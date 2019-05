UAE Emirates na dirki po Italiji tudi s Polancem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipa UAE Emirates bo na kolesarski dirki po Italiji, ki se bo začela v soboto, tekmovala tudi s Slovencem Janom Polancem. Ta ima z italijansko pentljo že veliko izkušenj, med drugim je na njen tudi dvakrat osvojil etapno zmago, leta 2015 in 2017.

Ob 27-letnem Slovencu, ki je leta 2017 Giro v skupni razvrstitvi končal na 11. mestu, bodo v ekipi še Italijani Simone Consonni, Valerio Conti, Marco Marcato in Diego Ulissi, Kolumbijca Fernando Gaviria in Juan Sebastian Molano ter Švicar Tom Bohli.

"Cilj je, da smo agresivni, napadalni in poskušamo biti protagonisti, tako pri podpori Gavirie kot tudi pri Ulissiju, Polancu in Contiju, ki so že dobro tekmovali na Giru," je dejal generalni menedžer ekipe Joxean Matxin.

Preberite še: