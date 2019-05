Jerman drugi v Franciji, Primožič tretji na Poljskem

Slovenski kolesar Žiga Jerman, ki se je po lanski sezoni preselil v razvojno ekipo francoskega moštva svetovne serije Groupama FDJ, je v zadnjih dneh v vse boljši formi. V petih dneh je prišel do osmega, petega in drugega mesta. Drugi član slovenske reprezentance do 23 let Jaka Primožič je bil dvakrat tretji na dirki po poljskih Karpatih.