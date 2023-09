Rogličev kolega jezen: Postajam utrujen od vsega tega sra...

"Še vedno imamo kolesarje na prvih treh mestih in Seppa v rdečem, počasi postajam utrujen od vsega tega sra...," je bil neposreden izkušeni član moštva Jumbo-Visma. Jezno se je odzval na številne kritike ekipne taktike v zadnjih dneh Vuelte, ko sta Jonas Vingegaard in Primož Roglič dvakrat za seboj pustila vodilnega na dirki, kolega Seppa Kussa.

"Dovolj imam tudi nenehnih vprašanj na to temo, vsi vemo, kaj se dogaja in prav vsi se trudimo po svojih najboljših močeh. Mislim, da smo opravili odlično delo, dobili smo že pet etap, Jonas in Primož pa sta tik za Seppom. Mislim, da smo prikazali najboljšo predstavo v zgodovini Vuelte, in res ne nameravam javno opravičevati naših taktičnih zamisli, sploh pa ne na podlagi nekih mnenj na družbenih omrežjih," je še potarnal Gesink. Ta bi moral letos dirkati že na Giru, pa je zaradi okužbe s koronavirusom moral dirko izpustiti.

Gesink zdaj upa, da bo Kuss rdečo majico zadržal tudi na zahtevni sobotni etapi, odločno pa se je postavil v bran dozdajšnjim odločitvam ekipe. "Na dirko smo prišli z dvema kapetanoma, nato pa je Sepp odlično izpeljal naš taktični načrt. In to načrt, ki smo si ga zamislili sami. Prav zaradi tega je sploh prišel v položaj, v katerem je. Zdaj pa se ljudje pritožujejo zaradi naše taktike, taktike, zaradi katere je Sepp sploh v rdečem."

