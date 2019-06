Navijači Rogliča stali 10 sekund, Kolumbijca pa sklatili s kolesa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski navijači navdušili in razočarali

Na predzadnji, 20. etapi letošnjega Gira je prišla slovenskega kolesarskega zvezdnika Primoža Rogliča podpreti množica navijačev iz domovine. Pripravili so imenitno kuliso, nekdanjega smučarskega skakalca glasno bodrili skozi naporen dan, nekaj med njimi pa je z nepremišljenimi potezami pustilo črno piko.

Rogliču sta dva slovenska navijača na vzponu na Croce d'Aune nešportno pomagala in ga potiskala v klanec, zaradi česar je Zasavca po etapi doletela kazen. Sodniki so mu zaradi pomoči navijačev pribili deset sekund.

Slovenki navijač je nekaj minut kasneje zakuhal še en incident. Tekel je po cesti ob kolesarjih, se spotaknil in s kolesa sklatil Miguela Angela Lopeza. Kolumbijec je znorel, navijača nekajkrat brcnil in udaril ter mu z glave snel kapo in jo besno zabrisal na cesto.

Aficionado tira al suelo a Miguel Ángel López y este le pega. #Giro pic.twitter.com/phr8Y61Y3W — Diego Vos ~ ciclismo (@diegovos_) June 1, 2019

Velika večina navijačev iz Slovenije se je sicer izkazala s športnim navijanjem.

