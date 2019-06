Direktorjeva obljuba Rogliču #video

"Težak boj je bil. Težje, kot smo pričakovali. Primož se je zelo boril. Zelo sem bil vesel, ko je Mikel Landa zaostal za njim. Zadovoljen sem z ekipo. Za našo ekipo so to prve stopničke na največjih dirkah, zato smo lahko veseli. Razvijamo se. To je bil za nas naslednji korak v razvoju," je v Veroni na cilju Gira razlagal direktor Jumbo-Visme Richard Plugge.

Primož Roglič je po lanskem Touru, kjer je bil četrti, na letošnjem Giru nadgradil svojo najboljšo uvrstitev na tritedenskih dirkah. Tretje mesto je tudi zgodovinsko za Slovenijo in je velik uspeh slovenskega kolesarstva.

"Če bi imel Gessinka in De Plusa, bi bil Giro drugačen"

Sicer se je Roglič kakor tudi ekipa pred Girom spogledoval z rožnato majico, ki jo je imel sicer pet etap na svojih plečih, a si jo je želel nadeti na cilju v Veroni. "Če bi nam kdo pred začetkom Gira ponudil tretje mesto, bi bili veseli takšnega dosežka. Malo ekip je, ki lahko to dosežejo. Kot ekipa rastemo, kakor tudi Primož kot kolesar. Obeti so dobri," razlaga Plugge.

Richardu Carapazu je športno čestital za zmago na Giru. Foto: Anže Malovrh/STA

Tudi tisti, ki se na kolesarstvo ne spoznajo najbolje in poznajo osnove matematike, so hitro spoznali, da je bil Roglič v zaključnem delu Gira tako rekoč sam. Helikopterski posnetki so hitro pokazali, da je bil edini v rumeno majico oblečeni kolesar, ki se je sukal okoli modrih tekmovalcev Movistarja, Astane in rdečih iz Bahrain Meride.

Na vprašanje, ali je Primož korak pred vsemi v ekipi, je direktor odgovoril: "Pokazalo se je, da kot ekipa rastemo. Naslednji korak je narejen. Če bi imel Gessinka (poškodoval se je pred Girom, op. p.) in De Plusa (zbolel na Giru, op. p.), bi bil Giro drugačen. Je, kar je. To je šport. Naslednje leto lahko poizkušamo biti boljši."

"Naredili bomo, da bo imel najboljšo ekipo na tritedenskih dirkah"

Primož je pokazal, da je material za najvišje domete. Tudi sam je imel letos veliko šolo, potem ko je prvič na tritedenskih dirkah kolesaril kot kapetan. Pritiska je bilo veliko, želodčne težave in pa udarec ob padcu v rebra so pustile dodatne nevšečnosti. V prostoru v Veroni na cilju, kjer je dajal izjave, je bilo jasno videti, da čuti bolečine v predelu reber, saj ga je zategnilo že pri rahlem gibu.

Primož Roglič ima za seboj bogato izkušnjo, iz katere bo lahko črpal veliko materiala za prihodnje tritedenske dirke. Foto: Anže Malovrh/STA

A je grizel do konca in na krilih slovenskih navijačev prišel do zgodovinskega tretjega mesta. Za višji domet pa bo od ekipe Jumbo-Visme potreboval boljšo ekipo. "S Primožem smo se dogovorili. Že za Giro smo imeli dobro ekipo, a se je Gessink poškodoval, De Plus pa zbolel. Seveda bomo naredili, da bo imel najboljšo ekipo na tritedenskih dirkah," izpostavlja direktor.

Z nizozemskim moštvom ima Primož sklenjeno pogodbo še za leto 2020, nekako pa je videti, kot bi prerasel okolje. Na razmišljanje, ali jih je prav Primož s svojim napredkom prisilil, da so morali začeti razmišljati kot morebitni zmagovalci oziroma osrednji favoriti za tritedenske dirke, je Plugge odgovoril: "Zagotovo. Skupaj gledamo veliko stvari. Kot ekipa denimo delamo na kolesu za kronometer. Primož nam pomaga s svojimi mnenji. Tu smo, da zmagamo tekme, ki jih lahko. Včasih z majhno razliko, včasih z večjo. Primož in tudi mi se trudimo, da pridemo do ciljev."

Na Tour tudi kot kapetan

In eden od Rogličevih ciljev, ki bo v prihodnjih tednih postal očka, je tudi ta, da se poda na sloviti francoski Tour kot osrednji favorit. To lahko pričakujemo v prihodnjem letu. "Bo, zagotovo. Z najboljšo ekipo," je Plugge potrdil in s tem dal obljubo, da bodo Rogliča poslali na Tour kot kapetana ekipe.