Razkrite bodo skrivnosti #video

Do konca 102. Gira sta še dve etapi. In v obeh bi lahko videli spremembo povsem pri vrhu. Za zdaj najbolje kaže Ekvadorcu Richardu Carapazu (Movistar), ki ima pred drugim Vincenzom Nibalijem (Bahrain Merida) 1:54, pred našim Primožem Rogličem (Jumbo Visma) pa 2:16 prednosti. A sta v ozadju še denimo Mikel Landa (Movistar) in Miguel Angel Lopez (Astana).

Italijani veliko pričakujejo od Nibalija, ki bo dragocene sekunde lovil v današnji etapi. Ta bo zelo zahtevna. Dolga bo 194 kilometrov, imela pa bo kar pet gorskih ciljev. Povrhu vsega najtežji ne bo povsem ob koncu, ampak še v prvi polovici trase. Prelaz Manghen bo predstavljal najtežjo oviro in bi lahko že naredil selekcijo, pa čeprav se bo začel že po 59. kilometru. Dolg bo kar 18,9 kilometra, povprečni naklon bo 7,6, maksimalen pa 15 odstotkov.

Današnja 20. etapa na Giru bo predstavljala težak zalogaj. Foto: Giro/LaPresse

"Nibali se dobro počuti"

"Že na prvem klancu bo šlo na nož," poudarja član Bahrain Meride Grega Bole. Svoje delo na letošnjem Giru je odlično opravil in upa, da bo njegov moštveni kolega Nibali imel dovolj moči za napad na vrh: "Vemo, da je zelo izkušen kolesar in da je dva Gira zmagal v zadnjem tednu. Tudi sam se dobro počuti. Sproščen je, miren. Ne čuti pritiska. Mislim, da bo poizkušal, če bo imel dan. Kdaj bo napadel, ne vem. To se bomo zjutraj dogovorili."

V zadnjih treh tednih je bilo okoli njegove ekipe ogromno zanimanja. Vendarle je Giro največja italijanska dirka in Nibali največji italijanski kolesarski zvezdnik: "Oh, težko govorim, koliko je vsega pompa. Ljudje se zbirajo pred ekipnim avtobusom, potem jih je veliko na cilju. To je del športa. Nibali je v Italiji zvezda."

Skupni vrstni red: 1. Richard Carapaz (Ekv) Movistar Team 83;52:22

2. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 1:54

3. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 2:16

4. Mikel Landa (Špa) Movistar Team 3:03

5. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo 5:07

6. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team 5:33

...

11. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates Team 10:27

...

108. Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 3;42:57

Lani je Froome bežal 80 kilometrov. Bo kdo tudi danes?

Zvezda pa je pri nas tudi Roglič, ki je v soboto prvič potarnal, da je padec v 15. etapi pustil nekoliko več posledic, saj še vedno čuti bolečine v predelu reber. A se ne predaja. Naporno delo ga čaka že na prvem klancu pred Manghenom. Tega bo predstavljal Cima Campo, ki bo dolg približno deset kilometrov, a ne bo tako zahteven.

Vincenzo Nibali je prvi zvezdnik Gira, pa čeprav je trenutno na drugem mestu. Foto: Giro/LaPresse

Sledil bo še gorski cilj na prelaz Passo Role, ki bi lahko dodatno premešal štrene pri vrhu. Po njem bo namreč sledila 40 kilometrov dolga vožnja po klancu navzdol, nakar bosta sledila še krajša, a zahtevna vzpona. In pri spustu sta zelo močna prav Roglič in Nibali.

Spomnimo se, kako je zadnji zmagovalec Gira Chris Froome v lanski 19. etapi izpeljal vožnjo, ki ga je pripeljala do končnega uspeha. Etapo je začel na četrtem mestu, nato pa kar 80 kilometrov bežal in z vožnjo v ospredju prečkal kar tri od skupno štirih gorskih ciljev.

Roglič pričakuje velike, velike zaostanke

Tudi v 20. etapi letošnjega Gira lahko pričakujemo, da se bodo napadi vrstili že kmalu po štartu, saj bodo kolesarji hoteli znižati zaostanek za vodilnim Carapazom. "Etapa bo ključna. Pričakujem velike, velike zaostanke," poudarja Roglič.

Čeprav je že vidno utrujen, pa bo svoje delo poskušal opraviti korektno tudi Jan Polanc (UAE Emirates), ki bi rad Giro končal med elitno deseterico. Trenutno je enajsti, za desetim mestom pa zaostaja le 21 sekund. Četudi mu morebiti ne bi uspel ta podvig, bi bil z Girom zadovoljen, saj se je lahko pohvalil, da je nosil tudi rožnato majico vodilnega.

"Ocena Gira je zaradi rožnate majice zagotovo nad pričakovanji. Zadovoljen moram biti. Želja bi bila, da bi se uvrstil med deset. Bomo videli, koliko je ostalo moči. Moje noge niso več močne, bomo videli, kako bo v glavi," se je na koncu zasmejal Polanc in glede razpleta pri vrhu še povedal: "Današnja etapa je težka. Carapaz ima kar veliko prednost. Roglič, če misli zmagati, bo moral zmanjšati zaostanek. Tu je tudi še Nibali, ki bo moral napasti. Carapaz ni slab na kronometer. Oba ga bosta morala danes ogrožati."

Ne ve se, kdaj bo kdo poizkušal skočiti

Športni direktor Jumbo Visme Addy Engels je bil vesel, da je Roglič v petek po nekaj slabših etapah spet pokazal pravi obraz. Pri vzponu na San Martino di Castrozza je celo poskušal napasti, vendar so mu tokrat najboljši v skupnem vrstnem redu sledili: "Dobro je videti, da je po zadnjih gorskih etapah, kjer je izgubil proti Carapazu in Landi, spet dvignil raven. Včeraj je imel močne noge, glede na to, da je poskušal napasti. Če si na limitu in trpiš, se ne odločiš za takšne napade. Za nas in ekipo je spodbuda za današnjo etapo. Primož in Nibali bosta morala skočiti. Ne vem, kakšne načrte ima Landa. Ni Primož edini, ki bo moral napasti."

Bo Roglič nasmejan tudi po koncu 20. etape? Foto: Giro/LaPresse

Ekipe, ki imajo v svojih vrstah kolesarje za skupno zmago, imajo torej skrivnosti za zadnjo etapo, ki bi lahko bila zelo selektivna. Prav zaradi dejstva, da nihče ne ve, kdaj se bo kdo odločil za napad, bo še toliko bolj zanimivo spremljati predzadnjo etapo Gira.