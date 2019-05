Slovenija jim je odprla posebna vrata #video

V maju in prvih dveh dneh junija bodo v svetu kolesarstva vse oči uprte v prestižni italijanski Giro. Na njem bodo nastopili tudi takšni kolesarji, ki so si pot med najboljše utrli na dirki Po Sloveniji ali pa bili del te v svojih zrelejših letih. In nekateri izmed njih spadajo med osrednje favorite za skupno zmago na italijanski kolesarski pentlji.

Dirka Po Sloveniji je zlasti za mlade slovenske kolesarje izvrstna priložnost, da si odprejo pot k velikim klubom širom po svetu. Naša največja kolesarska pentlja ima namreč iz leta v leto vse večjo veljavo in zaradi odličnega termina je za nekatere kolesarje tudi dober poligon pri pripravi na sloviti Tour de France.

Prav zato v naše kraje vsako leto prihajajo nekatere najboljše ekipe iz WorldToura, ki imajo jasno radarje usmerjene tudi na kolesarje, ki so morebitni kandidati za prestop pod njihovo okrilje.

A niso le slovenski kolesarji začeli risati svojega kolesarskega zemljevida na dirki Po Sloveniji. Tudi takšni tujci, ki so zdaj zvezdniki svetovnega kova, so pustili pečat pri nas in se postopoma razvijali v vrhunske kolesarje.

Na slovitem Giru, ki se bo začel s sobotnim prologom, dolgim 8,2 kilometra, bo nekaj takšnih imen, ki so se izkazala na slovenskih cestah.

Jan Polanc - UAE Emirates

Začnimo s slovenskim predstavnikom, ki bo nastopil na Giru in mu je bila slovenska dirka odskočna deska za priključitev bogatemu UAE Emirates. Jan Polanc je bil leta 2013 v dresu Radenske najboljši mladi kolesar. Pripadla mu je bela majica. Kot zadnjemu je ta podvig uspel njegovemu moštvenemu kolegu Tadeju Pogačarju, ki prvo leto, razumljivo, še ne bo dobil priložnosti na Giru.

Foto: Vid Ponikvar

Polanc je po odhodu iz Slovenije nekajkrat opozoril nase, njegova največja uspeha pa sta zagotovo dve zmagi na Giru, največ od vseh slovenskih kolesarjev. In lahko pričakujemo, da bo letos poskušal priti do trojčka zmag.

Primoz Roglič - Team Jumbo-Visma

Prav poseben primer je Primož Roglič. Leta 2013 je začel profesionalno kolesarsko pot, potem ko je nekoliko prej opustil smučarske skoke. In že tretje leto kolesarjenja je bila njegova dirka Po Sloveniji. Zaradi nenadnega uspeha in zmage je postal zanimiv za tuja moštva. Lovke so nanj vrgli pri Lotto NL-Jumbo, v ekipi sprva zagotovo niso povsem vedeli, kaj so dobili.

A so iz leta v leto spoznavali, kakšen potencial ima slovenski kolesar. Leto po premierni zmagi smo ga sicer spet videli na domačih dirki Po Sloveniji, vendar le v vlogi podeljevalca bele majice takrat mlademu Eganu Bernalu. Kolumbijec bi bil eden od Rogličevih tekmecev v boju za skupno zmago na letošnjem Giru, a se je poškodoval na enem izmed zadnjih treningov in sanje o dobrih vožnjah na Giru so se v hipu razblinile.

Foto: Vid Ponikvar

Roglič je dirko Po Sloveniji osvojil še lani, sicer pa se je v dresu nizozemskega moštva zapisal med velikane, potem ko je osvojil dve etapni zmagi na Touru in eno na Giru, ki ga bo želel letos v celoti osvojiti. Eden od vrhuncev njegove kariere je prav tako srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v Bergnu na Norveškem, kjer je v kronometru zaostal le za Tomom Dumoulinom, s katerim bo letos najverjetneje bil bitko za skupno zmago na Giru.

Vincenzo Nibali - Bahrain Merida

Eden od kandidatov za osvojitev rožnate majice na Giru bo prav tako izkušeni Italijan Vincenzo Nibali. Tritedensko italijansko kolesarsko pentljo je dvakrat že osvojil, kakor tudi po enkrat največjo dirko Tour ter Vuelto. In to vse po tem, ko je leta 2010 postal kralj dirke Po Sloveniji.

To je bil njegov drugi nastop pri nas. Prvič mu je tri leta pred tem načrte prekrižal slovenski kolesar Tomaž Nose.

Simon Yates - Mitchelton-Scott

Strokovnjaki med osrednje favorite za zmago na Giru uvrščajo tudi Britanca Simona Yatesa. Pred petimi leti je postal najboljši mladi kolesar na dirki Po Sloveniji. V skupnem seštevku je bil takrat sedmi. Gorsko etapo, ki se je končala na Treh kraljih, je končal kot peti.

Foto: Vid Ponikvar

In lani mu je uspel veliki met, potem ko je osvojil špansko Vuelto. Pohvali se lahko tudi s tremi etapnimi zmagami na Giru in dveh na Vuelti.

