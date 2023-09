Pri Jumbo-Vismi imajo dogovor

Ljubitelji kolesarstva so se po torkovi etapi veliko pogovarjali o taktiki nizozemske ekipe Jumbo-Visma na Dirki po Španiji. Na zaključnem vzponu je Jonas Vingegaard skočil in se odlepil od moštvenih kolegov. Seppu Kussu se je v skupnem seštevku zelo približal, medtem ko je Primož Roglič padel na tretje mesto. Športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann poudarja, da je za njih najpomembnejše, da bo v Madridu na najvišji stopnički odra za zmagovalce kolesar nizozemskega moštva, medtem ko so sanje, da bi bili vsi trije.

Zmagovalec 16. etape na Dirki po Španiji je postal Jonas Vingegaard, ki se je veselil drugega etapnega uspeha na letošnji španski pentlji. Pričakovalo se je, da bo zaključni klanec na Bejes bolj ustrezal našemu Primožu Rogliču, a je Danec ob njegovem vznožju po radijski zvezi vprašal, ali lahko skoči, ker se je dobro počutil.

Dobil je zeleno luč in skočil, medtem ko sta Sepp Kuss in Roglič ostala v skupini s preostalimi konkurenti za skupno zmago. V nadaljevanju vzpona je s skokom poskusil tudi slovenski šampion, a sta mu Enric Mas (Movistar) in Juan Ayuso (UAE Emirates) lahko sledila, tako da so skupaj prišli v cilj, medtem ko je Kuss zaostal štiri sekunde.

Američan je v cilju razlagal, da so na začetku stavili na Rogliča, a se je načrt nekoliko spremenil. Razplet je bil na koncu po željah Jumbo-Visme, ne pa številnih slovenskih navijačev. Ti so na forumih uperjali puščice proti danskemu kolesarju, ki znova dokazuje, da je v tretjem tednu zelo močan, kot je prikazal že na zadnjih dveh izvedbah Dirke po Franciji, in mu očitali nekolegialnost. "Vzel bo majico Kussu, Rogliča so degradirali …" je bil le eden od številnih komentarjev.

"Videti je, da ima Jonas najboljše karte, a vseeno mi je, kdo bo na najvišji stopnički v Madridu"

Športni direktor Grischa Niermann poudarja, da imajo v ekipi dogovor. Foto: Jumbo-Visma A pri Jumbo-Vismi, ki ima odlično izhodišče, razmišljajo drugače. "Kuss, Roglič in Vingegaard so trije veliki šampioni in naše sanje so, da bodo v Madridu na 1., 2. in 3. mestu. Jonas je včeraj pokazal, da je bil najmočnejši. Prikazal je moč. Videti je, da ima najboljše karte, a meni je vseeno, kdo je na najvišji stopnički v Madridu, samo da je nekdo iz naše ekipe," poudarja športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann.

"Sepp ima podporo, ne le ekipnega vodstva, ampak tudi Rogliča in Vingegaarda, vendar se hkrati ne smeta zaustavljati zaradi Kussa. Strinja se s tem. Vsak lahko dirka, naš dogovor pa je, da ne bomo postavili enega od svojih kolesarjev v slabši položaj. Najpomembnejše je, da premagamo konkurenco. Ayuso in Mas sta včeraj pokazala, da sta na zelo visoki ravni. Nismo še tam, kjer želimo biti. Že zdaleč ni to le troboj med moštvenimi kolegi," opozarja Niermann, ki je s tem dal vedeti, zakaj je Jonas včeraj skočil in pridobil čas v primerjavi z obema španskima kolesarjema, ki za Kussom in Vingegaardom zaostajata več kot dve minuti. Mas za Kussom celo tri, medtem ko ima Roglič pred njima minuto oziroma minuto in pol naskoka.

Danes bo najverjetneje konec ugibanj glede skupne zmage, saj bodo morali kolesarji razkriti vse karte. Pred njimi je namreč kraljevska etapa z brutalnim zaključnim klancem na Angliru, na katerem se bo pokazalo, kdo je najmočnejši.

Zloglasni vzpon na Angliru Foto: A. S. O.