Kako težka bo dirka Po Sloveniji?

Zahtevne ali ne? Katera bo odločilna? Kje bo priložnost za pobeg? Kaj si o etapah letošnje dirke Po Sloveniji, ki se bo začela v sredo, 19. junija in končala v nedeljo, 23. junija, mislita vrhunska kolesarja Tadej Pogačar in Marko Kump?

Odličen hribolazec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je bil na dirki Po Sloveniji že tik pod vrhom, letos pa je zablestel z zmago na dirki po Kaliforniji. Marko Kump je član najmočnejšega domačega kluba Adria Mobil in kot odličen šprinter eden najbolj trofejnih slovenskih kolesarjev.

Tadej bo ciljal na zeleno majico, Marko pa na zmago v kateri izmed šprinterskih etap. Povsem drugačne ambicije pa ima organizacijski direktor dirke Bogdan Fink, ki si želi predvsem napeto in varno dirko.

Poglejmo si, kaj si o petih etapah letošnje dirke misli omenjena trojica.

Marko Kump: "Glede na razgiban profil bo zagotovo pestra etapa. Hkrati je ta etapa tudi ena redkih priložnosti za šprinterje, zato bodo ekipe s šprinterji v svojih vrstah skušale nadzirati dirko. Teren je razgiban, vendar mislim, da se lahko pričakuje zaključni šprint najboljših."

Tadej Pogačar: "Tudi sam mislim, da se bo etapa zaključila s šprintom, pa čeprav je etapa zelo zahtevna z vsemi vzponi in tudi zaključek v Rogaški Slatini ni prav lahek."

Bogdan Fink: "Prvi resnejši test, zaključek pa bo drugačen kot lani. Od vzpona na Veliko Tinje in skoraj do konca etape bo šlo stalno gor in dol, pred koncem pa sledi še vzpon na Celjsko kočo. Nato pa še krog po mestu in cilj. Vzpon na Celjsko kočo bo lažji kot lani, ker pa je od tam do ciljne črte še več kot 10 kilometrov bo lahko večja skupina tudi polovila morebitne ubežnike. Ekipa je po kilometraži lahka, vendar je zadnji del težak in tehnično zahteven."

Kump: "Zagotovo imamo v Adriji Mobil kolesarje, ki bodo ciljali na visoko skupno razvrstitev in bomo zraven v tej etapi. Traso poznamo, vzpon na Celjsko kočo je zahteven. Etapa ne bo odločila zmagovalca dirke … to je etapa na kateri ne moreš zmagati, lahko pa veliko izgubiš. Vsekakor pa bomo po tej etapi dobili ožji krog kandidatov za končno zmago. Mi bomo stavili na Radoslava Rogino in želim si, da bo že tukaj zelo hiter."

Pogačar: "Zanimiva etapa, je zelo kratka in hitra. Pred Celjsko kočo bo zagotovo nervozna, saj bomo do tam še vozili v skupini. Na Celjsko kočo se bo najverjetneje vse razbilo in v Celje se bo po mojih predvidevanjih skupaj pripeljalo kakšnih 20 kolesarjev. Upam, da bom med njimi tudi sam in da bom dosegel čim boljšo uvrstitev. Ni lahka etapa, ni pa Baskija."

Fink: "Prvi del etape je nezahteven in odpira priložnosti za pobege. Drugi del je izredno tehničen, še posebej v zadnjem delu, kjer so trije gorski cilje in se zna dirka ‘po kolesarsko’ nekako zlomiti."

Kump: "Višincev se bo v tej etapi kar nabralo. Podobna etapa kot dan prej, vendar več klancev. Teh koncev ne poznam, tudi zadnjega vzpona ne. Kolikor je videti iz profila se bodo tukaj zagotovo delale razlike, ker je cilj takoj po koncu spusta je to priložnost za kolesarje tipa Matej Mohorič. Etapa ne bi smela biti problematična za šprinterje, saj gre po zadnjem klancu samo še navzdol. Če uspeš priti na vrh si malo oddahneš in nato še uživaš v lepotah narave."

Pogačar: "Tudi to še ni podobno Baskiji, je pa težja etapa kot dan prej. Zato bo selekcija še malo večja in morda lahko res pričakujemo samostojen spust v dolino."

Fink: "Do Kanala na Soči je etapa ravninska, nato pa sledi panoramski del čez Goriška Brda, ki šprinterjem zagotovo ne bo všeč. To je del, ki je bolj primeren za hribolazce. Od tukaj naprej je zelo malo ravnine. Predmeja je najvišja točka letošnje dirke, sledi spust v Ajdovščino. Klanec je težak, kolesarji ga dobro poznajo. Na vrhu ni čisto takoj konec vzpona, tam se lahko zgodi še kakšen napad."

Kump: "Časa za oglede ne bo, šprinterji gledamo z enim očesom na zadnjo etapo, z drugim pa na preživetje. Cilj bo priti s čim manjšim zaostankom do zadnjega klanca. Cest ne poznam najbolje, ampak ob imenu Ajdovščina se vedno spomnim na veter. Tudi ta lahko začini etapo."

Pogačar: "Na tej etapi se lahko kaj zgodi že pred zaključkom, veter lahko vpliva na potek etape. Treba je naštudirati etapo in biti pozoren. Na Predmeji še nisem bil, bom pa ta vzpon pred dirko prevozil."

Fink: "Etapa bo tokrat potekala brez zaključnih krogov po Novem mestu, cilj bo takoj po spustu na prenovljenem Glavnem trgu v Novem mestu. Etapa bo priložnost za šprinterje, vendar se bodo morali zaradi vzponov zelo potruditi, ker si bodo sicer drugi kolesarji zamislili potek, ki njim ne bo pri srcu."

Pogačar: "Če bom imel zeleno majico na zadnji etapi bo morala cela ekipa pomagati, etapa ni lahka in na zadnjem vzponu se zna zgoditi kakšen napad. V cilj zagotovo ne bo prišla cela glavnina, verjetno večja skupina."

Kump: "Kocke na Glavnem trgu so nove in se po njih veliko lepše vozi kot včasih. Kocke niso tako zahtevne kot so govorili, drsijo manj kot smo pričakovali. Klanci pred ciljem bodo tako zahtevni, kolikor se bodo kolesarji odločili, da bodo zahtevni. Zadnji na Vahto pa ni tako zahteven in selekcija ne bi smela biti velika. Spust je hiter in ne tehnično zahteven. Pred zadnjim ovinkom na Kandijski cesti bo velika borba za položaje, hitrost čez most pa zaradi tega prihoda ne bo tako visoka. Sam bom zagotovo ciljal na zmago."

