Roglič pokomentiral pomoč navijača, zaradi katerega je bil kaznovan

Res, da je bilo na štartu 20. etape na Giru vse obarvano v rožnato barvo, ki je značilni znak dirke po Italiji, a se je praktično slišalo le slovensko navijanje za Primoža Rogliča. Tudi slovenski navijači so bili namreč oblečeni v rožnato majico, ki pripada najboljšemu kolesarju na dirki.

Želeli so, da bi do nje prikolesaril prav član Jumbo-Visme, kar bi bil zgodovinski dosežek za slovensko kolesarstvo. Bučno so ga pospremili in mu dali nekaj dodatnega motiva za 194 kilometrov dolgo pot, ki je imela kar pet gorskih ciljev. Eden od navijačev je šel celo predaleč pri pomoči in ga v zaključnih kilometrih potiskal pri vožnji v klanec, zaradi česar je bil Primož na koncu kaznovan.

Sicer pa so se že pri prvem resnem klancu začele karte mešati, potem ko so skočili Miguel Angel Lopez (Astana), Mikel Landa (Movistar) in vodilni v skupnem seštevku Richard Carapaz (Movistar). Primož Roglič (Jumbo Visma) in Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) sta na vzponu na Passo Menghen (2047 m n. m. v.), ki je bil najbolj strm del etape, nekoliko zaostala, najboljšim pa sta se nato priključila pri spustu.

Jan Polanc kolesaril za navijače in bližnje doma Danes je bila to kraljevska etapa. Veliko kolesarjev je bilo že brez moči. Tudi sam sem že ves teden izčrpan in pričakoval, da danes ne bo moj dan. Zadnji dni je glava predvsem trpela. Danes sem poganjal bolj do konca zaradi navijačev in mojih najbližjih. Zase in za ekipo mi je bilo že vseeno, ali bi bil trideset ali med dvajset.

Roglič zaradi navijača kaznovan z 10 sekundami, nato pa je rekel: "Zaradi slovenskih navijačev je Giro veliko pridobil."

Tretjo oviro je predstavljal prelaz Passo Role (1980 m n. m. v.) kot včeraj na San Martino di Castrozza, vendar tokrat z druge strani, ki je nekoliko bolj položen. Zato se v skupini rožnate majice ni zgodilo ničesar. Sledil je dolg spust in še zadnja dva zaključna vzpona pred številnimi navijači.

Teh je imel ob progi ogromno slovenski ljubljenec občinstva Primož Roglič. Na žalost se je našel eden od njegovih privržencev, ki se očitno na kolesarstvo ne spozna najbolje. Kar nekaj časa je tekel ob njem in potiskal njegov sedež. Vodstvo tekmovanja je nato pregledalo posnetek in slovenskega kolesarja kaznovala z desetimi sekundami pribitka.

"Giro je pridobil veliko v zadnjih dneh zaradi slovenskih navijačev. Vsega ne moreš nadzirati. Sicer pa hvala vsakemu navijaču posebej, ki je prišel v Italijo," je na to potezo komentiral Roglič.

Na kronometru v lov za zmagovalni oder

Sicer pa je na predzadnji vzpon na Croce d'Aune kot prvi skočil Miguel Angel Lopez (Astana). Najbolje je odreagiral Mikel Landa (Movistar) in pobegnil vodilnim, ki pa so ga nato kmalu ujeli. Pri naslednjem skoku Roglič ni mogel več slediti.

Kakor tudi ne Lopez, ki je imel dodatno smolo, kot že ničkolikorat na tem Giru. Spet pa je bil vpleten slovenski navijač. Kolumbijskega kolesarja je zbil po tleh, nato pa jih tudi sam dobil, potem ko je Lopez nanj stresel vso jezo.

"That's not the reaction you want but you can understand the anger!" 😡



Unbelievable scenes as @SupermanlopezN HITS OUT at a spectator who knocked him off his bike just before the final 5km 😮#Giro #Giro102 #TheBreakaway pic.twitter.com/jgw4e7JZME — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 1, 2019

Carapaz, Nibali in Landa so se odlepili in jima pobegnili. Vodilni Carapaz je na koncu celo garal za svojega moštvenega kolega Lando, da bi v skupnem seštevku prehitel slovenskega kolesarja na tretjem mestu.

In na koncu je ekipi Movistarja ta podvig uspel, Landa pa ima zdaj zaradi "pomoči" slovenskega kolesarja pred nedeljskim 17 kilometrov dolgim kronometrom po Veroni 23 sekund prednosti. A je Roglič sposoben ta čas pridobiti nazaj, tako da bi dirko po Italiji končal na zmagovalnem odru, kar bi bil zanj lep uspeh, pa čeprav se je spogledoval z rožnato majico. Le-ta je dan pred koncem oddaljena 3:16, drugi Nibali pa je pred njim 1:22.

"Dal sem svojih 110 odstotkov. Moram biti zadovoljen, s tem, kar je. Nimam si kaj očitati," je po koncu sobotnega dne dejal Roglič.