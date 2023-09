"Sobivanja Jonasa in Primoža je zdaj oteženo, ampak daleč od tega, da bi bilo nemogoče"

V nizozemski super ekipi Jumbo-Visma se danes že veselijo zgodovinskega podviga in trojne zmage na Dirki po Španiji. Z zmagoslavjem na Vuelti so tudi zaokrožili zgodovinski trojček, še nikoli namreč ni nobena ekipa osvojila vseh treh tritedenskih dirk v eni sezoni. Njihov junak španske pentlje je Američan Sepp Kuss, vse pa kaže, da so na poti do zmage uspeli še bolj spreti svoja glavna zvezdnika, našega asa Primoža Rogliča in danskega šampiona Jonasa Vingegaarda.

Med prvima zvezdnikoma nizozemske ekipe Jumbo-Visma, Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom kot kaže ni kakšne velike ljubezni. Tudi na letošnji Vuelti smo dobili občutek, da med njima ni prave harmonije. In ta občutek nas ne vara, nam je potrdil tudi Bogdan Fink, alfa in omega največje slovenske več etapne dirke Po Sloveniji in legenda novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil. "Ja, to napetost smo opazili vsi," pravi.

Zato pa ima vsaka ekipa športne direktorje in vodstvo ...

"Ja, napetost med Primožem in Jonasom smo opazili vsi," pravi Bogdan Fink. Foto: Ana Kovač Ta odnos se je še dodatno skrhal v zadnjem tednu Vuelte, ko je najprej zasoliral Vingegaard in napadel moštvenega kolega Kussa v torkovi 16. etapi, dan kasneje pa je etapno zmago napadel še Roglič in prav tako ogrozil rdečo majico ameriškega kolega. "Morda nekdo ne uboga navodil šefov, ali so v igri kakšni drugi interesi, ne vem. Dejstvo pa je, da se do zdaj teh stvari ni počelo in vsaj na ven ni bilo tako očitno," meni Fink. Kot pripadnik stare šole je začuden, da je bilo prekršeno nenapisano pravilo, o katerem se moštvenih kolegov, če imajo majico nosilnega, ne napada.

Ni pa povsem nepričakovano, da Vingegaard, zmagovalec zadnjih dveh dirk po Franciji, prevzema glavno vlogo v moštvu in na nek način izriva starajočega se kralja Rogliča. To je bržčas naraven proces, Vingegaard poskuša Zasavcu pokazati, kdo je novi vodja. "To je že res, ima pa zato vsaka ekipa športne direktorje in vodstvo, ki mora stvari postaviti na svoje mesto," o tem pravi Fink. Za red v ekipi bi moralo skrbeti vodstvo Jumbo-Visme, ki pa je dolgo omahovalo in s tem omogočilo notranja trenja.

Ko je pregorel Evenepoel, je nastala nepričakovana težava

Pomočnik Sepp Kuss se je v rdeči majici vodilnega znašel zgolj zaradi taktike, s katero so poskušali predvsem onemogočiti belgijskega rivala in branilca lanske zmage na španski pentlji Remca Evenepoela. Ko se je kapetan moštva Soudal – QuickStep sam zlomil v 13. etapi s ciljem na mitskem Tourmaletu, je nastal problem. Jumbo-Visma se je znašla v nenaravnem položaju, ko je imela v vodstvu pomočnika, za njim pa dva kapetana. Odločitev, da bosta morala Vingegaard in Roglič pomagati Kussu je padla precej pozno, ko sta Slovenec in Danec že "brusila nože". "Na koncu so direktorji le opravili svoje delo," pravi Fink.

Je bila težava strojena že z odločitvijo, da se Vingegaarda sploh pošle na špansko dirko, ki je bila do zdaj bolj kot ne Rogličevo igrišče? "Ne, ne, v tem ni nič čudnega, že na začetku leta so razkrili, da je ta opcija obstajala že novembra lani, ko so delali načrt za sezono. Po Touru so se pač tako odločili. Predvidevam, da so želeli dobiti vse tri grand toure, zato so na Vuelto poslali tudi dva kapetana, da bi bila zmaga lažje dosegljiva ali v narekovajih zagotovljena. V tem ni nič čudnega. Vingegaard po lanski zmagi na Touru ni dirkal nič, razen na dirki po Hrvaški, najboljših kolesarjev, ki imajo tudi najvišje pogodbe, pa ne moreš kar puščati doma. Oni morajo dirkati. Bile so tri opcije, ali naj po letošnjem Touru dirka na enodnevnih preizkušnjah, ali na teh malo daljših, kot so Dirka po Slovaški, po Britaniji in podobno, ali pa vozi Vuelto. Kaj drugega jim niti ni preostalo, kot da ga pošljejo na tritedensko dirko, na teh je odličen," meni naš sogovornik.

