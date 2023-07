Na kranjski klasiki tretjič zapored slavil Italijan

To je bila tretja zaporedna zmaga italijanskih kolesarjev v Kranju, potem ko je bil leta 2021 najboljši Riccardo Verza, lani pa Andrea Peron. Letošnja preizkušnja v Kranju in okolici je bila dolga 160 kilometrov oziroma 13 krogov po nekaj več kot 12 km. Krog je vseboval tri krajše vzpone, tudi zaključnega po Jelenovem klancu do cilja.

Pred zadnjima dvema krogoma je bilo jasno, da bo o zmagovalcu odločila ubežna skupina sedmih kolesarjev, ki so se odlepili od glavnine. V zadnjem krogu je napadel Edoardo Zamperini, nekaj kilometrov pred ciljem pa se mu je pridružil še Filippo Ridolfo. Tik pred zaključnim klancem je bilo pet zasledovalcev blizu, glavnina pa predaleč, da bi se vključila v boj za zmago. Zamperini in Ridolfo sta dolgo čakala, v zadnjih 100 m pa je imel največ moči Zamperini, premagal Ridolfa in prvič slavil na mednarodnih dirkah pod okriljem Ucija.

V zasledovalni skupini je sprint začel prav Jaka Primožič (Hrinkow Advarics), a nato nekoliko popustil in zasedel končno šesto mesto. "Nisem ravno vesel, bolj sem razočaran nad rezultatom. Prišel sem po zmago, saj je to vendarle domača dirka in poznam vsak centimeter teh cest. Glede na to, da sem imel do zdaj naporen program, sem si po dirki po Avstriji vzel nekaj počitka in sem precej spočit prišel sem. Noge so sicer v redu, mogoče pa sem bil preveč spočit," je po preizkušnji za Sportklub dejal 24-letni Primožič.

Med prvih 20 so od Slovencev končali še 12. Aljaž Jarc (Adria Mobil), 18. Matej Drinovec (Ribno Alpine Resort Bled) in 20. Gregor Matija Černe (mebloJOGI pro-Concrete). Zadnji slovenski zmagovalec najstarejše enodnevne slovenske klasike tako ostaja Marko Kump, ki je slavil pred štirimi leti.