Diego Ulissi - UAE Emirates

Italijanski kolesar Diego Ulissi še vedno drži rekord slovenske kolesarske pentlje. Leta 2011 je postal najmlajši kolesar, ki je osvojil dirko Po Sloveniji. Obenem je osvojil tudi majico za najboljšega mladega kolesarja. Ob uspehu je bil star vsega 21 let, 11 mesecev in 4 dni.

Skupno zmago si je prikolesaril v kraljevski etapi s ciljem na Golteh, kjer je za seboj pustil Radoslava Rogino in Simona Špilaka.

V nadaljevanju kariere mu je nato uspelo petkrat osvojiti etapo na Giru.

Diego Ullisi je še vedno najmljaši kolesar, ki je osvojil dirko Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Mikel Nieve - Mitchelton-Scott

Ko je španski kolesar Mikel Nieve leta 2015 prišel v Slovenijo kot član slovitega Skyja, ni vedel, kdo je Primož Roglič. Slovenski kolesar je presenetil tudi njega. Španec je na koncu za vsega pet sekund zaostal za slovenskim kolesarjem, ki je slavil zmago v kraljevi etapi, vendar imel v njej isti čas kot Španec. Ta pa je dragocene sekunde izgubil na kronometru prvi dan tekmovanja po Ljubljani.

Sicer pa se lahko pohvali s tremi etapnimi zmagami na Giru in eno na Vuelti. Največji mejnik zanj je zagotovo predstavlja majica za najboljšega hribolazca na Giru, ki mu je pripadla leta 2016.

Elia Viviani - Etixx-Quick Step

Pisali sta se leti 2011 in 2014, ko sta Elii Vivianiju pripadla šprinta na etapah na dirki Po Sloveniji. Prvega uspeha se je veselil po 190 kilometrov dolgi etapi od Kopra do Nove Gorice, kjer je premagal domačina Grego Boleta, tretji pa je bil njegov rojak Giovanni Visconti.

Elia Viviani se je na dirki Po Sloveniji veseli dveh etapnih zmag. Nazadnje leta 2014 s ciljem v Novem mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida Druge se je veselil v etapi s tradicionalnim ciljem v Novem mestu. Po tem uspehu je nanizal pet etapnih zmag na Giru, tri na Vuelti, dvakrat postal zmagovalec klasike Hamburga. Veliko mu pomeni tudi zelena majica za najboljšega kolesarja po točkah na Giru, do katere se je dokopal lani.

Domenico Pozzovivo - Bahrain–Merida

Prav posebno poglavje je v Sloveniji pustil Italijan Domenico Pozzovivo. Blizu končni zmagi na dirki Po Sloveniji je bil leta 2012, ko je zaostal le za Janijem Brajkovičem. Pred tem je bil leta 2009 že tretji.

Sicer mu je pripadla gorska etapa od Ivančne Gorice do Škofje Loke, vendar je takrat Brajkovič spoznal slabšo plat Italijana.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čeprav je zadnjih petdeset kilometrov narekoval ritem ubežne dvojice, a je na koncu spoznal, da je imel takrat Italijan figo v žepu. Navajal je namreč trebušne krče, zaradi česar je Brajkovič dvakrat zmanjšal hitrost, da mu je lahko sledil. Brajkovič mu je prepustil zmago, ker mu je Pozzovivo dejal, da za kronometer, ki je sledil, nima več moči.

A jih je imel in bi skoraj spodnesel Brajkoviča, ki je na koncu vendarle za pičlih šest sekund prišel do naziva kralj slovenske kolesarske pentlje.

Pozzovivo je tisto leto na dirki po Italiji zmagal v osmi etapi.

Ilnur Zakarin - Katjuša

Ruski kolesar je bil leta 2014 na dirki Po Sloveniji drugi za Tiagom Machadom. Ločilo ju je 23 sekund. Ključna je bila gorska etapa, v kateri je proti Portugalcu izgubil šest sekund, dodatne pa na kronometru po ulicah Ljubljane, ki je pripadel Michaelu Matthewsu. Odličen drugi je bil takrat Kristijan Koren.

Zakarin je leto pozneje osvojil etapo na Giru, leto pozneje pa še na Touru. Prav tako se lahko pohvali, da je leta 2015 osvojil dirko po Romandiji, ki je v zadnjih dveh letih pripadla našemu Primožu Rogliču.

Rafal Majka - BORA-hansgrohe

Kot izkušeni kolesar pa je na dirko Po Sloveniji prišel Poljak Rafal Majka. Leta 2017 je bil premočan za vse, lani pa ni bil konkurenčen našemu Primožu Rogliču. Obakrat si je dirko Po Sloveniji vzel kot pripravo na sloviti Tour.

Rafal Majka je leta 2017 osvojil dirko Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

V Franciji mu je v karieri uspelo priti do dveh etapnih zmag, prav tako pa bil dvakrat okronan za najboljšega hribolazca Toura.

Etapne zmage se je veseli tudi leta 2017 na španski Vuelti.