Lahko Roglič in Vingegaard sploh še sobivata v isti ekipi? Foto: Guliverimage

Lahko Vingegaard in Roglič sploh še sobivata?

Lahko Vingegaard in Roglič zdaj sploh še sobivata v Jumbo-Vismi? Veliko se špekulira in govori, da bi utegnil Zasavec iskati novo ekipo. "O tem se govori že dlje časa. Kaj pa so se dogovorili, če so se sploh kaj, pa ne vemo. Ozadja ne poznamo. Kar pa se tiče sobivanja Jonasa in Primoža pa je tako. To je zdaj dejansko oteženo, je pa daleč od tega, da bi bilo nemogoče. Konec koncev so to profesionalci, ki so plačani, da dirkajo in na koncu jim bodo že šefi povedali, kako in kaj. Vsak je seveda svoj individuum, tudi Rogla je že marsikaj naredil po svoje in zdaj vidimo, da tudi Vingegaard dela stvari po svoje. Se mi pa zdi, da dejanja Primoža nikoli niso bila tako očitna, kot je bilo tole, kar je naredil Danec."

Morda bi bilo tudi za zanimivost kolesarskih dirk bolje, da se Jumbo-Visma malce oslabi in izgubi takšnega asa kot je Roglič. Nenazdanje ga je tudi škoda, saj je zdaj jasno, da je v nizozemski ekipi druga violina. "Vsaka ekipa ima svoje vzpone in padce. Prav mogoče je, da je to že konec neke ere ekipe, po drugi strani pa je prav tako verjetno, da bodo s prevlado nadaljevali. Dirkajo z vsemi kolesarji, ki so jih kupili. Imajo dobre fante," ugotavlja Fink, pa priznava, da je Jumbo trenutno zares videti kot neustavljiva sila. "Je bil pa tudi Tour podoben, dirkala sta UAE in Jumbo, Bahrain je dobil tri etape, Bora eno ali dve, drugih domala ni bilo. Movistar, za katerega pravijo, da se bo ojačal, je bil v Franciji neviden. Pa še ogromno je takšnih ekip, ki niti blizu niso prišle. Praktično ni bilo nobenih drobtinic, ki bi padle z mize."

V kolesarskem svetu se je razvnela debata o tem, ali naj Roglič zapusti Jumbo-Vismo. Foto: Guliverimage

"Ne vem, res ne, to je zoprno vprašanje"

Kaj pa čisto osebno? Bi rad videl, da bi šel Roglič drugam? "Zdaj pa ste me našli. Ne vem. Menim, da če bi šel, bi imel večje možnosti, da bi počel, kar hoče, imel bi več svobode. Po drugi strani pa se je treba zavedati, da je Jumbo-Visma trenutno tehnično, z vso opremo in temi znanstvenimi treningi, in vsem, kar imajo, malo pred ostalimi ekipami. In to prednost zelo dobro izkoriščajo. Tudi Primož mora dobro premisliti, kam bi lahko odšel. Res ne vem, kaj bi bilo boljše. Drugje bi imel morda res več svobode, ampak saj jo ima tudi tukaj, saj ga nihče ne omejuje in mu ne prepoveduje dirkati. Tako da … Najbolje bo vedel sam. Jaz ne vem, res ne, to je zoprno vprašanje."

Če bi bila odločitev enostavna, bi se zanjo odločil že prej, še pravi Fink, pa dodaja: "Bodimo pa tudi pošteni, pa zakaj naj on menja ekipe? Zato ker ni zmagal Toura? Pa saj je vse drugo zmagal. Je olimpijski prvak, trikrat je dobil Vuelto, enkrat Giro, drugi je bil na Touru, pa enkrat četrti, pa vse enotedenske dirke je dobil razen Švice. Včasih se moramo tudi malo umiriti. Jasno je, da smo glede Primoža vsi malo čustveni in bi si želeli zmag. Ampak on, takšen kot je, si je vedno sam priboril priložnosti, tudi tokrat si jih je in je tretji na Vuelti. In če bi vprašali njega, bi rekel, da je imel noge za tretje mesto. In to je to."

