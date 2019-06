"Prepričan sem, da Primoževa poškodba ni tako nedolžna, kot so jo predstavili javnosti" #video

Polde Roglič je bil skupaj z ženo Anito in bodočo snaho Loro Klinc, ki v prihodnjih dneh pričakuje naraščaj, ter Rogličevega nekdanjega skakalnega trenerja, danes pa tesnega prijatelja Zvoneta Pograjca, eden najbolj psihično vpletenih v tritedensko dirkanje novega slovenskega športnega junaka Primoža Rogliča. Nekdanji smučarski skakalec je Giro zaključil na skupno 3. mestu. Ga ata Roglič vidi kot zmagovalca tritedenske dirke in kaj vse bi se za to moralo poklopiti?

S Poldetom Rogličem smo se pogovarjali nekaj minut po podelitvi nagrad najboljšim na letošnjem Giru, med katerimi je bil tudi Roglič, ki je včeraj v Veroni v vožnji na čas uspel nadoknaditi 23 sekund zaostanka za Mikelom Lando in osvojiti skupno 3.mesto. Stres je takrat že nekoliko popustil. Pri vseh.

Za celotno Rogličevo sorodstvo in najtesnejše prijatelje so bili pretekli trije tedni vse prej kot mačji kašelj. Njegovo dekle Lora Klinc je priznala, da je bila raven stresa ogromna in da ne bi zdržala niti enega takšnega dne več. Primoževa starša Anita in Polde sta Giro in sina z njim v živo spremljala v zadnjem tednu, s premori pa tudi že prej.

Rogliča so na Giru spremljali njegovi najbližji, tudi oče Polde (skrajno desno) in mama Anita (druga z leve). Fotografija je nastala pred veronsko areno, v kateri so podelili priznanja najboljšim na 102. izvedbi slovite italijanske dirke. Foto: Siol.net

Ste bili s Primožem v času Gira vseskozi v stiku ali mu je ljubše, če se ga ne moti?

Polde Roglič: Ne, vsakodnevno smo bili v stiku. Kadar smo bili na dirki, smo enostavno prišli k njemu v hotel, … Vedno smo vedeli, kje se nahaja njegova ekipa in glede tega ni bilo nobenih težav. Že prej smo bili dogovorjeni, da ga bomo spremljali v zadnjem tednu.

S čim bi lahko primerjali tempo in zahtevnost tritedenske kolesarske dirke?

Ne vem, kakšna športna prireditev bi se lahko primerjala s tritedensko dirko, ki terja vsakodnevno dirkanje po štiri ali pet ur, … prevoze iz ene na drugo lokacijo ... Giro težko primerjam s čimerkoli. Ne da se.

Navijači so bili glasni tudi med zadnjo etapo Gira na ulicah Verone:

Kdaj se vam je zdel najbolj utrujen? Vi ga najbrž znate prebrati, tudi ko si tega ne želi. Izraz na njegovem obrazu je običajno bolj pokeraški, zdaj pa se mi je zdelo, da si je na Giru vendarle dovolil pokazati ranljivost.

Res je. Zdi se mi, da je bil najbolj utrujen po napaki njegovega kluba in padcu pri spustu na 15. etapi.

Zdi se mi, čeprav tega še ne vem, da je pri tem padcu staknil težjo poškodbo, kot pa je to do zdaj javno povedal. Prepričan sem, da ni tako nedolžno, kot so to predstavili v javnosti. Žal.

Mislim, da so se vsi Primoževi problemi začeli kopičiti po želodčnih težavah in že omenjenem padcu.

Slovenske zastave so izstopale tudi v veronski areni. Foto: Anže Malovrh/STA

A tega ni obešal na veliki zvon.

Seveda ne, kdo pa bi?

Če primerjamo Dirko po Franciji, kjer je bil Primož predviden kot pomočnik Stevenu Kruijswijku (na koncu pa prevzel štafeto prvega med kolesarji Jumbo-Visme) in Dirko po Italiji, kjer je bil kapetan ekipe, kako zahteven ali zahtevnejši je bil Giro?

Precej, predvsem zato, ker je ekipa (Jumbo-Visma, opa. a.) imela obilo smole. Začelo se je že pred Girom, ko je njegov glavni pomočnik Robert Gesink pri hitrosti 100 kilometrov na uro grdo padel in se huje poškodoval, ter odpovedal Giro, za nameček je zaradi zdravstvenih težav odstopil še Lauren De plus. Žal se enostavno ni izšlo. Je pa dejstvo, da je brez pomoči celotne ekipe v kolesarstvu zelo težko ustvariti rezultat.

