Pozabljivost ali nešportna poteza Vincenza Nibalija? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O domnevnih nesoglasjih med Primožem Rogličem in Vincenzem Nibalijem na letošnjei Dirki po Italiji je bilo prelitega ogromno črnila in natipkanih veliko vrstic. V včerajšnjem pogovoru z novinarji v Veroni je 34-letni Sicilijanec dejal, da so mediji njegovo izjavo po 13. etapi, v kateri je Rogliču očital pasivnost, napihnili, saj naj bi bila izrečena v žaru borbe. Kljub temu je z včerajšnjo reakcijo ob prihodu na zmagovalni oder pokazal, da odnos med rivaloma vendarle ni tako rožnat. Ali je šlo zgolj za pozabljivost?