Primož Roglič na veličastnem odru sredi Madrida ni bil edini Slovenec #foto

Z 21. etapo s ciljem v Madridu in zgodovinskim trojčkom ekipe Jumbo-Visma, ki se je podpisala pod vse tri tritedenske dirke v tej sezoni - Primož Roglič je zmagal na Giru, Jonas Vingegaard na Touru, Sepp Kuss pa bo v kolesarsko zgodovino zapisan kot zmagovalec Vuelte -, se je končala 78. izvedba Dirke po Španiji. Primož Roglič se je po dogovoru v ekipi, da branijo rdečo majico Američana, moral zadovoljiti s 3. mestom. Njegova žena Lora Roglič Klinc pravi, da so "fantje spisali zgodovino in da se bo kaj takega težko ponovilo, zato uživajmo v trenutku", nekdanji kolesar Primož Čerin pa Španijo zapušča z mešanimi občutki. Roglič sicer sinoči na zmagovalnem odru pred veličastno palačo Cibeles v enem od zgodovinskih središč Madrida ni bil edini Slovenec.

Veselje kolesarjev Jumbo-Visme ob prihodu v cilju 78. Dirke po Španiji:

Zgodovinski trojček Jumbo-Visme

Nizozemski kolesarski ekipi Jumbo-Visma je v sezoni 2023 uspelo nekaj, kar ni še nobeni. Zmagali so na vseh treh tritedenskih dirkah v eni sezoni (Giru, Touru in Vuelti), in to na vsaki z drugim kolesarjem (Roglič, Vingegaard, Kuss), in prvič po letu 1966 (takrat je to uspelo baskovski kolesarski ekipi KAS) poskrbeli za to, da so kolesarji ene ekipe zasedli vsa tri mesta na zmagovalnem odru Grand Toura.

Primož Roglič je trem skupnim zmagam na Vuelti dodal še tretje mesto. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Več Slovencev na zmagovalnem odru Vuelte

Zanimivo je, da Roglič, ki je sinoči tako široko nasmejan proslavljal tretje mesto v skupni razvrstitvi, kot bi šlo za zmago, ni bil edini Slovenec na zmagovalnem odru. Tam so bili še njegov moštveni kolega Jan Tratnik, ki je odpeljal svojo prvo tritedensko dirko v dresu Jumbo-Visme, potem ko mu je nastop na Giru odnesla neprevidna voznica, ki mu je prekrižala pot le dan pred startom dirke, mehanik ekipe Jan Bevc, ki si je svojo priložnost za delo v najboljši kolesarski ekipi te sezone zaslužil z zmago na avdiciji The Next Top Mecanic, in psihoterapevt Klemen Kobal. Glede na slovenske korenine (njegovi prastari starši so iz okolice Nove Gorice) bi lahko mednje uvrstili tudi zmagovalca dirke Seppa Kussa.

Slovenci na odru španske Vuelte: mehanik Jan Bevc, zmagovalec Vuelte Sepp Kuss, njegova moštvena kolega Primož Roglič in Jan Tratnik ter psihoterapevt Klemen Kobal Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Čeprav je dogajanje v ekipi Jumbo-Visma v zadnjem tednu dirke v javnosti naletelo na precejšnje kritike - večkrat je namreč delovalo, kot da ekipa ni povsem enotna pri branjenju rdeče majice odličnega pomočnika Kussa, ki si je odločilno prednost nabral z begom v 6. etapi -, pa je nedeljski večer minil v znamenju nasmehov, prijateljskih objemov, trepljanja in zahval.

Jonas Vingegaard in Primož Roglič sta se v zadnjih etapah prelevila v pomočnika Seppa Kussa. Foto: Ana Kovač

Galerija z zadnje etape 78. Dirke po Španiji (foto: Ana Kovač)

Vihrale so tudi slovenske zastave

Na cilju v Madridu letos ni vihralo toliko slovenskih zastav kot leta 2019, ko je slovensko kolesarstvo na zmagovalnem odru imelo kar dva kolesarja - Rogliča na najvišji stopnički, kar je bila takrat prva slovenska zmaga na tritedenski dirki, in mladega Tadeja Pogačarja na tretji -, a jih tudi letos ni bilo mogoče spregledati.