To drži, je pa res, da sam tega nikoli ni izpostavljal pred javnostjo.

Ne, rekel bo, da je njegova ekipa najboljša.

Primožev oče je prepričan, da je bil padec v 15. etapi vse prej kot nedolžen. Foto: zajem zaslona

Koliko mu je pomenila slovenska podpora ob progi? Na trenutke se je zdelo, da je ob trasi več slovenskih zastav kot italijanskih.

Neverjetno! Pa saj je bilo v teh dneh na Giru pol Slovenije. Kar naenkrat vsi spremljajo kolesarstvo in vesel sem, da je tako. Slovenija je postala prava kolesarska država.

Fotografija s Primoževim očetom in nekdanjim skakalnim trenerjem Pograjcem je nastala na lanski dirki Po Sloveniji. Precej podobno bi lahko danes posneli tudi v Veroni. Foto: Vid Ponikvar

Kako so vas ob progi sprejeli italijanski navijači, pristaši Vincenza Nibalija?

Nobenih težav nismo imeli.

Vmes se pogovoru pridruži Zvone Pograjc, Rogličev nekdanji skakalni trener: Zelo dobro so nas sprejeli. Primer: na vzponu na Mortirolo so oni risali morskega psa, mi pa skakalca. Navijači so navijači tako za Rogliča kot Nibalija.

Se vam zdi, da se je njuno nesoglasje umetno potenciralo v medijih?

Dejstvo je, da je Nibali sam sebe izpostavljal, je pa res, da je bil v Italiji zagotovo deležen velikih pritiskov. Sicer pa sta si sama kriva, da sta storila to, kar sta.

(V 13. etapi je Nibali Rogliča obtožil preveč pasivnega dirkanja in mu očital pomanjkanje pobude, češ da, če želiš zmagati na Giru, moraš za to tudi kaj storiti. Italijan je dejal, da na tak način nihče od njiju ne bo zmagal na Giru, op. a.).

Še noben slovenski kolesar ni stal na zmagovalnem odru v skupni razvrstitvi tritedenske dirke, kamor sodijo Giro, francoski Tour in španska Vuelta. Foto: Anže Malovrh/STA

Kako komentirate poteze nekaterih slovenskih navijačev, ki so v soboto Rogliču zaradi nedovoljenega potiskanja kolesa v klanec prislužili dodatnih deset sekund zaostanka?

(smeh). Kaj naj rečem? Mislim, da so bili navijači od nekdaj tisti, ki so kolesarjem pomagali s tako ali drugačno spodbudo, bistvo pač je, da pomagaš svojim.

Kako podrobno ste sami spremljali Giro? Ste vsakodnevno preverjali, kakšna trasa čaka kolesarje?

Da, vse sem preučil.

Katerih etap ste se najbolj bali?

Vedno me je najbolj strah spustov, zato ker vem, da je Primož tam brezkompromisen.

Obveznosti se za Rogliča tudi po treh tednih pekla še ne bodo končale. Danes ob 18. uri ga pred mestno hišo v Ljubljani čaka sprejem, dobrodošlico pa mu v sredo pripravljajo tudi v Zasavju. Vse skupaj bo še popestrilo rojstvo otroka, ki ga Primož in njegova izvoljenka Lora pričakujeta v prihodnjih dneh. Foto: Anže Malovrh/STA

Primož je zmagal na prvih treh dirkah te sezone. Opažate spremembe v njegovem značaju, zrelosti, načinu dirkanja?

Opažam, da v kolesarskem smislu pridobiva …. Sicer pa težko ocenim. Nisem kolesarski strokovnjak, da bi ga lahko ocenjeval po tej plati, a kot kaže, pridobiva v znanju in izkušnjah.

Koliko ima še manevrskega prostora?

Uf, ogromno!

Ste zdaj bolj vpleteni v sinov šport, kot prej, ko je treniral smučarske skoke?

Manj. Prej sem ga moral voziti na tekme in treninge, poleg tega sem sodnik smučarskih skokov, in v tem športu sem bil zelo prisoten. Za kolesarstvo tega ne bi mogel reči.

Že poznate vse nianse kolesarskega športa?

Ne, kolesarstvo je tako zapleten šport, da ne verjamem, da ga bom sploh kdaj obvladal (smeh, op. a.).

Si Primoža predstavljate kot zmagovalca tritedenske dirke?

S pravo ekipo zagotovo.

Ga vidite v drugi ekipi?

Mislim, da je to njegova odločitev. Tudi ta ekipa je fantastična, a s pravo miselnostjo.