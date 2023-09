Še ena trojna zmaga Jumbo-Visme. Tokrat na evropskem prvenstvu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštvena kolega iz Jumbo-Visme Wout Van Aert in Chroistophe Laporte sta se tokrat pomerila kot tekmeca, uspešnejši je bil Francoz. Foto: Guliverimage

Na evropskem kolesarskem prvenstvu v Assnu na Nizozemskem so danes s cestno dirko opravili še člani. Prva tri mesta so tako kot na nedavni Diki po Španiji zasedli kolesarji ekipe Jumbo-Visma, le da so tokrat ti kolesarili v dresih nacionalnih reprezentanc. Naslov prvaka je osvojil Francoz Christophe Laporte, ki je v napetem finalu premagal moštvenega kolega, tokrat pa tekmeca, Belgijca Wouta Van Aerta. Bron je osvojil Nizozemec Olav Kooij. Najboljši Slovenec je bil jaka Primožič na 50. mestu.

Današnjo 199,8 kilometra dolgo cestno dirko članov na evropskem prvenstvu na Nizozemskem sta zaznamovala dva množična padca, ki sta iz boja za zmago izločila nekaj favoritov, predvsem italijanskega asa Filippa Ganno. Tega je ustavil že prvi množični padec kakšnih 110 kilometrov pred ciljem, ki je presekal glavnino na dva dela. A Italijanu, kot še najmanj dvema osmoljencema, Ethanu Vernonu in Baukeju Mollemi, je tedaj še uspelo ujeti prvi del glavnine in pomagati v lovu za peščico ubežnikov, med katerimi so bili tudi evropski prvak v vožnji na čas Britanec Joshua Tarling, pa Irec Rory Townsend, Švicar Stefan Bisseger, Čeh Matias Vaček in Estonec Norman Vathra.

#EuroRoad23 - Men Elite Road Race



1 Laporte (Fra)

2 Van Aert (Bel)

3 Kooij (Ned) pic.twitter.com/gU0AAldzcl — UEC_cycling (@UEC_cycling) September 24, 2023

Dirka se je lomila na edinem omembe vrednem vzponu na trasi, Col du Vam, le 400 metrov dolg klanec, s povprečno naklonino desetih odstotkov. Tega so kolesarji v zaključnih krogih prevozili večkrat. 40 kilometrov pred ciljem sta tam pred glavnino vztrajala le še Bisseger in Vaček, deset kilometrov za tem pa je bilo tudi njinega bega konec.

Na Vamu je Filippo Ganna sprožil prvi napad, ki sta mu lahko sledila tudi Belgijec Wout Van Aert in Danec Mads Pedersen. Poskus Italijana je bil neuspešen, v predzadnjem krogu pa je imel Ganna še enkrat veliko smole, ko je v glavnini prišlo do drugega množičnega padca. Tudi ta je razpolovil glavnino, na pravi strani pa so se znašli tudi Van Aert, Pedersen, Belgijec Arnaud De Lie, Francoz Christophe Laporte ter Nizozemec Olav Kooij.

Dvanajst kilometrov pred ciljem je v vodstvo skočil Christophe Laporte, reakcije za njim pa ni bilo. Francoz je imel še tri kilometre pred ciljem deset sekund prednosti pred zasledovalci, med temi pa sta se lova resneje lotila Belgijca Van Aert in De Lie. Slednji je Van Aerta spravil v imeniten položaj za ciljni sprint, v katerem je obračunal s takrat že ujetim Laportom. Sprva je kazalo, da utegne Van Aertu celo uspeti priti do zmage, pa se njegov moštveni kolega iz Jumbo-Visme ni dal in osvojil naslov evropskega prvaka. Tretje mesto je pripadlo Nizozemcu Kooiju.

Na startu je bilo sedem Slovencev, najboljši med njimi je bil Jaka Primožič na 50. mestu (+ 6:12), Tilen Finkš in Anže Skok sta z 8:31 zaostanka za zmagovalcem zasedla 81. in 82. mesto, Aljaž Jarc, Kristijan Koren, Mihael Štajnar in Matevž Govekar pa dirke niso končali.