Luka in Katja sta kot strastna kolesarja in navijača združila dopust in ogled kolesarske dirke, Milena in Milan iz Maribora, ki v Španiji pazita hiše in hišne ljubljenčke družin, ki odpotujejo na počitnice, sta na ogled Vuelte pripotovala iz okolice Malage, Barbara in Polona, sestrični iz Ljubljane, pa sta si teden dni na španskem krogu podarili za rojstni dan.

Navijači iz Slovenije Laura, Katja in Luka Foto: Ana Kovač

"Kupili sva si vozovnici in rezervirali prenočišča, prileteli pa sva direktno na etapo s ciljem na Angliruju in od takrat sva bili ob trasi na vsaki etapi vse do Madrida," je pripovedovala Barbara. "Sva veliki ljubiteljici športa, Primož Roglič pa je zagotovo eden tistih športnikov, ki so zelo navdihujoči. Pravzaprav sem kolesarstvo začela spremljati prav zaradi njega in njegovih prvih uspehov, potem pa nas je kar nekako potegnilo. Glede razpleta pa ... grenko-sladki občutki."

Sestrični Polona in Barbara sta si teden dni na Vuelti podarili za rojstni dan. Foto: Ana Kovač

Zakonca Milena in Milan Sajko sta v Madrid pripotovala iz okolice Malage, kjer kot t. i. Trusted Pet and House Sitterja trenutno skrbita za dom ene od britanskih družin, ki živi v Španiji. "Ko se družina odpravi na dopust, paziva na hišo in hišne ljubljenčke," sta nam pojasnila. Pazita na hiše v Španiji, pa tudi v Franciji in na Nizozemskem sta že bila z istim poslanstvom. "Vračava se k istim družinam, večinoma gre za angleške družine, ki odidejo domov k sorodnikom. Vseliva se v hišo, skrbiva za hišo, rože, najbolj pa za hišne ljubljenčke. In še zanimivost: vsi kužki in mucki so rešenčki," nam je povedala gospa Milena. Foto: Alenka Teran Košir

Žena junaka Vuelte verjame, da se ne bo prav nič spremenilo

Zgolj sladke občutke pa najbrž v teh dneh doživlja 31-letna Katalonka Noemi Ferré, nekdanja kolesarka in žena priljubljenega Američana Seppa Kussa, ki so mu - vsaj tak je splošen vtis - vsi zelo privoščili zmago. "Mislim, da bova potrebovala še nekaj tednov, da se bova zavedala, kaj vse se je zgodilo na letošnji Vuelti, verjamem pa, da se za naju ne bo kaj bistvenega spremenilo."

Nekdanja kolesarka in žena Seppa Kussa Noemi Ferré verjame, da jima zmaga na Vuelti ne bo preveč spremenila življenja. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Američanka v Madridu: Zmaga Kussa v ameriških medijih ni glavna novica, je pa kolesarstvo v vzponu

Ameriško himno, ki so jo predvajali v čast Kussu, je v bližini zmagovalnega odra s ponosom spremljala tudi Američanka Weili Wang, ki je v Madridu zaradi učenja španščine.

"Nad kolesarstvom sem se navdušila letos, zdaj precej sledim dogajanju," je povedala za Sportal. "Zmaga Seppa Kussa na Vuelti v ameriških medijih sicer ni bila najpomembnejša novica, vseeno pa mislim, da kolesarstvo v ZDA dobiva vedno več privržencev, še posebej v državah, kot so Utah, Kolorado in Kalifornija. Celo v New Yorku, od koder prihajam, vse več ljudi kolesari in upam, da bo tega vedno več in da bo postalo del naše kulture."

Weili Wang iz New Yorka Foto: Ana Kovač

Žena Primoža Rogliča: Fantje so spisali zgodovino. Kaj takega se bo težko ponovilo, zato uživajmo v trenutku.

