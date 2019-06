Dan po zgodovinskem Giru bo v Ljubljani druženje s slovenskimi kolesarskimi junaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 18. uri bo pred Mestno hišo v Ljubljani sprejem za slovenske kolesarje, ki so najbolj zaznamovali letošnjo kolesarsko sezono. Pozdravili boste lahko Primoža Rogliča, prvega Slovenca, ki je eno od tritedenskih dirk končal na zmagovalnem odru (3. mesto), Jana Polanca, 15. na letošnjem Giru, ki so se mu izpolnile sanje, saj je kar dve etapi dirkal v rožnati majici vodilnega, in Tadeja Pogačarja, najmlajšega zmagovalca Dirke po Kaliforniji v zgodovini dirke.