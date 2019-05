Zatišje pred viharjem: Roglič nič izgubil in nič pridobil

Današnja 151-kilometrska etapa od Trevisa do San Martina di Castrozze se je končala z ciljnim vzponom na 1.478 metrov visoki prelaz, zmagovalec Chaves pa je bil iz skupine dvanajstih ubežnikov, ki je glavnini ušla nekaj kilometrov po štartu.

Favoriti so se prepustili vodstvu moštva Movistar, ki je v glavnini diktiralo tempo in skrbelo za svojega rožnatega aduta Carapaza, nadzorovalo Ekvadorcu nevarna Nibalija in Rogliča, boj za etapno zmago pa prepustila ubežnikom. Roglič je v cilj pripeljal ob Carapazu, Nibaliju in Mikelu Landi (Movistar). Čisto v zaključku etape je Roglič sicer malo stopil na pedale in za trenutek razburkal dogajanje med favoriti, ki pa so pazili, da jim ni pobegnil.

Izidi 19. etape: 1. Esteban Chaves (Kol) Mitchelton-Scott 4;01:31 2. Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec + 0:10 3. Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:12 4. Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:24 5. Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:32 6. François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:35 7. Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 1:02 8. Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 1:37 9. Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 1:53 10. Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 2:33 … 14. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 6:29 35. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates Team 7:36 88. Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 18:30 Skupni vrstni red: 1. Richard Carapaz (Ekv) Movistar Team 83;52:22 2. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 1:54 3. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 2:16 4. Mikel Landa (Špa) Movistar Team 3:03 5. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo 5:07 6. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team 5:33 7. Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 6:48 8. Simon Yates (VBr) Mitchelton-Scott 7:17 9. Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 8:27 10. Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 10:06 11. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates Team 10:27 … 108. Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 3;42:57

Sobota prinaša peklenskih 194 kilometrov po Dolomitih

Današnja etapa torej ni prinesla sprememb pri vrhu skupne razvrstitve, ocenimo pa jo lahko za zatišje pred viharjem, saj bo jutrišnja 20. etapa Gira zagotovo odločilna. Sobota bo namreč postregla s še eno strupeno gorsko preizkušnjo. Kolesarje čaka peklenskih 194 kilometrov po Dolomitih, s kar petimi kategoriziranimi vzponi, dvema prve in tremi druge kategorije. Jutri je pričakovati Nibalijev napad na Carapaza in Rogličev na Nibalija in Carapaza. Pred zaključnim nedeljskim kronometrom v Veroni mora namreč slovenski as zmanjšati zaostanek za omenjenima tekmecema, če želi ohraniti upanje na končno zmago.

Tole jutri čaka kolesarje:

Foto: Giro/LaPresse

Ilka gostja Bahrain Meride

Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se danes mudi v Italiji, kjer je posebna gostja ekipe Bahrain Meride. Njen kapetan je italijanski as Vincenzo Nibali, ki se na letošnji italijanski pentlji za najvišje mesto poteguje tudi s Primožem Rogličem. ''Navijala bom za Primoža, saj je Slovenec. V Bahrain Meridi je tudi nekaj Slovencev, zato so me povabili sem,'' je Mariborčanka, čeprav je gostja Nibalijevega delodajalca, dala jasno vedeti, za koga bo stiskala pesti na zvenečem kolesarskem spektaklu v Italiji.

Potek 19. etape Dirke po Italiji: Cilj: Zmagovalec 19. etape je Kolumbijec Esteban Chaves (Michelton-Scott). Primož Roglič je v cilj pripeljal s skupino favoritov, pri vrhu razvrstitve za rožnato majico ni bilo sprememb. Roglič ostaja tretji, za Carapazom in Nibalijem. Takole je Chavesa v cilju pričakala njegova družina: Chaves family! #Giro pic.twitter.com/CMG9RBAVNW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2019 17.06: napadel je Kolumbijec Esteban Chaves (Michelton-Scott)! 17.02: Vodilno peterico je ujel še Portugalec Antunes, tudi Italiojan Carboni ni daleč, igrice pa se nadaljujejo. Iz boja za zmago je bržčas izpadel Andrea Vendrame, ki je imel okvaro kolesa v najbolj neprimernem trenutku. nadomestno kolo je sicer dobil zelo hitro, spremljevalni avto moštva Androni Giocattoli je bil blizu. 16.56: Canolo so na zaključnem vzponu ujeli Chaves, Serry, Vandrome in Bidard. V glavnini Movistar drži tempo in 8:20 zaostanka. 16.42: Ubežniki so 12 kilometrov pred ciljem začeli obračunavati med seboj, skupina se je raztegnila, posamezniki poskušajo z napadi, z igricami so Marcu Canoli omogočili, da jim je ušel za 18 sekund. A na ciljnem klancu se bo vrstni red bržčas močno premešal. Glavnina sledi 8 minut in 20 sekund zadaj. Only 19 km left! | Mancano solo 19 km!