Na prizorišču zaključka zadnje tritedenske dirke v sezoni smo srečali tudi ženo Primoža Rogliča Loro Roglič Klinc. Spomnili smo jo, da smo se na isti lokaciji pogovarjali že leta 2019, ko je takrat prvo zmago svojega življenjskega sopotnika na Vuelti spremljala s komaj nekajmesečnim sinom Levom v vozičku. Zanimalo nas je, kako je sama doživela zadnje tri tedne.

"Zdaj je precej drugače kot takrat," je priznala, "zdaj imam dva otroka in nimam več časa tako pozorno spremljati dogajanja na dirki kot takrat. Sicer pa, kaj naj rečem? Super, fantje so spisali zgodovino. Kaj takega se bo težko ponovilo, zato uživajmo v trenutku."

"Fantje so spisali zgodovino. Kaj takega se bo težko ponovilo, zato uživajmo v trenutku," pravi Lora Roglič Klinc, partnerka Primoža Rogliča. Foto: Ana Kovač

Čerin Vuelto zapušča z mešanimi občutki

Vuelto je od blizu pozorno spremljal tudi Primož Čerin, nekdanji kolesar in prijatelj Primoža Rogliča. "Z ženo sva bila ob trasi zadnja dva tedna, od etape s ciljem na Tourmaletu. Seveda je eno, ko si na prizorišču, uživaš, opazuješ naravo in ljudi ter vse, kar se tam dogaja. Drugo pa je, ko veš, kaj je med kolesarji in kakšna so ozadja, ter potem razmišljaš, zakaj se je kaj zgodilo tako in ne drugače. Malo imam mešane občutke," je v pogovoru za Sportal priznal Čerin. Na vprašanje, ali bi sam Rogliču svetoval, naj zamenja ekipo ali ne, vprašanje je te dni med ljubitelji kolesarstva redno na sporedu, je skrivnostno odgovoril le, da v tem trenutku težko reče karkoli o tej temi. V ekipi sicer govorice o prestopu Rogliča, ki ga povezujejo s prestopom v ekipo Ineos, Lidl-Trek in celo Movistar, vztrajno zanikajo.

Primož Čerin je dogajanje na Vuelti z ženo zadnja dva tedna spremljal ob trasi, Španijo pa zapušča z mešanimi občutki. Foto: Ana Kovač

Galerija s podelitve na Vuelti 2023 (foto: Ana Kovač)

Fotografije z zaključnega dejanja 78. Vuelte (foto: Ana Kovač)

Navijači ob trasi zadnje etape Vuelte Foto: Ana Kovač Ubežna skupina med kroženjem po ulicah Madrida Foto: Ana Kovač

Oumi Rayane, žena belgijskega kolesarskega zvezdnika Remca Evenepoela Foto: Ana Kovač Trikratni zmagovalec Vuelte ter dvakratni zmagovalec Gira in Toura Alberto Contador je letošnjo Vuelto spremljal kot strokovni sodelavec Eurosporta. Foto: Ana Kovač

Veselje v ekipi Jumbo-Visma po zgodovinskem trojčku na tritedenskih dirkah Foto: Ana Kovač Sepp Kuss z ženo Noemi Ferré Foto: Ana Kovač Posebno kolo za zmagovalca Vuelte Foto: Ana Kovač Najboljši na Vuelti in zmagovalci tritedenskih dirk v tej sezoni: Jonas Vingegaard (zmagovalec Toura), Sepp Kuss (zmagovalec Vuelte) in Primož Roglič (zmagovalec Gira) Foto: Ana Kovač

Noemi Ferré, žena Seppa Kuss, med snemanjem zgodovinskih trenutkov Foto: Ana Kovač Najboljši v razvrstitvi najboljšega po točkah Kaden Groves (nosilec zelene majice), najboljši mladi kolesar Juan Ayuso (nosilec bele majice), zmagovalec Vuelte Sepp Kuss (nosilec rdeče majice) ter Remco Evenepoel, najboljši na gorskih ciljih in nosilec pikčaste majice Foto: Ana Kovač

