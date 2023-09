Nobena skrivnost ni, da v kolesarstvu in športu slavo poberejo zmagovalci, a ob vseh uspehih vselej izustijo pomembnost ljudi, ki so bili prav tako zaslužni za ta korak, da so stopili na vrh. Zelo dobro se zavedajo, da ima vsak kamenček v mozaiku posebno vrednost. V ekipi UAE Emirates, kjer imajo s Tadejem Pogačarjem številko 1 svetovnega kolesarstva, pomembnega predstavlja slovenskih mehanik Boštjan Kavčnik, ki skrbi za nemoteno delovanje koles. Predvsem Pogačarjevega, ki ga pozna že vrsto let, ko je deloval še za ljubljanski Rog, za katerega je v mlajših letih kolesaril tudi sam.

V karavani WorldToura je resda le sedem slovenskih kolesarjev, a je številka, ko beseda nanese na ljudi iz ozadja, enormna. V mnogo ekipah najvišjega ranga najdemo številne slovenske strokovnjake, ki delujejo na različnih področjih – od športnih direktorjev in mehanikov do maserjev.

V to druščino spada tudi Boštjan Kavčnik, ki pri UAE Emirates opravlja funkcijo mehanika. Povrhu vsega ima to čast, da skrbi za kolesa kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, s katerim sta povezana že lep del življenja.

Stična točka obeh je, da sta kolesarsko popotovanje začela pri Rogu Ljubljana. Kavčnik je vrtel pedala od leta 1995, ko je bil še v kategoriji dečkov. Vse do 21. leta je kolesaril, se v dresu ljubljanske ekipe leta 2001 preizkusil tudi na dirki Po Sloveniji, naslednje leto pa zadnjič tekmoval.

Hempi in Pogi

Po koncu kolesarske kariere je za kratek čas zaplaval v druge vode, vendar se kmalu vrnil k prvotni ljubezni, kolesarstvu, ko ga je leta 2004 na željo Mira Miškulina poklical Gorazd Penko, da bi zapolnil mesto odhajajočega mehanika Andreja Sajovica pri ekipi ljubljanskega Roga. Kljub pomanjkanju izkušenj na tem področju so mu v klubu zaupali in verjeli, da se bo izpopolnil pri svojem delu ter izpolnil njihova pričakovanja.

Kot mehanik je leta 2004 začel delati pri matični ekipi Ljubljana Rog. Foto: www.alesfevzer.com

In začelo se je novo poglavje v življenju takrat 23 let starega Boštjana. Debelih 18 let je nato deloval pri svojem matičnem klubu, delo mehanika pa so mu vmes zaupali tudi v slovenskih članskih reprezentancah. Pri svojem delu je bil vselej natančen, zaradi česar je pred tremi leti stopil na veliki oder – v ekipo UAE Emirates in k zdajšnji številki 1 svetovnega kolesarstva, Tadeju Pogačarju.

Kako se je Boštjan znašel v ekipi UAE Emirates? Kot je dal vedeti, so za to poskrbela imena, ki jih zelo dobro poznamo ljubitelji kolesarstva – Andrej Hauptman kot športni direktor UAE Emirates in, jasno, Tadej Pogačar.

Zadnjega pozna že iz mlajših selekcij, saj sta delovala v istem klubu – ljubljanskem Rogu, ki ima v članski selekciji ime Ljubljana Gusto-Santic. O Tadejevi nadarjenosti pravi, da je ta talent kazal že v mladih letih, ko je švigal mimo vrstnikov. "Rad je zmagoval takrat, rad zmaguje danes. Tadej je povsem sproščen, nezahteven. Uživa v dirkanju, hkrati pa je zelo tekmovalen. V prvi vrsti rad zmaguje," je povedal Kavčnik.

Bil je Pogačarjeva želja

Njegovo rast lahko pobliže spremlja v članski konkurenci, čeprav ga je poznal že iz mlajših vrst. "Zdaj z njim hodim tudi na višinske priprave za Tour de France. Vseskozi premika letvice. Ne vem, kje je meja," se sprašuje 42-letni Kavčnik.