🇬🇧 Follow live: https://t.co/QEHl0dG1Ct

🇮🇹 Segui il live: https://t.co/9yFEkutGKE

🇪🇸 Sigue en vivo: https://t.co/8jCiMS8CIf

🇫🇷 Suivez le direct: https://t.co/E52yRU72oH #Giro pic.twitter.com/2Ugy2qLtHT — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2019 16.18: Ubežniki - za nekaj deset metrov jim je ušel Manuele Boaro (Astana) - so še vedno osem minut in pol pred glavnino, v tej pa vodilni trije na dirki, Richard Carapaz (Movistar), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) pazijo drug na drugega. Vsi imajo tokrat ob sebi številne pomočnike. Danes ne gre pričakovati, da bi Nibali ali Roglič napadla, a mogoče je še vse. 16.00: Kolesarji imajo do cilja še manj kot 40 kilometrov, zaključek etape bo ciljni vzpon na 1.478 metrov visoki San Martino di Castrozza, ducat ubežnikov je prednost pred glavnino povišal na devet minut, kaj lahko se zgodi, da bo pobeg danes uspel. Tako kot je na včerajšnji 18. etapi. Foto: Giro/LaPresse 15.40: 50 kilometrov pred ciljem še naprej vse mirno, ubežniki vzdržujejo osem minut prednosti. 15.30: Kolesarje do cilja loči še manj kot 60 kilometrov, ubežna dvanajsterica je prednost pred glavnino povečala na 8 minut in pol. 15.00: Prvi na gorskem cilju na prelazu San Boldo je bil Vendrame, ki je pobral 9 točk, Canola je osvojil 4, Carboni 2 in Santaromita 1. Glavnina zaostaja 7:40. #Giro 🇮🇹 Bonita imagen de la carrera pasando por los túneles en zig-zag de la ascensión del Passo di San Boldo (6,3 km al 6,8%). La ventaja de los 12 fugados es de 7´40”, por lo que entre ellos debería estar la victoria de etapa. pic.twitter.com/F9YAfBlnBM — Ciclismo a Fondo (@Ciclismoafondo_) May 31, 2019 14.45: Kolesarji se vzpenjajo na prvi kategorizirani klanec v etapi, ubežniki so še vedno 7:30 pred glavnino. Foto: Giro/LaPresse 14.23: Do cilja je še natančno 100 kilometrov, ubežniki vozijo sedem minut in pol pred glavnino, v kateri je za zdaj vse mirno. Trojica Slovencev, Primož Roglič (Jumbo-Visma), Jan Polanc (UAE Emirates) in Grega Bole (Bahrain-Merida) se vozi v glavnini. 🇮🇹#Giro

The 11 leaders have 7 minutes with about 110 km to go. @JumboVismaRoad is sitting near the front of the peloton behind Movistar. pic.twitter.com/oKOeUvLHxV — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 31, 2019 13.55: Na 60. kilometru etape kolesarje čaka prvi kategorizirani vzpon dneva (3. kategorija), po 17-ih serpentinah se bodo povzpeli na 701 meter visoki Passo San Boldo, kjer jih že čaka množica navijačev. Foto: Jaka Lopatič 13.51: Prednost ubežne dvanajsterice je narasla na šest minut in pol, na čelu glavnine so najpogosteje kolesarji moštva Movistar, ki ščitijo rožnato majico Ekvadorca Richarda Carapaza. Do cilja je še 120 kilometrov. 13.36: Karavana ima do cilja še 133 kilometrov, ubežna dvanajseterica ima pred glavnino 3 minute in 40 sekund prednosti. Med pobeglo enajsterico ni kolesarja, ki bi bil kakorkoli nevaren najboljšim v skupni razvrstitvi, najmanjši zaostanek za rožnato majico ima denimo Belgijec Pieter Serry, ta pa znaša debelo uro in 6 minut. Breakaway! 14 riders ahead! | Fuga! in 14 davanti!



🇬🇧 Follow live: https://t.co/QEHl0dG1Ct

🇮🇹 Segui il live: https://t.co/9yFEkutGKE

🇪🇸 Sigue en vivo: https://t.co/8jCiMS8CIf

🇫🇷 Suivez le direct: https://t.co/E52yRU72oH #Giro pic.twitter.com/JuidFoxZyr — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2019 13.23: Takoj po štartu so se začeli napadi, odlepiti pa se je uspelo skupini: Amaro Antunes (CCC Team), Marco Canola, Ivan Santaromita (oba Nippo-Vini Fantini), Manuele Boaro (Astana), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Oliver Le Gac (Groupama-FDJ), Francois Bidard (AG2R La Mondiale), Manuele Senni (Bardiani-CSF), Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step), Andrea Vendrame (Androni Giocattoli - Sidermec), Giovanni Carboni (Bardiani) in Esteban Chaves (Mitchelton-Scott). Countdown! #Giro pic.twitter.com/53rJzfoKMC — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2019 13.10: začela se je 19. etapa Gira.

Preberite še: