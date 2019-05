Roglič se še kako dobro zaveda, kaj sledi #video

Pred štartom 19. etape v Trevisu smo lahko pred avtobusom Jumbo Visme slišali vzklikanje slovenskih navijačev "Priiiimož Roglič …" Prvi adut nizozemske ekipe jih je prišel pozdraviti z avtobusa, se slikal z njimi, prav tako pa se je za kratek čas družil z našo najboljšo slovensko smučarsko Ilko Štuhec, ki je bila sicer gostja Bahrain Meride.

Snidenje Ilke Štuhec in Primoža Rogliča

Italija obarvana v slovenske barve

Tudi ob trasi je bilo ogromno Slovencev, ki so navijali za naše tri predstavnike (ob Rogliču še Grega Bole in Jan Polanc), a je večina najbolj stiskala pesti za Rogliča, ki je še vedno v igri za skupno zmago.

Prav navijači so mu verjetno dali nekaj vetra v krila pri zadnjem vzponu na smučarsko središče San Martino di Castrozza, ko je skušal napasti, a sta tako rožnati Richard Carapaz in Vincenzo Nibali odgovorila. Prav tako je sledil Mikel Landa, ki je na četrtem mestu.

Zato pa je pobegnil član Astane Miguel Angel Lopez, ki je v primerjavi z najboljšimi pridobil 45 sekund prednosti. A za Rogličem, ki ostaja na tretjem mestu, še vedno zaostaja tri minute in 17 sekund.

Noro vzdušje, ko je slovenski kolesar prišel iz avtobusa

"Za Primoža je bilo predaleč, da bi šel z Lopezom. Če bi bilo bolj strmo, bi se najboljši bolj udarili. Zato so prikolesarili skupaj na cilj," je po koncu etape dejal športni direktor Jumbo Visme Addy Engels.

Veliki zmagovalec 19. etape pa je postal Kolumbijec Esteban Chaves, ki je napadel na zadnjem vzponu.

Roglič se dobro zaveda, da bo v soboto izjemno težko in pravi boj za rožnato majico

Slovenski kolesar je po koncu 19. etape nemudoma odkolesaril v hotel in se v mislih že začel pripravljati na sobotno ključno etapo: "Mislim, da je bilo OK. Imam bolečine v prsih po padcu, kar je neprijetno. Z napadom nisem pustil za seboj nikogar. Jutrišnja etapa bo ključna. Pričakujem velike, velike zaostanke," opozarja Roglič.

Najboljši v boju za skupno zmago so prikolesarili na cilj sočasno. Foto: Giro/LaPresse

Na sporedu bo namreč peklenska etapa. Dolga bo kar 194 kilometrov. Imela bo pet gorskih ciljev. Najtežji bo vzpon na prelaz Manghen, a bo po doseženem vrhu še slabih 120 kilometrov do cilja. Zato pa lahko pričakujemo izdatnejše poskuse pobegov na Passo Rolle. Pred kolesarji bo nato še 60 kilometrov do cilja, a bo skoraj 40 kilometrov spusta, ko bosta sledila še dva krajša vzpona.

"Zagotovo se bo boril do konca"

In etapo bodo še bolj težavno naredili kolesarji. Vsi bodo želeli pred nedeljskim 17 km dolgim kronometrom pridobiti kaj dragocenega časa.

"Če gledamo profil zadnje etape, naj bi se vse zgodilo na zadnjih dveh vzponih. A če gledamo boj za skupno zmago, se lahko vprašamo, ali je zadnji vzpon dovolj, da bi pridobili čas, ki je potreben. Zato lahko pričakujemo daljše pobege že prej. Od Paso Rolleja je še dolga pot do konca. A je veliko spusta. Če še prideš v položaj, da imaš spredaj podporo svojih kolegov, je možno marsikaj," poudarja Engels.

Richard Carapaz je trenutno v rožnati majici in ga še dve etapi ločita od velike zmage. Ali bo načrte prekrižal Primož Roglič ali morda Vincenzo Nibali ali kdo drug? Foto: Giro/LaPresse

Spodbudno je, da je Primož pokazal danes močne noge, ki bodo morale biti jutri še kako hitre. Tudi njegov športni direktor se dobro zaveda, da je dve minuti in 16 sekund, kolikor zaostaja za vodilnim Carapazom, težko pridobiti na nedeljskem 17 kilometrskem kronometru po Veroni.

"Zagotovo se bo boril do konca in skušal priti do najboljšega rezultata. Tudi mi si želimo, da bi dobil kaj časa. Kar je pokazal danes, je dobro. Vendar je vse na njem in zaključnem delu, kjer bo potreboval noge. Primož bo moral narediti potezo. Tudi Nibali bo moral skočiti. Ne vem, kakšne načrte ima Landa. Ni Primož edini, ki bo moral napasti. Po mojem mnenju pa je 2:16 res preveč za 17 km dolg kronometer," je še dejal Engels, ki je bil tudi sam vesel številnih slovenskih zastav ob trasi 19. etape: "Kako bi jih zgrešil. Lepo je videti, da ima takšno podporo. In ta podpora je tudi za našo ekipo."

Izidi:

19. etapa (Treviso - San Martino di Castrozza, 151 km):

1. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) 4:01:31

2. Andrea Vendrame (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) +0:10

3. Amaro Antunes (Por/CCC Team) 0:12

4. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani CSF) 0:24

5. Pieter Serry (Bel/Deceuninck-QuickStep) 0:32

6. Francois Bidard (Fra/AG2R La Mondiale) 0:35

7. Marco Canola (Ita/Nippo-Vini Fantini-Faizane) 1:02

8. Manuele Boaro (Ita/Astana) 1:37

9. Manuel Senni (Ita/Bardiani CSF) 1:53

10. Olivier Le Gac (Fra/Groupama-FDJ) 2:33

...

14. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 6:29

35. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 7:36

88. Grega Bole (Slo/Bahrain Merida) 18:30

...



Skupno:

1. Richard Carapaz (Ekv/Movistar) 83:52:22

2. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) + 1:54

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:16

4. Mikel Landa (Špa/Movistar) 3:03

5. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 5:07

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 5:33

7. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 6:48

8. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 7:17

9. Pavel Sivakov (Rus/Ineos)

10. Davide Formolo (Ita/Bora-Hansgrohe) 10:06

11. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 10:27

...

108. Grega Bole (Slo/Bahrain Merida) 3;42:57

...