Foto: Ana Kovač

Ko je na dirkah, je v celoti zadolžen za Pogijevo kolo. Ali je bila to zahteva številke 1 na svetu? "Načeloma ja ... Lani sem bil morda še bolj v ozadju, letos je drugače. Pa ne, da zahteva, ampak si želi, da bi bil jaz. On ni zahteven. To je bolj želja kot kaj drugega."

Tretje leto je del zasedbe UAE Emirates, zadnji dve je zaposlen za poln delovni čas in posledično veliko časa preživi v tujini, kjer dirka Pogačar. Z njim smo se podrobneje pogovarjali letos na Dirki po Franciji, kjer je razložil, da mehanik prevzame odgovornost za kolesa kolesarjev od jutra do večera. "Kar zadeva mehaniko, gre vse skozi moje roke. Tadejevo kolo in tudi kolo koga drugega," poudarja Kavčnik, ki prav veliko počitka na Grand Tourih nima: "Počivamo lahko v avtih med dirko, če ni nobene akcije."

V prvi vrsti skrbi za Pogačarjeva kolesa

"Na Touru nas je bilo na primer šest mehanikov. Eden je pral kolesa, jaz sem vedno najprej pogledal Tadejevega. Če imam čas, vzamem še kolo koga drugega. Odvisno, kaj se dogaja med dirko. Če je kakšen padec, ima določen mehanik več dela. Mehaniki smo namreč razdeljeni med kolesarje. Načeloma je tako, da moram za vse vedeti, ker sem vedno v prvem avtu. Karkoli gre narobe, gre skozi moje roke – od radiozvez do koles, bidonov," Kavčnik razlaga ustroj v ozadju, da vse poteka optimalno.

Tudi v slovenski reprezentanci je Kavčnikova pomoč zaželena. Foto: www.alesfevzer.com

Kolesarji imajo, kar zadeva pripravo koles, različne zahteve, vendar Tadej Pogačar ni nič zahtevnejši kot preostali. Želi si le, da vse deluje brezhibno, izpostavlja Kavčnik. V ta namen imajo ustvarjeno skupino na WhatsAppu, v katero kolesarji napišejo svoje želje.

Ali ima Tadej posebne zahteve glede koles na tritedenski preizkušnji? "Ima kolo za klance. Ta je na limitu. Vedno je pripravljeno na prvem avtu, če ga želi zamenjati, kot ga je letos na Touru za vzpon na ognjenik Puy de Dome. Potem je osvojil etapo. Drugo kolo je pripravljeno za dežne razmere, če nas morda preseneti vreme."

Odgovornost, profesionalnost in obenem čast

Sestavni del kolesarstva so tudi padci, ki so tako rekoč neizbežni. Letos jo je Pogačar huje skupil na belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege, ko si je poškodoval zapestje, moral celo na operacijo, nato pa hitro okreval in se podal na sloviti Tour de France. Kavčnik je verjel v njegov nastop, saj ve, koliko truda Pogačar vloži v svoje delo: "Na tisti dirki sem mu po padcu zamenjal kolo in je šel naprej. Naredil je 80 metrov, vendar je nato dejal, da je nemogoče nadaljevati. Do tistega padca je v sezoni naredil že toliko, da tudi če ne bi šel na Tour de France, bi bila sezona zanj rešena."

Foto: Reuters

Skrb za kolesa Tadeja Pogačarja, ki je številka 1 na svetu, je velika odgovornost, zahteva profesionalnost, hkrati pa je tudi čast. In ker mehanik Kavčnik pooseblja vse to, mu je zaupana tako odgovorna vloga pri ekipi UAE Emirates, pri katerem so zadovoljni z njegovim delom. V prvi vrsti je seveda pomembno, da je Pogačar zadovoljen s kolesom, da se bo v prihodnje še veselil številnih uspehov. In lepo je videti, da tudi slovenski kolesarski zvezdnik zaupa slovenskemu znanju, kar je za Kavčnika velika potrditev in zadoščenje, da svoje delo opravlja več kot dobro.