Za zmagovalnim konjem se vedno praši, pravi rek, in nič drugače ni v kolesarskem svetu, ko gledamo zgodbo Jumbo-Visme. Nizozemsko moštvo je v letošnjem letu osvojilo vse Grand Toure, zadnjega pa celo s trojno zmago Seppa Kussa, Jonasa Vingegaarda in Primoža Rogliča. Veliko se govori o premoči kolesarjev Jumbo-Visme, nekateri celo dvomijo, da je vse čisto, zato je omenjena trojka na Vuelti odgovarjala na neprijetna vprašanja vezana na to temo.

Spomnimo se, kako je nedavno nekdanji kolesar in športni direktor Jerome Pineau v enem od podkastov javno uperil puščice proti ekipi Jumbo-Visma ter jih obtožil mehanskega dopinga.

Nadvlada nizozemskega moštva se je nadaljevala vse do konca Vuelte. Nekoliko presenetljivo jo je osvojil Sepp Kuss, na drugem in tretjem mestu pa sta bila zmagovalca preteklih Grand Tourov Jonas Vingegaard (Tour de France) in Primož Roglič (Giro). Veselje v taboru Jumbo-Visme je nepopisno.

Na novinarski konferenci po koncu 20. etape je beseda tekla tudi o dvomih glede dominantnosti, kot prvi pa je za mikrofon poprijel Danec, ki je o tej temi povedal: "Zagotovo razumemo skepticizem, vendar bi morali ljudje vedeti, koliko žrtvujemo za vse, koliko se spuščamo v podrobnosti. V ekipi naredimo vse popolno in to je ta velika razlika. Mislim, da se ljudje ne zavedajo, kaj te malenkosti dejansko pomenijo."

"Vedno je dobrodošlo, da je nekdo skeptičen, še posebej, ko gre ekipi dobro, le da ne gre za obtožbe. Dokler govorimo o tem, je dobrodošlo, zlasti v luči tega, kar se je zgodilo pred 20 leti, in da preprečimo, da bi se kaj takšnega ponovilo. Stoodstotno sem prepričan, da moja kolega (Roglič in Kuss, op. a.) ne jemljeta ničesar. Tudi sam ne," je še dejal Jonas.

Nato je besedo dobil Roglič: "Vsi imajo možnost dvomiti in imeti svoje mnenje. Iz mojega stališča lahko rečem, da smo v preteklosti vložili ogromno dela, se žrtvovali. Lepo je, ko zmagamo. Ko zmagaš prevečkrat, je za koga preveč, ko ne zmagaš, ni dobro. V tem trenutku uživamo v zmagoslavju."

Neposreden je bil tudi novi junak Vuelte Kuss: "Pri meni doping in goljufanje ne prideta v poštev. Ne spadata sploh v šport. Del športa je izgubljanje, kar je razumljivo, če želiš zmagati. Če narediš kaj prepovedanega, se po mojem mnenju bojiš izgubljati. In to je najbolj pomemben aspekt v športu: sprejeti, da včasih nisi dovolj dober."