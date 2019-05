Roglič dobil na Giru poseben obisk #video

Tako kot se je Primož Roglič po končani karieri smučarskega skakalca podal na kolo, ki ga je povsem prevzelo, je podobno tudi pri Robertu Kranjcu. Naš nekdanji skakalni as je postal zagret kolesar kakor tudi Primožev navijač. Obiskal ga je v Italiji na Giru in mu zaželel srečo v zadnjih treh ključnih dneh.

"Prišli smo ga pozdravit in navijat zanj," je sprva dejal Robert Kranjec, ki je marca letos v Planici na Letalnici bratov Gorišek sklenil bogato skakalno pot.

V obdobju aktivne kariere je bilo kolesarjenje zanj skoraj prepovedano, saj se v tem športu razvijajo povsem drugačne mišice, kot so potrebne za skoke. Zato pa je zdaj povsem vpet v cestno kolesarstvo. V načrtu ima celo dve rekreativni dirki – Maraton Franjo in Maraton Alpe.

"Nenehno ga spremljam"

"Kolo sem imel že prej rad. Zaradi našega športa ga nisem smel voziti. Zdaj me nič ne obremenjuje in sem lahko vsak dan na kolesu," je z nasmehom na obrazu povedal Kranjec in dodal: "Kolesarstvo je povsem drugačen šport, kot so smučarski skoki. Tu je pomembna vzdržljivost. Veliko moraš delati tudi z glavo. Ogromno je premagovanja ovir, odrekanja ..."

Robert Kranjec o tem, kako spremlja Rogliča

Nekaj treningov je naredil tudi z nekdanjim stanovskim kolegom Primožem Rogličem, za katerega stiska pesti na Giru.

"Nenehno ga spremljam. Res je, da kakšne etape nisem mogel spremljati, ampak sem potem pogledal za nazaj ali vsaj rezultate," je poudaril svetovni prvak v poletih iz leta 2012 v Vikersundu.

"Malce drugače, ker sem bil vendarle 20 let v športu"

Robi bo stiskal pesti, da bi Primožu na Giru uspelo. Foto: Jaka Lopatič Skoraj vsak dan lahko na Robijevih družbenih omrežjih vidimo, kako ga je cestno kolesarstvo prevzelo. Sicer se je prej večkrat usedel na gorsko kolo, a ima cestno kolesarstvo druge dimenzije. V primerjavi s prijateljem, ki je v 15. etapi ob padcu dobil udarec v rebra, na srečo še ni imel bližnjega stika z asfaltno podlago. "Sem pa v gozdu velikokrat padel," se je zasmejal.

Član Jumbo Visme je tri dni pred koncem tritedenske italijanske dirke na tretjem mestu. Za vodilnim Richardom Carapzom (Movistar) zaostaja dve minuti in 16 sekund, za drugim Vincenzom Nibalijem (Bahrain Merida) pa 22 sekund.

Kranjec je Rogličev veliki navijač, o tem, ali spremlja dirko čustveno, pa je odgovoril: "Malce drugače, ker sem bil vendarle 20 let v športu. Razumem, kako je v športu. Vem, da je na trenutke težko. Vsakega njegovega uspeha sem vesel."

Upa, da bo šlo Rogliču čim bolje

Pred Primožem so še trije dnevi garanja. Petkova in sobotna etapa bosta gorski. Zlasti sobotna bo za vse kolesarje, zlasti pa za tiste, ki se spogledujejo z rožnato majico, poseben izziv. Kar pet gorskih ciljev je vključenih. Najtežje bo kolesarjem zagotovo na koncu, ker bodo noge že dodobra utrujene, a bo najbolj zahteven vzpon na prelaz Manghen. Dolg bo kar 18,9 kilometra, naklon pa bo 7,6-odstoten. Na dvanajstem kilometru bo naklon maksimalen, 15-odstoten. Še odstotek večji bo ob koncu etape s ciljem na Monte Aveni.

Izjemno zahtevna sobotna etapa na Giru.

Zadnji dan Gira bo na vrsti kronometer po Veroni. Dolg bo 17 kilometrov in na njem bo Roglič osrednji favorit za najhitrejši čas v skupini kolesarjev, ki se borijo za skupno zmago. A bi bilo dobrodošlo, če se želi vključiti za zmago, da v prihodnjih dveh gorskih etapah pridobi kaj časa v primerjavi s tekmeci.

"Upam, da mu bo šlo čim bolje. Zame je že zdaj zmagovalec," je poudaril Kranjec.