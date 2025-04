VIDEO: Jaka Primožič o izzivih okrevanja po padcu na Dirki po Tajvanu

"Okrevanje se je že začelo in vrnil se bom, kolikor hitro bo mogoče," je 18. marca, dan po padcu, prek družbenih omrežij sporočil Jaka Primožič, kolesar avstrijske kontinentalne ekipe Hrinkow Advarics, ki je bil septembra lani v Zürichu del udarne slovenske osmerice, ki je Tadeju Pogačarju, s katerim sta v kolesarskem pogledu skupaj odraščala, pomagala osvojiti mavrično majico svetovnega prvaka. Kakšno je stanje danes, skoraj tri tedne kasneje, in kaj je bilo vzrok padca?

"Bila je klasična dirkaška situacija. Kolesar pred menoj je padel, jaz pa sem odletel čez njega. Nesreča se je zgodila približno 500 metrov pred ciljem, med sprintom, in še na spustu, tako da so bile hitrosti res visoke. Zato je pri padcu popokalo kar nekaj kosti," se dogodka spominja Primožič, ki ga bomo 19. aprila gostili v Sobotnem intervjuju.

Foto: Instagram/Jaka Primožič

Takih bolečin še ni doživel

V hipu je vedel, da poškodba ni nedolžna. "Nisem se mogel niti premakniti, bolelo me je povsod. Takih bolečin še nikoli nisem doživel, zato sem takoj vedel, da gre za resnejšo poškodbo."

Po nesreči so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili zlome medenice, ključnice in poškodbe reber. "Kljub resnosti poškodbe sem si vseeno nekoliko oddahnil, saj sem najprej mislil, da je še huje. Nekaj minut po padcu nisem mogel niti premakniti nog, kar me je res prestrašilo."

Na Tajvanu so opravili številne preiskave. "Govoril sem s štirimi specialisti in zadnji mi je rekel, naj poskusim vstati. Sprva nisem verjel, da sem tega sposoben, a sem poskusil in nekako mi je uspelo stati. Težko in z bolečinami, a vseeno. To me je pozitivno presenetilo."

Foto: Ana Kovač

Kosti naj bi se zacelile brez pomoči operacije

Zdravniki ocenjujejo, da bo okrevanje potekalo brez operacije. "Gre za 'lepa' zloma, kosti se med sabo podpirajo, kar pomeni, da bo celjenje potekalo naravno. A vseeno bo trajalo precej dolgo."

Primožiča najbolj boli, da se je nesreča zgodila takoj na začetku sezone, po napornih zimskih pripravah. "To je bila moja druga letošnja dirka in prva, na kateri sem imel višje cilje. Po vseh treningih je res težko sprejeti takšno smolo. A vem, da moram ostati pozitiven, ker brez tega bo še težje."

To je njegova prva hujša poškodba. "Padel sem že večkrat. Na Dirki po Sloveniji sem si zlomil ključnico in se na dirke vrnil v mesecu dni. Tokrat bo drugače, še posebej zaradi zloma medenice, saj ravno tam pritiskam na sedež."

Foto: Instagram/Jaka Primožič

Hvaležen za podporo

V težkih trenutkih mu ogromno pomeni podpora bližnjih. "Družina, dekle, prijatelji, ekipa – vsi mi pomagajo, kot le lahko. Vsak dan dobivam klice in sporočila z vprašanji, kako sem. Ekipa mi je uredila letalsko karto za čimprejšnjo vrnitev domov, avstrijski zdravniki so pregledali mojo dokumentacijo, šef ekipe me kliče vsak drugi dan. Res sem hvaležen za to podporo."

Pravi, da še vedno čuti bolečine, še posebej pri gibanju. "Lahko naredim nekaj korakov, a ko je gibanja preveč, takoj začutim bolečine. Ne vem, ali gre za pritisk ali vnetje, zato sem zelo previden. Tudi spanje je precej težavno, saj lahko spim le na hrbtu, česar nisem navajen. Fizioterapije trenutno še nimam, zdaj je najpomembnejše, da se kosti pravilno zacelijo. Prihodnji teden imam pregled pri zdravniku, potem pa bomo videli, kako naprej."

Primožič je bil septembra lani del slovenske reprezentance, ki je Tadeju Pogačarju pomagala v lovu na mavrično majico svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Računa na vrnitev do poletja

Kako bo poškodba vplivala na sezono? "Iskreno, ne vem. Tudi ko se bom vrnil na kolo, bo nekaj časa trajalo, preden bom prišel nazaj v pravo formo. Upam, da se vrnem do poletja, a vem, da bo čakanje najtežje."

