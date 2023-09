Odločitev glede Kussa je padla, Roglič ima "mešane občutke"

Po dveh turbulentnih etapah, ko sta vodilnega v skupnem seštevku Dire po Španiji, Američana Seppa Kussa, napadala njegova moštvena kolega pri Jumbo-Vismi, sta mu Primož Roglič in Jonas Vingegaard danes pomagala ubraniti rdečo majico vodilnega. Po včerajšnji etapi so imeli v ekipi temeljit pogovor, je priznal Kuss, a dodal, da so dokončno odločitev sprejeli trije omenjeni kolesarji.

Prednost Seppa Kussa se je po torkovem napadu Jonasa Vingegaarda in sredinem Primoža Rogliča že skrčila na vsega osem sekund in kazalo je, da ga bosta moštvena kolega žrtvovala za lastne ambicije. Nekolegionalno vedenje kolesarjev v nizozemski ekipi je sprožilo pravi vihar na družbenih omrežjih, čebele so bile deležne številnih kritik in danes so se zvezdniki, predvsem Roglič in Vingegaard, pokazali v povsem drugačni luči. Danec in Slovenec sta kolega Kussa ščitila ves čas etape, še posebej na zaključnem vzponu na Puerto de la Cruz de Linares, in 29-letni Kuss je prednost v skupnem seštevku spet lahko povišal na 17 sekund, dobil pa tudi potrditev, da je zdaj glavni adut nizozemskega moštva za zmago na letošnji Vuelti.

Temeljito so se pogovorili

"Sanje počasi postajajo resničnost. Vedel sem, da bo danes še en zelo pomemben dan, vedel sem, da moram ostati zbran in prikazati dobro predstavo, da ostanem v rdeči majici. Hvala fantom za vso pomoč, to je prav imenitna izkušnja. To sem povedal tudi po radiu," je bil prvi odziv presrečnega Kussa po etapi. Prirediteljem je nato priznal, da je bilo v ekipi po včerajšnji etapi pestro. "Po včerajšnji etapi smo se pogovorili, med dirko smo imeli veliko sestankov. Že z dvema kapetanoma na dirki ni lahko, še toliko bolj zapleteno pa je, če so trije. Od direktorjev sem imel veliko podpore, včasih je od zunaj težko videti, kaj se dogaja, ampak čutil sem podporo, danes tudi od fantov. Naredili smo jasen načrt, ves dan smo bili na čelu glavnine, ob koncu je odlično delo opravil Jan Tratnik, nato še Jonas. Imeli smo bolj defenzivno taktiko, za katero smo se odločili mi trije," pa je povedal za nizozemski Wielerflits.

Roglič z mešanimi občutki? "Sinoči je bil sprejet načrt, da stanje v skupnem seštevku ostane takšno, kot je," pa je za Wielerflits potrdil tudi Primož Roglič. Nizozemski medij sicer piše, da je Zasavec njihovemu novinarju namignil, da ima sam glede tega "mešane občutke". Po etapi je sicer poudaril, da je "prvi, ki bi Seppu privoščil zmago", da pa je pred njimi še nekaj težkih dni. Je pa Rogliča navdušila nova dominantna predstava Remca Evenepoela. "Impresivno. Spet je pokazal, kako dober kolesar je. Svetovni prvak v vsek disciplinah cestnega kolesarstva, Resnično si zasluži." Odločitev so sprejeli šefi, pa je za TV Slovenija potrdil Roglič, nato pa za tuje medije še dodal: "Imam svoje mnenje, vendar se bom s tem sprijaznil."

🚴‍♂️ Mas, Landa y Ayuso han probado a Jumbo Visma pero Sepp Kuss ❤️ mantiene el liderato. Disfruta del ÚLTIMO KM de la etapa.



⚡️ Mas, Landa and Ayuso test Jumbo Visma to their limit but Sepp Kuss ❤️ keeps the lead. Enjoy the LAST KM.#LaVuelta23 @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/X48VOCcTbw — La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2023

Danes sta mu stala ob strani

Zdaj je torej jasno. Če se je vodstvo Jumbo-Visme v zadnjih dneh izogibalo ogovorom na vprašanje, kdo bo njihov glavni adut za skupno zmago, je danes svetu poslalo sporočilo. Morda tudi zaradi izjemnega pritiska in negodovanja javnosti po dveh etapah, v katerih sta Vingegaard in Roglič z napadi ogrožala Kussa. Danes sta mu stala ob strani. "Zagotovo je lepo nekaj narediti za Seppa in mu vrniti za vse, kar je naredil zame in za Primoža v preteklosti," je v cilju 18. etape razlagal tudi danski as Vingegaard, zmagovalec zadnjih dveh Tourov in drugi v skupnem seštevku Vuelte. Je pa tudi opozoril: "V soboto nas čaka še ena težka etapa, moramo ostati previdni in se boriti vse do Madrida. Sobotna etapa bo dolga in zahtevna."

Jutri kolesarje čaka 177 kilometrov dolga ravninska preizkušnja, v kateri bi lahko bila edina resna nevarnost veter, v soboto pa zadnja zahtevna trasa letošnje Vuelte, 208 kilometrov mučenja z desetimi kategoriziranimi klanci (vsi so sicer le tretje kategorije) in skupno 4.361 višinskimi metri.

Evenepoel zmago posvetil ženi

Junak današnje etape pa je bil 23-letni Belgijec Remco Evenepoel. Po novi izjemni predstavi je vknjižil še svojo tretjo zmago na letošnji španski pentlji, a že pred časom izpadel iz boja za skupno zmago. V cilju je z rokami oblikoval črko o. "To je bilo sporočilo moji ženi Oumaimi, ki je zahtevala, da tretjo zmago posvetim njej," je prirediteljem razlagal v cilju. Spet je bil med ubežniki, nato pa se je v solo napad odpeljal že kakšnih 29 kilometrov pred ciljem.

🫶 𝐷𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑐𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑜𝑟, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜.

🌍 𝑇𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑙𝑜𝑣𝑒, 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑅𝑒𝑚𝑐𝑜.



🏆 La Cruz de Linares - @EvenepoelRemco #LaVuelta23 📸 @sprintcycling pic.twitter.com/NtRq99fwUi — La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2023

"Ocenil sem, da sem najmočnejši v ubežni skupini, imel sem super noge, zato sem napadel zmago. Bil je podoben dan kot v 14. etapi, občutek ob zmagi je neverjeten, imel sem tudi že dovolj točk, da sem si zagotovil pikčasto majico. To je tretja zmaga in odličen zaključek Vuelte. Po slabem dnevu na Tourmalet sem spremenil načrt in lovil etapne zmage, uspelo mi je dobiti tri najlepše na dirki in občutek je res krasen. Najpomembnejše pa je, da sem se pobral in se izboljševal iz dneva v dan," je še razlagal najboljši hribolazec na dirki. Pikčaste majice mu zdaj ne more vzeti nihče več, le še varno jo mora pripeljati v Madrid, kjer se bo 78. Vuelta končala v nedeljo.

