. etapa na dirki po Italiji nista prinesla razburljivosti v boju za rožnato majico, zato pa bo napeto v zadnjih treh dneh. In tega se slovenski adut Primož Roglič dobro zaveda.

Že pred začetkom 18. etape od Olanga do Santa Marie di Sale je bilo jasno, da bomo gledali zaključni šprint glavnine. A so se ekipe, ki imajo v svojih vrstah prekaljene šprinterje, nekoliko uštele, saj je ubežniku Damianu Cimi (Nippo Vini Fantini) uspelo za las priti na cilj pred glavnino in se veseliti velike etapne zmage.

V boju za rožnato majico ni bilo nič dramatičnega, saj ni bilo priložnosti, da bi se kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga, odlepili. Trasa se je z redkimi izjemami skoraj ves čas spuščala.

Roglič: Ničesar ne smeš prepustiti naključju

Takole je po 18. etapi Primož Roglič našteval poškodbe. Foto: Jaka Lopatič Slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo Visma), ki je v skupnem seštevku na tretjem mestu, je tako prišel na cilj blizu Benetk v družbi vodilnega Richarda Carapaza (Movistar) in Vincenza Nibalija (Bahrain Merida).

"Od štarta je šlo prvo uro zelo hitro. Bilo je kar težko. Nato so šli kolesarji v beg in je bilo do konca bolj mirno. Ne glede na vse sem moral ves dan ostati zbran. V zadnjih kilometrih ne smeš ničesar prepustiti naključju. Preprosto sem moral biti spredaj," je po 222 kilometrov dolgi etapi, v kateri je bila povprečna hitrost 45 km/h, dejal Roglič.

Želodčnih težav ni več, modrice so še, ampak gre

V tem tednu je imel obilico težav z zdravjem in poškodbo. Zaradi želodčnih nevšečnostih nekaj dni ni imel pravega apetita, nato jih je skupil še v etapi, v kateri mu je najprej ponagajalo kolo, pri spustu pa je padel.

"Počutim se bolj zdravega. Trebušnih težav nimam več. Od padca sem obarvan v predelu reber, ampak se ne dam. Dokler sem tu, se bom boril," je dejal Roglič in ob tem pokazal predel reber v številnih odtenkih.

Za šprinterje se je Giro "končal", saj sta naslednji etapi gorski, v nedeljo pa sledi še zaključni kronometer v Veroni.

Najtežji dan bo sobota, ko čaka kolesarje gorski pekel

Že v petek bo razburljivo, saj se bo sicer krajša etapa (151 kilometrov) končala z vzponom na smučarsko središče San Martino di Castrozza. Predvsem zadnjih 14 kilometrov bo zanimivih, ko bodo noge že dodobra načete. Roglič za rožnato majico tri dni pred koncem zaostaja dve minuti in 16 sekund, za drugim Nibalijem pa 22 sekund.

A bo moral paziti tudi na četrtega Mikela Lando (Movistar), ki je v sredo pokazal, da ima še vedno močne noge pri vožnji v klanec. Slovenskega in španskega kolesarja loči 47 sekund. Zanimivo pa bo videti, ali bo moral Landa stati skupaj z moštvenim kolegom Carapazom in mu pomagati do konca ali bo imel ob koncu proste roke za morebiten nov skok.

Bodriti ga je prišel tudi nekdanji sotekmovalec Robert Kranjec. Foto: Jaka Lopatič

Kranjec prišel navijat in pozdravit Rogliča

V soboto bo nato sledil še najtežji dan, zlasti vzpon na prelaz Manghen. Povrhu vsega bo pet gorskih ciljev, etapa pa bo dolga kar 194 kilometrov. Zadnji dan bo nato sledil 17 kilometrov dolg kronometer po Veroni. In do takrat bo moral Roglič znižati zaostanek, če bo želel še upati na rožnato majico.

"Danes ni bilo tako težko, kot bo v prihodnjih dneh. Upam, da si bo telo opomoglo. Zagotovo bom dal vse od sebe v prihodnjih dneh," je še dejal slovenski junak, ki bo v prihodnjih dveh dneh zagotovo spet pogrešal pomoč ekipnih kolegov, ki na Giru niso dorasli svoji nalogi. Zato pa bo vesel pomoči slovenskih navijačev, ki so bili ob progi tudi danes. Na cilju ga je pričakal celo nekdanji stanovski kolega Robert Kranjec, ki se prav tako pripravlja na svojo prvo dirko – v začetku junija bo namreč šel na maraton Franja.

