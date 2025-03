26-letni Jaka Primožič, ki je bil lani poleti tudi član slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu, na katerem je Tadej Pogačar zmagal in oblekel mavrično majico, je na Dirki po Tajvanu utrpel grd padec. "Hud padec na dirki, kjer sem končal z zlomljeno medenico in ključnico. Hvala vsem, ki ste mi pomagali in poslali dobre želje, od organizatorjev dirke do zaposlenih v bolnišnici, moji ekipi in kolegom, prijateljem, družini in mojemu dekletu! Okrevanje se je že začelo in vrnil se bom, kolikor hitro bo mogoče," je na Instagramu sporočil član kontinentalne avstrijske ekipe Hrinkow Advarics, katere dres nosi od leta 2022.

