Športni direktor Jumbo-Visme o morebitnem Rogličevem odhodu

"Z vso ekipo vodij, kolesarji, trenerji in drugimi člani ekipe bomo razpravljali o vsem," je športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman po koncu Vuelte v pogovoru za In de Leiderstrui dal sprva vedeti, da bodo z vsemi deležniki v celoti prečesali leto 2023 in misli usmerili proti prihodnjemu, v katerem bodo iskali izboljšave: "Veliko stvari je šlo dobro, vendar tudi razmišljamo, kaj bi se dalo izboljšati. Vedno obstajajo področja, ki jih je mogoče izboljšati. Zmagali smo na Giru, Touru in Vuelti, toda ali smo to storili na najboljši način? V Španiji se je izšlo lepo. Po drugi strani moraš vedno pustiti vrata odprta za izboljšave. Če začneš verjeti, da je tvoj način najboljši, se lahko zgodi razpadanje. Gledamo tudi druge ekipe in kaj se lahko od njih naučimo."

"Določeni konflikti seveda vedno nastanejo"

Merijn poudarja, da je pomembno v dobrem delovanju ekipe razčiščevati notranje spore in razlike v ciljih med kapetani: "Določeni konflikti seveda vedno nastanejo v skupini ljudi, ki delajo skupaj, saj se je treba spoprijeti z različnimi idejami in ambicijami. Vprašanje je, kako potem dosežeš ravnovesje, da se vsi še naprej podpirajo. Če združite vrhunske kolesarje, je iluzija, da se ne bo nikoli nič zgodilo. V zadnjih letih smo večkrat doživeli takšne stvari, vendar smo iz njih vedno prišli še močnejši."

Na Vuelti je bilo mogoče zaznati, da vse ne deluje, kot je treba. Sepp Kuss se je znašel v položaju, ki ga niso načrtovali. Kar naenkrat je bil v rdeči majici in kandidat za zmago. Kapetana Primož Roglič in Jonas Vingegaard sta sprva sicer poskušala z napadi na vodilno mesto, nato sta se umirila, saj so se v ekipi odločili, da podprejo Američana na poti do krstnega naslova najboljšega na tritedenski dirki. Pri slovenskem šampionu je bilo mogoče videti, da ni bil najbolj zadovoljen s to odločitvijo, saj je imel svoje mnenje glede moštvene taktike.

Če gledamo z druge strani, je vendarle eden od dveh osrednjih nosilcev Jumbo-Visme, povrhu vsega se je več mesecev pripravljal na Vuelto. Prvič v karieri je imel tako temeljite priprave na špansko dirko, ki jo je hotel osvojiti četrtič v karieri. Videti je bilo, da je dobro pripravljen.

"Če želi doseči zmago na Touru, je najbolje, da ostane v dresu Jumbo-Visme"

Zaradi vseh dogodkov so se začele širiti govorice, da so se odnosi ohladili in da je mogoč tudi odhod, čeprav ima Primož z Jumbo-Vismo sklenjeno še dveletno pogodbo.

"Po pravici povedano zaradi tega nisem pretirano zaskrbljen. Poleg tega nenehno razvijamo nadarjene kolesarje. Primož je z nami zrasel v nespornega vodjo ekipe," je Zeeman odgovoril na to temo.

"Če bi odšel, bi se potencialno moral spoprijeti s tekmecema, kot sta Vingegaard in Kuss." Foto: Guliverimage

Ineos Grenadiers, Lidl-Trek in Movistar Team so bile ekipe, s katerimi so povezovali slovenskega šampiona. Večinoma v luči odprtega boja za rumeno majico na prihodnji Dirki po Franciji. Zeeman ob tem poudarja: "Verjamem, da je za Primoža najboljše, da poskuša doseči zmago na Touru v dresu Jumbo-Visme. Če bi odšel, bi se potencialno moral spoprijeti z tekmecema, kot sta Vingegaard in Kuss. Biti moštveni kolega tako močnih kolesarjev je boljše izhodišče kot tekmovati proti njim."