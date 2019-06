Rogličev šef: Zaslužili smo si kazen, kljub vsemu velika hvala Slovencem #video

Dan pred koncem se je slovenski kolesar Primož Roglič znašel na četrtem mestu dirke po Italiji in bo moral v nedeljo na kronometru po Veroni nadoknaditi 23 sekund v primerjavi s tretjim Mikelom Lando. Dodaten zaostanek je dobil zaradi navijača, ki ga je potiskal pri vožnji navkreber. In kazen je povsem legitimna, je po koncu sobotnega dne dejal športni direktor njegove ekipe.

"Boril se je do cilja. Odlično se je boril. Pritiskal je. Danes je izgubil nekaj sekund v primerjavi z Mikelom Lando, vendar je to na nedeljskem kronometru dosegljivo. Če bodo stvari šle v pravo smer, bi lahko Giro končal na zmagovalnem odru. A ni še vse narejeno. Primož mora na teren in pokazati svoje. Izklopiti mora sistem in trpeti ter kolesariti najhitreje, kar lahko," je po koncu 20. etape razlagal športni direktor Jumbo Visme Addy Engels.

Primož Roglič je na cilj prikolesaril z zaostankom 54 sekund. Njegova največja tekmeca Richard Carapaz (Movistar) in Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) sta mu pobegnila. Prav tako tudi Mikel Landa (Movistar). Ta je bil pred etapo četrti za Rogličem in imel zaostanek 47 sekund, ki ga je v sobotni 194 kilometrov dolgi gorski etapi pretopil v prednost 23 sekund.

Sicer je bil po prihodu v cilj naskok Španca 13 sekund, a je nato žirija tekmovanja Rogliča, ker mu je pri enem od vzponov slovenski navijač pomagal in ga potiskal pri vožnji navkreber, kaznovala z dodatnimi desetimi sekundami pribitka.

"Navijajte, vendar se, prosim, ne dotikajte kolesarjev"

"Kazen smo si zaslužili. Nisem videl tega dogodka. Dobil sem klic predsednika žirije, ki je rekel, da smo kaznovani. Takšno je pravilo. Pravi, da se je dobro videlo na televiziji. Sprejeti smo morali kazen, ki Primožu ne pomaga. Sranje je, če se tako izrazim, a je po drugi strani zelo lepo videti toliko slovenskih navijačev, da so navijali zanj in nas, za kar smo jim hvaležni."

Izjemno vzdušje, ki so ga ustvarili slovenski navijači pred štartom 20. etape

Tuje novinarje je zanimalo, zakaj Roglič ni zamahnil z roko ter s tem dal navijaču vedeti, da tega ne sme početi. In kako bi se odzval Engels kot nekdanji kolesar: "To bi moral narediti. A če trpiš na kolesu in si na meji, potem bi tudi ta manever pomenil že preveč za vožnjo. Ljudje bi morali navijati, biti navdušeni, vendar naj se, prosim, ne dotikajo kolesarjev."

Roglič boljši kronometrist, zato je vstop med elitno trojico dosegljiv

In kako je Roglič pokomentiral potezo navijača, ki ga je stala dodatnih 10 sekund: "Giro je pridobil veliko v zadnjih dneh zaradi slovenskih navijačev. Vsega ne moreš nadzirati. Sicer pa hvala vsakemu navijači posebej, ki je prišel v Italijo." Primož Roglič je v nedeljo na 17 kilometrov dolgem kronometru po ulicah Verone sposoben naodknaditi zaostanek 23 sekund. Foto: Sportida Najbolj vroč slovenski kolesar ima v nedeljo kljub temu realne možnosti, da se spet zavihti med najboljše tri, medtem ko je boj za skupno zmago izgubljen, saj sta Carapaz in Nibali preveč oddaljena. V primerjavi z Lando je bistveno boljši kronometrist, vendar so noge že dodobra načete po treh tednih neizprosnega kolesarjenja. A je tudi Španec utrujen, zato bi lahko Primož nadoknadil zaostanek 23 sekund in se kot prvi Slovenec v zgodovini kolesarstva uvrstil na zmagovalni oder v skupnem seštevku prestižnega Gira.

"Zadovoljni bomo, če bo nadoknadil ta zaostanek, vendar bo moral Primož dobro kolesariti," še poudarja nekdanji nizozemski kolesar.